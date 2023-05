Zwei Tage Mittelalter pur beim Markt in Unterthingau

Von: Michael Dürr

Der Mittelaltermarkt lockte am letzten Wochenende mehrere tausend Besucher nach Unterthingau. © Dürr

Unterthingau – „Was diese kleine Gemeinde hier auf die Beine stellt, ist richtig klasse und verdient alle Achtung!“ Was die junge Frau, die erst kürzlich zugezogen ist, in den höchsten Tönen lobte, war der Mittelaltermarkt in Unterthingau, der am vergangenen Wochenende rund ums rote Schloss über die Bühne ging.

Mit dieser Meinung sprach sie den tausenden weiteren Besuchern aus dem Herzen, die teils von weit her ins Ostallgäu gepilgert waren, um in der kleinen Gemeinde mit ihren knapp 3.000 Seelen ins mittelalterliche Leben einzutauchen. Viele von ihnen kamen in stilechter Kleidung, teils selbst gemacht, teils bei speziellen Händlern gekauft, teils bei einem der zahlreichen Anbieter geliehen. Dass Letzteres durchaus mit Vorsicht zu genießen ist, davon konnte Beate Urban, die im Vorzimmer von Bürgermeister Bernhard Dolp arbeitet, ein Lied singen. Ihr schickes und farbenfrohes Gewand kam aus Ostbayern reichlich müffelnd bei ihr an. „Ich habe“, lachte sie, „vier Tage lang gebraucht, um es zu entmüffeln.“



Wie auch immer: Die stilechten Kostüme und die rund 40 Aussteller sorgten tatsächlich für ein mittelalterliches Flair im Ortskern Unterthingaus; wer dabei war, musste seine fünf Taler Eintrittsobolus wahrlich nicht bereuen. Denn geboten war bei endlich wärmeren Temperaturen und Sonnenschein viel: Ob akrobatische Einlagen, Seiltanztheater und mittelalterliche Tänze, Jongleure, Tänze von Unterthingauer Schulkindern, Fakire und Gaukler, kunsthandwerkliche Vorführungen, Lagerleben, eine Greifvogelschau und mittelalterliche Musik - für jeden Geschmack war etwas dabei.



Eröffnet worden war der Markt, den es seit der 1250-Jahr-Feier des Marktes Unterthingau 2005 gibt und der nur alle vier Jahre stattfindet, ebenfalls stilecht von einem leibhaftigen Herold. Magister Trutwin alias Martin Sontheim legte sich mächtig ins Zeug, stellte wichtige Gruppen aus verschiedenen Orten persönlich vor und brachte die begeistert klatschenden Besucher in Stimmung.



Zu den weiteren Höhepunkten zählten die Ritterkämpfe, die sich die Foetibus-Ritter am Samstag und Sonntag lieferten, sowie die Feuershow von Spiritus Sancti, Marbun und Colorcat. Diese Show wurde am Samstag, als sich die Nacht über den Ort legte, allein von wenigstens 500 Zuschauern verfolgt und beklatscht. Die passende Musik in Form von mittelalterlichen Dudelsackklängen steuerte derweil das Trio Phoenexx bei.



Der Mittelaltermarkt lockte am letzten Wochenende mehrere tausend Besucher nach Unterthingau. © Dürr

Etwas Besonderes im bunten Treiben des Marktes waren auch die zahlreichen Handwerker, die ihr Können mit historischen Werkzeugen und früherem Fachwissen zeigten. Neben dem Schmid, der bei seiner schweren Arbeit mächtig Rauch machte, stellten sich Berufe wie Drucker, Wagner, Töpfer, Korbmacher und Blechner vor. Wer wollte, durfte beim Steinmetz auch mal selbst Hand anlegen und klopfen. Die örtlichen Schreiner und Zimmerer waren ebenfalls auf dem Markt vertreten. Fehlen durften natürlich auch die Zünfte der Wirte, Bierbrauer, Käser und Bäcker nicht, die zusammen mit dem örtlichen Bauernvolk fürs leibliche Wohl der Besucher sorgten. Und ein kleiner Streichelzoo war Anziehungspunkt nicht nur für kleine Kinder.



Beim Bummel über die mittelalterlichen Stände konnte man mancherlei Leckereien wie Liköre und Marmeladen sowie Süßigkeiten, Nüsse und Trockenfrüchte erstehen. Für Nachwuchsritter standen Holzschwerter und Helme im Angebot, edle Ritterfräulein konnten sich mit ebensolchem Geschmeide ausstaffieren. Und wer spontan auf den Geschmack gekommen war, kleidete sich an den Ständen mit Gewandungen gleich passend ein.



Wer ebenfalls Teil des Treibens im mittelalterlichen Unterthingau werden will, muss sich gedulden: Der nächste Markt findet im Mai 2027 statt.