Wolkenloser Himmel

Zwölf Tage lang im Einsatz für das Friedens- und Spendenfest

Beim Friedensfest in Jengen sind insgesamt 8.500 Euro für die Ukraine-Hilfe von Humedica gesammelt worden. Den Scheck hat Initiatorin Anja Dreimann (li.) an Humedica-Mitarbeiter Sebastian Kühn übergeben. © Wößner

Jengen – Ein Fest der besonderen Art fand dieser Tage in Jengen statt. Dort war ein ganzes Dorf tagelang auf den Beinen, ein Friedens- und Spendenfest zugunsten der ukrainischen Bevölkerung auszurichten. Bürger, Vereine, Organisationen und lokale Firmen engagierten sich für die gelungene Veranstaltung, die einen stattlichen Spendenertrag von 8.500 Euro für die Hilfsorganisation humedica erzielen konnte.

Besonders betroffen durch die Ereignisse in der Ukraine und animiert durch persönliche Freundschaften entschied sich die Jengenerin Anja Dreimann, ein Friedens- und Spendenfest zu initiieren.

Breite Unterstützung

Sie gewann als Partner die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica, die alle Spendeneinnahmen verwaltet und an Hilfsbedürftige in der Ukraine weiterleitet. Anja Dreimann sprach daraufhin Freunde, Vereine, Organisationen und Firmen aus Jengen an, die spontan Hilfe und Unterstützung zusagten. Mit im Boot waren Bürgermeister Ralf Neuner, der Bürgerverein und im speziellen Steffi Ledwa und Geggo Rohrmoser. Anja Jeschke vom Rewe-Markt spendete die nicht-alkoholischen Getränke, der Sportverein stellte das Sportgelände zur Verfügung, und die jüngsten Jengener Fußballer waren bereit für den Frieden zu spielen.

Ein sonniges Beisammensein auf dem Sportgelände in ­Jengen. © Plieninger

Die Ummenhofener Brauereigaststätte Rössle spendete Bier und Biermixgetränke, stellte den Ausschankwagen kostenlos zur Verfügung und übernahm den Service. Die Metzgerei Zech aus Oberostendorf spendete Bratwürste und die Bäckerei Niesner aus Ketterschwang die Semmeln. Die Feuerwehr organisierte ein Kinderprogramm und sowohl der Musikverein als auch die Gennachspatzen sorgten für musikalische Unterhaltung. Die Kirchengemeinden (evangelische und katholische) zeigten sich solidarisch und stimmten ein ökumenisches Friedensgebet an. Der Obst- und Gartenbauverein schneiderte blau-gelbe Friedensschleifen, die als Eintrittsbeleg galten.



Und auch als das Gesundheitsamt mitteilte, dass alle Helfer und Besucher der Freiluftveranstaltung die 2G-Bedingungen zu erfüllen hätten (geimpft oder genesen), fand Anja Dreimann Freunde, die die Kontrolle am Eingang übernahmen. Leider konnten so nicht alle Gäste am Friedens- und Spendenfest teilnehmen.

Wolkenloser Himmel

Selbst das Wetter zeigte sich am Tag des Friedensfestes in ukrainischen Farben: Der Himmel war wolkenlos strahlend blau, die Sonne strahlte (gold)gelb. Steffi Ledwa, die durch die gesamte Veranstaltung moderierte, eröffnete die Feier. Nach der ukrainischen Nationalhymne sprach Bürgermeister Ralf Neuner Begrüßungsworte. Er ging auf die aktuelle Situation im kriegsgebeutelten Land und die Not der aus der Ukraine flüchtenden Bürger ein.



Als nächstes Highlight fand das „Fußballspiel für den Frieden“ zwischen zwei Jengener Kinderteams statt. Das Ergebnis endete „friedlich“ 2:3. Zur Mittags- und Essenszeit kamen die Besucher nun in Scharen. Bratwurstsemmeln gab es aus dem FC-Häuschen und Getränke aus dem Ausschankwagen. Danach rückte die Jengener Feuerwehr an. Zielspritzen mit der mechanischen Pumpe auf dem Stockschützen-Platz und Feuerwehrauto-Fahren waren sehr beliebt. Der Jengener Musikverein unter der Leitung von Dirigent Robert Schmid hatte ebenfalls seinen Auftritt und trug Musikstücke für den Frieden vor. Derweil bereiteten sich Marlies Reggels Gennachspatzen auf ihren Auftritt vor. Sie rahmten das ökumenische Friedensgebet von Pfarrer Jan Forma und Religionspädagogin Ulrike Wappler aus Buchloe musikalisch stimmungsvoll ein. Die Gennachspatzen sorgten außerdem mit Nicoles Song „Ein bisschen Frieden …“ mit Solistin Lisa Rohrbach für einen Gänsehautmoment auf dem Jengener Friedens- und Spendenfest.



Abschließend bedankte sich die Initiatorin Anja Dreimann mit einem herzlichen Dankeschön bei allen Helfern, Vereinen, Besuchern und natürlich bei allen Spendern. Gemeinsam erzielten die Jengener einen Spendenbetrag von 8.500 Euro, den sie humedica übergaben.

kb