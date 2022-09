Individuelle Hilfe zur Selbsthilfe

25 Jahre Sozialpsychiatrisches Zentrum in Kempten

Seit 2009 leitet Olaf Höck das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) Kempten. © Monika Rohlmann

Kempten – Unbürokratisch, konfessionsunabhängig und mit Nischen für individuelle Hilfsangebote – so umschreibt Olaf Höck das Aufgabenfeld vom Sozialpsychiatrischen Zentrum (SPZ) der Diakonie Allgäu.

Egal ob es um Einsamkeit, Zukunftsängste, psychische Probleme, Trauer oder Sorge um einen Angehörigen geht – seit 25 Jahren bietet das SPZ ambulante und teilstationäre Begleitung und Hilfe für psychisch Kranke, Behinderte und deren Angehörige an.

Seit gut einem Jahr läuft jetzt auch der „Krisendienst Schwaben“ – sozusagen eine „Soforthilfe für die Seele“. In 48 Fällen waren dazu in der der Stadt Kempten, dem Landkreis Oberallgäu und dem Landkreis Lindau und Lindenberg die Fachkräfte vor Ort. „Der Krisendienst Schwaben „fast rund um die Uhr“ rundet das Hilfspaket des SPZ ab“, resümierte Höck anlässlich des 25--jährigen Bestehens der Einrichtung.

„Denn eigentlich ist es eine Arbeit im Stillen“

Das Projekt „Zam Schaffa“ oder die jährlich wiederkehrenden Tage der seelischen Gesundheit bieten Gelegenheit, die Sorgen und Kümmernisse von psychisch Kranken in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. „Denn eigentlich ist es eine Arbeit im Stillen“, so Einrichtungsleiter Höck. „In den vergangenen 25 Jahren hat sich in Kempten aber viel in puncto Toleranz getan.“ Viel dazu beigetragen hat auch die Sozialpsychiatrische Tagesstätte mitten in der Altstadt neben der St.-Mang-Kirche im Mühlberg-Ensemble.

Höck erinnert sich: „Anfangs hatten die Nachbarn um uns herum große Bedenken. Das hat sich in Wohlgefallen aufgelöst.“ Eine Öffnung des Cafés für die Allgemeinheit ist aber immer noch nicht machbar. „Die Tagesstätte ist eine Art Schutzraum für unsere Besucher. Hier darf jeder so sein wie er ist – ohne schräge Blicke oder spöttisches Lächeln.“

Hilfe beim allein Wohnen

Neben der Tagesstätte gibt es das Hilfsangebot beim ambulanten Wohnen. Manche bekommen hier Hilfe im alleine Wohnen. Je nach Erkrankungsgrad kann das mehrere Stunden am Tag in Anspruch nehmen oder nur einen einstündigen Besuch pro Woche. Aktuell werden in Kempten 39 Personen betreut.



Das Projekt „Initiative gegen Depression“, der „Allgäuer ­Trialog“, die Angehörigengruppen und die Selbsthilfetreffen von Betroffenen haben viel zur Enttabuisierung der seelischen Erkrankungen beigetragen. Aktuell gibt es diese Projekte nicht. Ab dem Herbst soll es zumindest wieder eine Gesprächsgruppe für Betroffene geben. Alisa Leibig, beim Sozial­psychiatrischen Dienst (SpDi) wird die Leitung übernehmen.



Mehr als 50 Prozent der Betroffenen haben schizophrene Erkrankungen, etwa 30 Prozent kämpfen mit schweren Depressionen und der Rest hat mit Persönlichkeitsstörungen oder Doppeldiagnosen zu tun. Übers Jahr suchen zwischen 750 und 850 Personen Rat beim SPZ. „Jungen Leuten genügen oft ein zwei Telefonanrufe, Hilfesuchende zwischen Ende 40 und Anfang 50 Jahren benötigen hingegen längere Unterstützung.“ Viele benötigen eine gewisse Tagesstruktur und werden dabei über die Zuverdienstprojekte – D+W-Kaufhaus, D+W-Werkhaus, Holzprojekt oder Bügelservice – unterstützt.



Individuelle Hilfe zur Selbsthilfe

„Wir arbeiten hier Ressourcen orientiert. Für den einen bedeutet das, er kommt am späten Vormittag für zwei Stunden zu einer Arbeit dazu, ein anderer schafft das nur zweimal in der Woche und eine dritte Person ist so stabil, dass sie ihren Arbeitseinsatz kontinuierlich meistern kann. „Unsere Hilfe zur Selbsthilfe ist individuell angelegt und geschieht aus einer Hand unter einem Dach“, informiert Höck.



Inzwischen – nach einem Vierteljahrhundert – gebe es wirklich ein riesiges Netzwerk an Hilfsangeboten – und alle werden vom Bezirk Schwaben gefördert. Und alle haben das Ziel: Die Betroffenen sollen so lange wie möglich selbständig inmitten der Gesellschaft leben können.



Der Krisendienst Schwaben berät Menschen in Notlagen. Die Rufnummer lautet: 0800/6553000. Die mobilen Teams sind montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr einsatzbereit sowie an Wochenenden und feiertags von 13 bis 21 Uhr.



Das Angebot ist kostenlos und anonym. Die Leitstelle sitzt in Augsburg. Hier wird nach einer ersten Befragung entschieden, ob die mobilen Fachteams direkt zu den Hilfesuchenden fahren müssen. In Kempten sind im SpDi sieben Mitarbeiter für diesen Außeneinsatz geschult.

mori

