Die Geschichte Kemptens lag über 30 Jahre in den Händen von Stadtarchivar Dr. Franz-Rasso Böck 

Kempten – Über 30 Jahre lang war Dr. Franz-Rasso Böck Herr über Kemptens Stadtarchiv. 1992 hatte er das Amt des Stadtarchivars angetreten. Mit 1. August diesen Jahres hat sich der geschichtsversierte Dr. phil., M.A. in den Ruhestand verabschiedet. Seine Dissertation hatte der gebürtige Pfronten-Rieder anno 1988 zum Thema „Kempten im Umbruch. Studien zur Übergangsphase von Reichsabtei und Reichsstadt zur bayerischen Landesstadt 1799-1818“ verfasst. Da war es wohl naheliegend, in dieser Stadt beruflich Fuß zu fassen. Aufs Altenteil zurückziehen will sich der auch wegen seiner so fachkundigen wie humorvollen Vorträge gefragte Mittsechziger noch längst nicht. War er schon während seiner Zeit als Stadtarchivar u.a. Mitherausgeber der Reihe „Allgäuer Forschungen zur Archäologie und Geschichte“, langjähriger Geschäftsführer des „Allgäuer Archivtages“ und Lehrbeauftragter für Geschichte an der Hochschule Kempten, will Böck einige seiner zahlreichen „Verpflichtungen“ auch weiterhin pflegen. Zurückblicken kann er schon jetzt auf ein historisch-bewegtes Arbeitsleben.

Herr Dr. Böck, wie hat sich Erinnerungskultur in den letzten Jahren (Jahrzehnten?) generell verändert?

Dr. Böck: Zu unterscheiden sind hier der eher noch junge Begriff der weite Dimensionen ansprechenden Erinnerungskultur als ein Leitbegriff der Kulturwissenschaft und die „klassische“ Geschichtswissenschaft: Erst seit den 1960- er Jahren setzte sich die historische Forschung kritisch mit der Erforschung der NS-Zeit in Deutschland auseinander, die heute auch Eingang in die Erinnerungskultur gefunden hat, wobei sich Erinnerungskultur nicht allein auf die NS-Zeit beschränken oder einengen lassen sollte. Natürlich hat auch die Erinnerungskultur eine historische und kulturhistorische Dimension, wenn wir z. B. an Friedhöfe mit ihren Gräbern denken, die sichtbare Erinnerungskultur darstellen: Sie „erzählen“ nicht nur von menschlichen Schicksalen und Familiengeschichten, sondern geben auch Anstöße zum Nachdenken und zur Beschäftigung mit geschichtlichem Erinnern.

Gibt es neue Schwerpunkte?

Dr. Böck: Durch die Kooperation der 2021 gegründeten Kemptener Kommission für Erinnerungskultur mit dem Institut für Zeitgeschichte in München wird mit dem gemeinsamen wissenschaftlichen Projekt der Erforschung der NS-Zeit in Kempten ein in dieser Art neuer und beispielhafter Weg beschritten – es kommen auch überregional Anfragen „Wie macht Ihr das in Kempten?“ Das Stadtarchiv Kempten bildet sozusagen geschäftsführend eine wesentliche Koordinations- und Anlaufstelle zur Recherche einschlägiger Quellenbestände als Materialbasisvor Ort, aber auch im Zusammenwirken mit staatlichen Archiven und dem Bundesarchiv.

Wo lagen die Schwerpunkte in Ihrer Zeit als Stadtarchivar?

