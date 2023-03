15-Jährige spuckt und tritt nach Polizistin in Kempten

Auf einer Geburtstagsfeier in Kempten schlug eine 15-Jährige nach einem anderen Gast und zeigte sich auch gegenüber den verständigten Polizisten aggressiv. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Andriy Popov

Kempten – Nach Angaben der Polizei verhielt sich eine 15-Jährige auf einer Geburtstagsfeier am frühen Sonntagmorgen, 12. März, gegen 02:30 Uhr, aggressiv und schlug unvermittelt nach einem anderen Gast, der sich wiederum mit Schlägen wehrte.

In diesem Gerangel wurde niemand verletzt, gegenüber der verständigten Streifenbesatzung zeigte sich die Aggressorin wiederum aufbrausend und trat mit ihrem Fuß in Richtung einer Polizeibeamtin. Weiter beleidigte sie alle eingesetzten Beamten und spuckte nach ihnen. Die durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme wurde auf der Dienststelle durchgeführt. Im Anschluss wurde die Jugendliche aufgrund Fremdgefährdung in psychologische Behandlung übergeben. Die Polizeibeamten waren weiter dienstfähig.