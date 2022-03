150 Menschen unterschiedlicher Nationen bei Friedensversammlung im Thingers

Von: Sabine Stodal

Lichter für den Frieden leuchteten am Freitagabend im Thingers. © Stodal

Kempten – Auf dem Thingersplatz am Schwalbenweg flackerte am Freitagabend ein breites Band aus Kerzen.

Rund 150 Menschen verschiedener Nationen standen beieinander, darunter Russen und Ukrainer, Seite an Seite. Friedenslieder wurden gesungen. Eine ältere Dame, die in Russland aufgewachsen und in der Ukraine gelebt hatte, ehe sie vor 42 Jahren nach Kempten kam, schwenkte eine ukrainische Flagge und trug ein selbstgemaltes kleines Schild, auf dem in kyrillischer Schrift nur ein Wort stand: Frieden.



Frieden in der Ukraine, Frieden in der Welt und Frieden im Stadtteil Thingers, darum ging es bei der Friedensversammlung, die Andreas Höpting, Stadtteilmanager und Geschäftsführer des Vereins ikarus Thingers e.V., initiiert hatte. „Im Thingers leben viele Menschen, die aus Russland oder den Nachbarstaaten stammen. Hier besteht ein gutes Miteinander“, sagt er.



„Der Krieg in der Ukraine führt nun aber dazu, dass sich Tendenzen entwickeln, die die jahrelange Arbeit für ein friedvolles Zusammenleben auch hier bei uns gefährden.“

Im Thingers habe sich die Stimmung seit Beginn des Krieges merklich verändert. Viele Menschen zögen sich zusehends zurück. In dieser Situation sei es wichtig, deutlich zu machen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die teils schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten hier leben, nicht die Verantwortung für den Krieg in der Ukraine tragen. „Uns wurde in den letzten Tagen von schlimmen Anfeindungen gegen russischsprachige Menschen und sogar von Morddrohungen gegen Ukrainer hier in Kempten berichtet“, erzählte Höpting der aufmerksam lauschenden Menge. „Diese Veranstaltung heute soll zeigen, dass wir hier weiterhin friedlich, respektvoll und tolerant miteinander umgehen möchten.“ Dass er mit diesem Wunsch wohl allen Anwesenden aus dem Herzen sprach, verdeutlichten die lauten „Bravo!“-Rufe, mit denen seine Aussage quittiert wurde.

Im Rahmen der Veranstaltung ergriff auch Oberbürgermeister Thomas Kiechle das Wort. Für ihn und seine Frau sei es „sofort klar gewesen, hierher zu kommen, um ein Zeichen des Zusammenhaltes in der Stadt und in der Gesellschaft zu setzen.“ Der Zusammenhalt im Thingers, das gegenseitige Verständnis und die Unterstützung seien von unschätzbarer Bedeutung, betonte er. Eine junge Ukrainerin mit Baby auf dem Arm, die mit ihrer seit 1995 hier lebenden ukrainischen Schwiegermutter zu der Versammlung gekommen war, berichtete im Gespräch mit dem Kreisboten von der großen Sorge um ihre Angehörigen im umkämpften Heimatland. „Uns ist es wichtig, hier teilzunehmen“, so die beiden Frauen. „Denn wir wollen doch alle einfach nur Frieden.“

