180.000 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

Von: Jörg Spielberg

Der neue Bühnenstandort neben der Sparkasse wurde laut Festwochenleitung sehr gut angenommen. Die nahen Kastanien schützten die Besucherinnen und Besucher vor Hitze und Regen. © Spielberg

Kempten – Es war eine heitere Pressekonferenz zum Abschluss der 71. Allgäuer Festwoche. Förmlich zu spüren war, wie eine schwere Last von den Schultern der Verantwortlichen fiel.



„Es war eine schöne Allgäuer Festwoche“, sagt ein zufriedener Oberbürgermeister Thomas Kiechle und fährt fort: „Ein Fest für alle, mit einer spürbar angenehmen positiven Grundstimmung bei einer Mehrheit der Besucher.“ Was Thomas Kiechle besonders freute, war die Tatsache, dass die Festwoche ausgesprochen friedlich verlief. So konnten Polizei und Sicherheitsdienste eine äußerst unterdurchschnittliche Zahl an Körperverletzungen verkünden.

Mehr Besucher, weniger Gedränge

Für die Festwochenleiterin Michaela Waldmann ist die Weitläufigkeit des Stadtparkgeländes ein Grund, warum nach Einschätzung der Verantwortlichen die Festwoche mit ihren Neuerungen und Einschnitten so positiv wahrgenommen wurde: „Viele Familien mit Kindern und Menschen mit Handicap haben die breiteren Wege als Bereicherung empfunden.



Zudem wurde gelobt, dass es nun mit den Fahrgeschäften und anderen Mitmach-Aktionen mehr Angebote für Kinder gebe.“



So konnte die Festwochenleiterin auch durchaus beeindruckende Zahlen aufweisen. Rund 180.000 Besucher habe die 71. Allgäuer Festwoche gezählt. Das sind 8.000 mehr als die letzte Festwoche 2019.



Insgesamt 125 Programmpunkte waren im Festzelt, im Stiftzelt, im Stadtpark und auf der Aktionsfläche heuer geboten. Der freie Eintritt sei von den meisten Besuchern positiv bewertet worden und für den Festwochenbeauftragten des Kemptener Stadtrats Hans-Peter Hartmann brachte diese Regelung noch einen positiven Nebeneffekt. „Mit dem freien Eintritt konnten wir auch spürbar die Besucherfrequenz der Innenstadt mit Fußgängerzone beleben, was den Einzelhandel erfreuen dürfte.“ Ob der freie Eintritt allerdings bleibt, ist offen, so OB Kiechle.



Gastro-Angebote verbessern

Eingeräumt wurden Versäumnisse bei der Gastronomie. Man habe zu wenig bedacht, dass nicht jeder, der etwas verzehren möchte, sich deshalb an einen Tisch setzen will, so die Festwochenleiterin. „Das werden wir zukünftig ändern und mehr Imbissstände auf die Festwoche bringen.“



Pech hatte der Festzeltbetreiber Jochen Mörz gehabt. Ihm seien kurz vor der Veranstaltung Service-Kräfte abgesprungen. Dieses Thema wurde beim gemeinsamen Essen nach der offiziellen Festwochen-Pressekonferenz angeschnitten. Ersatz sei quasi nicht zu bekommen gewesen. Die Improvisationen hätten zu den immer wieder kritisierten langen Wartezeiten im Festzelt geführt. Um zu helfen, hätte sich auch Festwochenbeauftragter Hartmann selbst einmal an den Zapfhahn gestellt.



Das Feedback der Aussteller sei dagegen durchweg positiv ausgefallen, so unisono Hartmann, Waldmann und Sigrid Stadler, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Allgäuer Festwoche. „Schon jetzt haben wir Anfragen von Ausstellern für das kommenden Jahr“, so Waldmann. Dann möchte man die Anzahl der Aussteller, heuer waren es 110, wieder erhöhen. „Ob wir jemals wieder an die 400 Aussteller heranreichen, ist eher fraglich, aber 300 ist schon ein realistisches Ziel“, so Hartmann. Der OB ergänzt: „Wir wollen mit dem Festwochengelände wieder über die Salzstraße.“



Die etwas kleineren Ausstellerzelte wurden, so der technische Leiter der Allgäuer Festwoche Ulf Klüpfel, sowohl von Ausstellern, als auch Besuchern begrüßt. „Weniger Lärm, dafür mehr Raum für Gespräche als in den großen Zelten.“



Als Mehrgewinn wurde seitens der Verantwortlichen auch der neue Bühnenstandort empfunden. Auch dort sei das Gelände weitläufiger, der Blick auf die Bühne und die Akustik besser und das Publikum durch die Kastanien vor Sonnenschein und Regen geschützt.

Positives Fazit

Alle Anwesenden zogen ein positives Fazit und betonten die Stärke und den Zusammenhalt des aus der Krise neu entstandenen Festwochen-Teams. Dieser Zusammenhalt ist in der Tat bei der Pressekonferenz zu spüren. So bedankte sich zum Ende der Oberbürgermeister bei allen Beteiligten, die zum Gelingen der Festwoche beigetragen haben.



Wenn man Besucher der Festwoche im Stadtpark anspricht und nach Eindrücken fragt, hört man in der Tat viel Positives, aber auch Kritik. „Mir fehlt die einzigartige Atmosphäre der alten Allgäuer Festwoche und ich vermisse doch viele der Aussteller“, sagt eine Dame aus Sankt Mang.