17 erste Plätze für die Steptanz! Werkstatt Kempten

von links: Lisa Kiechle, Alice Evbatyrov, Nicole Evbatyrov, Romy Esch, Benjamin Peschel, Sarah Kiechle, Luzia Michl, Svenja, Michl und Anita Kiechle © Eva Peschel

Kempten/Prag - Acht Tänzerinnen und Tänzer der Steptanz! Werkstatt starteten vor Kurzem beim internationalen Irish Dance Wettkampf Le Cheile in Prag.

Für das Nachwuchsteam Alice und Nicole Evbatyrov (12), Romy Esch (12), Benjamin Peschel (10) und Luzia Michl (9) war es die erste Championship bei einem Wettkampf, das heißt über drei Runden auf höchstem Level starke Leistungen abliefern, was Ihnen auch gelang. Alice Evbatyrov hat mit dem vierten Platz das Treppchen nur knapp verpasst, Romy Esch wurde Sechste, Nicole Evbatyrov Siebte und Benjamin Peschel erreichte den achten Platz.

Sarah Kiechle (8) gewann ihre Championship gegen Luzia Michl (9), die Zweite wurde.

Svenja Michl von der Steptanz! Werkstatt wird sechsmal Erste

In den Graduierungswettbewerben gewann Svenja Michl (12) bei Ihrem zweiten Wettkampf sechsmal den ersten Platz in allen Beginner Tänzen, außerdem einen ersten Platz im Primary Level Reel. Das heißt, sie kann in ihren Softshoe Tänzen (in Schläppchen, den sogenannten Gillies) beim nächsten Wettbewerb im Intermediate Level, dem dritthöchsten Level antreten.

Martha Esch (12) musste nach gutem Start verletzungsbedingt aufgeben.



Im Intermediate Level gab es erste Plätze für Nicole Evbatyrov (12) in der Slip Jig, Luzia Michl (9) und Romy Esch (12) im Reel, Benjamin Peschel (10) und Sarah Kiechle in der Heavy Jig, also in Stepschuhen.



„Ein rundum gelungener Wettkampf“

Für Pia Kolb (16) war es der erste Start in einer Championship nach 2018, sie erreichte einen achten Platz, ebenso Eva Peschel in der Erwachsenen Championship.

Das Team erreichte 17 erste Plätze, 5 zweite Plätze und drei dritte Plätze.

Lisa und Anita Kiechle betreuten das Team und schafften es, die Nachwuchstänzer kraftvoll und gestärkt in den Wettkampf zu schicken. „Ein rundum gelungener Wettkampf, wir sind auf einem guten Weg“, so Madeleine Friesinger-Kostack, Leiterin der Steptanz! Werkstatt Kempten. kb