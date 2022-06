Zwei E-Bikes im Wert von 12.000 Euro gestohlen

SYMBOLFOTO © PantherMedia/Fotofabrika

Geisenried – Als zwei E-Bike-Besitzer am Sonntag zu ihrem Auto zurückkehrten, auf dessen Träger die Räder fixiert waren, erlebten sie eine böse Überraschung. Laut Polizei wurden die hochwertigen Pedelecs trotz Sicherung gestohlen. Nun werden Zeugen gesucht, denen auf dem Wanderparkplatz Dümpfelmoos bei Geisenried etwas aufgefallen ist.

Bereits am Sonntag, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 15.30 Uhr, wurden auf dem nördlichen Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle B12 Geisenried, auch Wanderparkplatz Dümpfelmoos genannt, zwei hochwertige Pedelecs gestohlen. Beide Räder sind von der Marke Haibike, Typ FullSeven, sie haben die Farben blau/gelb und grün/orange.

Die bislang unbekannten Tätern entwendet die Pedelecs von einem Fahrradträger eines geparkten Pkw. Die Räder waren über den Träger gesichert und hatten einen Gesamtwert von rund 12.000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/960 40.

kb