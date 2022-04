Brandstiftung in Oberostendorf

Symbolfoto © Karl-Josef Hildenbrand

Oberostendorf – Innerhalb kurzer Zeit brannte es in Oberostendorf zwei Mal. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nun nach Zeugen.

Am frühen Morgen des vorvergangenen Sonntags, 27. März, entdeckte ein aufmerksamer Autofahrer im Eingangsbereich eines Futterhauses in Oberostendorf ein kleines Feuer. Laut Polizei war es ihm gemeinsam mit dem Hofeigentümer möglich, die Flammen zu löschen. Wie der Brand entstand, ist bislang unklar. Die Ermittler vermuten, dass es sich um Brandstiftung handelte.

Des Weiteren wurden der Polizei Buchloe in der direkten Nachbarschaft des Hofes ein weiteres Feuer mitgeteilt. Hier wurden durch die oder den unbekannten Täter in einem Vorgarten ein Gartenstrauch und auf einer Gartenmauer Spielkarten angezündet. Dabei entstand der Polizei zufolge geringer Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Die Ermittlungen führt die Kripo Kaufbeuren unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten. Die Polizei erbittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08341/933-0.