Dr. Böck: Seit gut hundert Jahren sind Archive keine „Geheimarchive“ mehr, sondern wurden in zunehmendem Maße besonders nach dem Zweiten Weltkrieg öffentlich zugänglich für die Bearbeitung geschichtlicher Fragestellungen. Trotzdem kann man „sein“ Archiv nie bekannt genug machen, so dass es mir von Anfang an stets ein besonderes Anliegen war, geschichtliche Wissensvermittlung in Vorträgen, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit nach draußen zu tragen wie auch noch mehr ins Archiv zu holen: Dabei spielt die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und wissenschaftlichen Einrichtungen von jeher eine wichtige Rolle und muss dennoch durch gemeinsame Projekte, Seminare, Fortbildungen und Führungen stets neu mit Leben erfüllt werden. Seit Kurzem kann die Kundschaft im Lesesaal des Stadtarchivs über die Archivsoftware „Augias“ Bestände selbst recherchieren und so Bestellungen aufgeben. Die Digitalisierung der Archivbestände wächst, wobei es sich nicht um ein massenhaftes Einscannen von Originaldokumenten handelt (die freilich analog in Papier als unwiederbringliches Kulturgut erhalten bleiben müssen), sondern um eine bewusste Auswahl wesentlicher und nachgefragter Materialien: Für die sogenannte „Digitale Langzeitarchivierung“ ist die Anschaffung einer speziellen Fachanwendung erforderlich, worüber sich die Archive im Allgäu regelmäßig austauschen. Während der Pandemie nahm die Anzahl der traditionell vielen schriftlichen Anfragen an das Stadtarchiv nicht nur zu, sondern explodierte regelrecht. Parallel dazu gingen die Besucherzahlen phasenweise gegen Null – nach der Pandemie sind die Fluten der Mails geblieben, während die Besucherzahlen wieder stark anstiegen und das Niveau vor der Pandemie mindestens wieder erreicht haben. Aufgrund der Änderung des Personenstandsgesetzes 2009 hat auch das Stadtarchiv Kempten viele ältere Unterlagen aus dem Standesamt übernommen, wodurch sich die privaten familiengeschichtlichen Anfragen ebenso vervielfacht haben wie die Nachfragen von Erbenermittlungen und Nachlassgerichten. Einen großen Raum nehmen traditionell auch die geschichtswissenschaftlichen und heimatkundlichen Anfragen ein. Im Gegensatz zu Bibliothek und Museen ist das Stadtarchiv als Abteilung des Kulturamtes die einzige in der Bayerischen Gemeindeordnung vorgeschriebene kulturelle Pflichtaufgabe der Stadt. In den letzten Jahren habe ich mich auch persönlich stark in die Arbeit der Kommission für Erinnerungskultur eingebracht.

Welches sind die interessantesten Nachlässe, die an Sie übergeben wurden?

Dr. Böck: Die großen Nachlässe Merkt und Weitnauer sind schon lange Bestand des Stadtarchivs, in meiner Amtszeit kamen zahlreiche interessante Nachlässe (auch TeilNachlässe) unterschiedlichster Herkunft hinzu, von denen nur einige herausgegriffen seien: Spinnerei und Weberei Kempten, Verband der Heimkehrer, Familie Leichtle, Fotograf Hübner, Café Peuschel, Landrat Adolf Schmid, Familie Schraudy/Biechteler, Familie Schachenmayr, Karl August Reiser, Else Eberhard-Schobacher, Jörg B. Landes, Firma Schnetzer, Kirchenmusiker Franz Lehrndorfer sen. und jun., Marinekameradschaft Kempten, Wasserwacht Kempten (Adolf Fröhich), Heinrich Zölch, Gertraud Schwarz, Imkerverband Kempten-Oberallgäu, Lyriker Erwin Thiemer, Neustädtische Lesegesellschaft „Harmonie“, Familie Schnitzer.

Was hinterlassen Sie Ihrem Nachfolger als größte Herausforderung?

Dr. Böck: Neben der Erfüllung der vorgeschriebenen Pflichtaufgaben in vom Stadtarchiv gewohnter Servicequalität besonders die inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung des Stadtarchivs voranzutreiben zu einem Koordinations- und Steuerungsknoten der historischen Arbeit vor Ort unter besonderer Berücksichtigung der Erinnerungskultur. Die weitere Mitwirkung an der Einführung und Etablierung einer elektronischen Aktenführung in der Stadtverwaltung sowie Einführung eines Fachverfahrens für die digitale Langzeitarchivierung im Verbund mit der Stadt und im Austausch mit benachbarten Stadtarchiven.

Wofür ist jetzt endlich (mehr) Zeit?

Dr. Böck: Lesen (Geschichte, Krimis), Kino, Theater, Ausstellungen, Konzerte und Städtetouren.

Danke, dass Sie sich die Zeit für unsere Fragen genommen haben.