Schwerer Verkehrsunfall auf B12

Schwerer Verkehrsunfall auf B12 bei Buchloe. © Symbolfoto: panthermedia/Frank Straube

Ein Fahranfänger geriet am vergangenen Samstag auf der B12 in den Gegenverkehr und prallte anschließend frontal in den Pkw einer vierköpfigen Familie. Die Bundesstraße war in Höhe Buchloe/Lindenberg deshalb für rund fünf Stunden gesperrt.

Es war kurz nach Mitternacht Samstagnacht als sich auf der B12 auf Höhe des Buchloer Ortsteils Lindenberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignete. Wie die Polizei mitteilte fuhr ein ein 24-jähriger Fahranfänger aus Jengen mit seinem BMW in Richtung A96, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und hierbei zunächst einen entgegenkommenden Audi eines 43-jährigen Kaufbeurers streifte. Anschließend stieß er frontal mit dem Opel einer vierköpfigen Familie aus Kissing zusammen. Der Motorraum des Opels fing Feuer und brannte aus. Der 38-jährige Vater, die 30-jährige Mutter und die zehn und fünf Jahre alten Kinder konnten das Fahrzeug glücklicherweise selbständig verlassen. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht bis schwerverletzt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 40.000 Euro. An der Unfallstelle befanden sich neben den Ersthelfern rund 45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Buchloe und Jengen, sieben Rettungsfahrzeuge und mehrere Notärzte.

Ob der zum Unfallzeitpunkt starke Regenfall, welcher die Fahrbahn unter Wasser setzte, und die eingeschränkte Sicht die Unfallursache waren, kann derzeit nicht geklärt werden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger beauftragt, der zur Klärung der Unfallursache beitragen soll. Die B12 war im Bereich der Unfallstelle etwa fünf Stunden vollständig gesperrt.