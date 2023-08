279 Absolventinnen und Absolventen aus Industrie und Handwerk

Die besten Schülerinnen und Schüler mit einem Notendienst von 1,0 wurden mit einem Geldpreis geehrt: (v.l.): Tim Stachel (Festredner), Julian Floritz (Technischer Produktdesigner, ept GmbH), Nico Prinz (Technischer Produktdesigner, MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG), Jakob Blank (Metallbauer, Kristen Wilhelm GmbH & Co. KG), Laura Mayrhans (Technische Produktdesignerin, Bihler Otto Maschinenfabrik GmbH & Co. KG), OstD Hanns Deniffel (Schulleiter). © Nico Moroff

Waltenhofen/Kempten - Der Schulleiter der Berufsschule (BS) I, OStD Hanns Deniffel, begrüßte kürzlich die 279 Absolventinnen und Absolventen aus Industrie und Handwerk und ihre Begleitungen zur Abschlussfeier der BS I Kempten in der Mehrzweckhalle in Waltenhofen.

Er beglückwünsche die ehemaligen Auszubildenden zu ihrem Berufsabschluss, sie würden dringend gebraucht werden. Trotz verschiedensten Einschränkungen und Beschulungsformen aufgrund der Corona-Pandemie hielten die jungen Facharbeiterinnen und Facharbeiter nun das Abschlusszeugnis in Händen hielten. Sie könnten stolz auf ihren Erfolg sein. Als gut ausgebildete Fachkräfte hätten sie die Möglichkeit, zu nachhaltigen Lösungen für die globalen Probleme wie Klimawandel und Umweltzerstörung beizutragen.

„Es gibt nur eins was auf Dauer teurer ist als Bildung: Keine Bildung.“ Mit diesem Zitat von John F. Kennedy stellte Deniffel in einem kurzen Video den aktuellen Stand der Umbauarbeiten an der BS I vor. Auch wenn momentan nur noch das Grundgerüst der BS I steht, so sind die Planungen für ein modernes und zukunftsfähiges neues Schulgebäude schon weit vorangeschritten. Diese Investition in den Berufsschul-Campus sei ein ganz klares Statement für die Berufliche Bildung im Allgäu.

Den Grundstein für die berufliche Karriere gelegt

Da zu einem großen Fest auch immer Ehrengäste gehören, begrüßte Deniffel Erna-Kathrein Groll, 3. Bürgermeisterin der Stadt Kempten, Dr. Stefan Topp, Geschäftsführer der Topp Textil GmbH, Tim Stachel, Geschäftsführer der SCALTEL Gruppe GmbH, Sylvia Preisendanz von der Agentur für Arbeit, Stefan Strodel, Leiter des BTZ Kempten, den Kreishandwerksmeister für Kempten, Josef Sigel, und stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zweckverbandes, Stefan Weinpel, als Ehrengäste der Abschlussfeier.

In ihren Grußworten beglückwünschten auch Groll sowie Dr. Topp, die jungen Facharbeiterinnen und Facharbeiter zu ihrem Berufsabschluss. Sie hätten nun den Grundstein für ihre Karriere gelegt. Als „Generation Zukunft“ hätten sie schon bewiesen, dass sie, egal welchen Weg sie nun einschlagen würden, mit fachlichen, aber auch sozialen Fähigkeiten diese, ihre Zukunft gestalten könnten.

Absolventen nehmen Gäste auf eine Reise durch die letzten drei Jahre mit

Für die Festrede konnte die BS I Kempten Tim Stachel, Geschäftsführer der SCALTEL Gruppe GmbH gewinnen. Er verglich die Ausbildungszeit mit einem Projekt. Die Eltern hätten dieses Projekt gestartet, das zunächst noch mit einem weißen Papier vergleichbar war. Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Meilensteine erreicht, die die jungen Menschen weitergebracht hätten. Einer dieser Meilensteine sei nun das Bestehen der Abschlussprüfung. Damit ende jedoch eventuell der strukturierte Teil des „Projektes“. Zukünftige Projekte könnten wesentlich unstrukturierter, schneller und vielfältiger sein. Dafür wären die Absolventinnen und Absolventen jedoch bestens gerüstet.

In ihrer Schülerrede blickten die beiden Absolventen Philipp Lang und Anthony Nguyen auf witzige Art und Weise, auch mit Poetry-Slam Einlagen, auf ihre Ausbildungszeit zurück und nahmen das Publikum so auf eine Reise durch die letzten drei Jahre mit.

Ein Staatspreis für die Besten

Im Verlauf des Abends wurden die besten Absolventen der Berufsschule I Kempten mit Schulpreisen gewürdigt. Die besten Schülerinnen und Schüler mit einem Notenschnitt von 1,50 oder besser erhielten einen Staatspreis. Diese Bedingungen haben 24 Absolventen erfüllt. Die Besten bekamen zusätzlich einen Geldpreis.

Die musikalische Begleitung der Abschlussfeier übernahm „Allgäu Molla“. kb