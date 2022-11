22-Jährige stürzt vom Dach bei Kemptener Diskothek

Kempten - Eine 22-Jährige ist am Montagabend an der Diskothek Parktheater in Kempten von einem Vordach gestürzt. Dabei hat sie sich lebensgefährlich verletzt. Wie es ihr nun geht:

Eine 22-Jährige war am Halloween-Abend gegen 23:15 Uhr über eine Feuertreppe auf das Dach eines neben derDiskothekbefindlichen Gebäudes gestiegen und dann aus unbekannter Ursache vom Dach gestürzt. Dabei hat sie sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen, wie AllgäuHit und der Bayerische Rundfunk jüngst meldeten.

Vor Ort wurde sie dann zunächst durchs Ersthelfer und später durch Notarzt und Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr. Einen offiziellen Polizei-Pressebericht zu dem Vorfall gab es bis Dienstagmittag nicht.

Zwischenzeitlich ging es der jungen Frau besser, wie .Polizeipressesprecherin Isabel Schreck erklärte. Man habe mit der Frau sprechen können. Mittlerweile habe sich ihr Zustand, am 3. November, wieder verschlechtert, so Schreck.

Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass die Frau ohne Fremdverschulden vom Dach gestürzt ist. Es sei weder klar, ob sie ausgerutscht ist, gefallen oder gesprungen ist. „Das ließ sich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermitteln.“

Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen. Zeugen, welche den Vorfall und insbesondere den Aufstieg der 22-Jährigen auf das Dach beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831 99090 zu melden.