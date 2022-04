Zwei neue Renault-Transporter gestohlen

Symbolfoto © Patrick Pleul/dpa

Kaufbeuren-Neugablonz – Zwei neue Renault Master wurden in der Nacht auf den gestrigen Mittwoch gestohlen. Wie die Polizei berichtet, standen die beiden weißen Transporter auf dem Gelände eines Neugablonzer Autohauses. Nun ermittelt die Kripo Kaufbeuren und sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen Autodiebe in Neugablonz zu. Sie erbeuteten laut Polizei zwei Neuwagen der Marke Renault, Typ Master in Weiß. Die beiden Transporter haben einen Wert von etwa 80.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelt.

Damit die beiden versperrten Kleintransporter vom Gelände gefahren werden konnten, mussten die Täter der Polizei zufolge einen Kleinwagen umstellen, der vor den beiden Fahrzeugen geparkt war. Anschließend brachten die Fahrzeugdiebe Kennzeichen an den Nutzfahrzeugen an, die sie zuvor von zwei Renault Twingos entwendeten, die ebenfalls auf der Ausstellungsfläche des Autohauses abgestellt waren.

Im ersten Quartal dieses Jahres kam es in Baden-Württemberg und Bayern bereits zu gleichartigen Kleintransporter-Diebstählen. Auch handelte es sich um Wagen derselben Marke.

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren bittet Personen, die in der Dienstagnacht verdächtige Personen auf dem Gelände festgestellt haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 08341/933-0 bei der Polizei Kaufbeuren zu melden.

kb