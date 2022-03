37. Kemptener Jazzfrühling lockt mit Neuerungen und in Präsenz

Von: Cordula Meffert

Teilen

Susanne Duschek und Andreas Schütz freuen sich auf einen Jazzfrühling endlich wieder in Präsenz. © Foto: Cordual Meffert

Kempten - Der Jazzfrühing 2022 steht vor der Tür. Nach zwei Jahren Ausnahmesituation setzt die Aussicht auf ein Festival vor Ort jede Menge positiver Energie frei – ansteckend!

„Froh – und auch stolz“ sind Susanne Duschek und Andreas Schütz, als sie beim Interviewtermin das druckfrische Programmheft für den Jazzfrühling 2022 vorzeigen.

Impressionen vom letzten Jazzfrühling gibt es hier.

Der Jazzfrühling, veranstaltet vom Kemptener Kleinkunstverein Klecks e.V., wird vom 30. April bis 8. Mai zum 37. Mal stattfinden, rund 40 Ehrenamtliche sind in die Planung involviert. „Natürlich sind die Corona-Auswirkungen noch deutlich zu spüren“, sagt Susanne Duschek, die für die Pressearbeit bei Klecks e.V. verantwortlich ist. Die Projektplanung müsse mit sehr viel weniger Vorlaufzeit umgesetzt werden, und viele Mitveranstalter könnten das Projekt nicht mehr stemmen. Daher mussten in diesem Jahr mehr Förderungen abgefragt werden, um die Veranstaltung durchführen zu können.

Stimmung bei Künstlerinnen und Künstlern ist noch gemischt

Andreas Schütz, Musiker, Dozent und einer der drei Booker des Jazzfrühlings stimmt ihr zu: „Es ist alles sehr knapp getaktet, die Logistik dadurch herausfordernd.“ Dennoch hat er gemeinsam mit Leonie ­Flaig und Josef Ego ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen können. Unwägbarkeiten bleiben. „Ich bin sehr gespannt, ob die Menschen noch im Pausenmodus sind oder wieder kulturhungrig zu den Veranstaltungen strömen werden“, so Schütz. Auch die Stimmung unter den Musikern sei je nach persönlicher Ausgangssituation sehr gemischt – einige hingen noch in der Corona-Depression fest, andere seien auf einem guten Weg zurück zu mehr Normalität.

Nachwuchs mit Feuereifer dabei

Trotz aller Schwierigkeiten – Duschek und Schütz berichten, dass die Corona-Zeit bei Klecks auch einige positive Entwicklungen angestoßen habe: Es seien viele aktive, ehrenamtliche Helfer dazugekommen, und gerade die jüngere Generation der Unter-20-Jährigen engagiere sich stärker, so dass der Verein auf der technischen Seite an Knowhow gewonnen habe.

Darüber hinaus wurde das Konzept des Jazzfrühlings gründlich auf den Prüfstand gestellt und ein ganz neues Format entwickelt, das die bewährten Veranstaltungsreihen ergänzen wird: Sunset to Sunrise.

Jazz all night long mit Überraschungsmoment

Der Name ist Programm, das Event startet mit Sonnenuntergang um 20.39 Uhr und endet erst bei Sonnenaufgang. Und: je länger man bleibt, desto günstiger wird der Eintritt. Mit TMT XPLOSIF konnte eine Band für die Nacht gewonnen werden, die sich, so Schütz, „in keine Schublade stecken lässt“ und für einige Überraschungsmomente sorgen wird.

Die Veranstaltung soll an die Ursprünge des Jazz anknüpfen, die Partystimmung und Spontaneität der Nachtclubs aufleben lassen, in denen er entstanden ist. Auch der Veranstaltungsort ist neu: die Sky Lounge im 13. Stock verspricht eindrucksvolle Perspektiven.

Die Hauptkonzerte des Jazzfrühlings werden wieder im Stadttheater gespielt; zum Festivalstart ist der israelische Jazz-Bassist Avishai Cohen mit seiner Band zu Gast, das Abschlusskonzert bestreitet der US-amerikanische Jazztrompeter Theo Croker. Auch das Finale des Nachwuchs-Wettbewerbs, dessen Gewinner den Förderpreis des Bayerischen Jazzverbands mit nach Hause nehmen darf, wird in diesem Jahr im Stadttheater ausgetragen.

Von Big Band bis Akustik

Von Blues im „Zum Stift“ zur Avantgarde im TheaterOben, von rein akustischem Jazz bei den AÜW Jazzperlen bis hin zur Big Band im Parktheater: die Veranstaltungsreihen bieten an verschiedenen Spielorten etwas für jeden Geschmack.

Wer Entscheidungshilfe für die persönliche Festival-Planung braucht, geht am 22. März in die Brauereigaststätte „Zum Stift“ (der Eintritt ist frei): Hier werden die Bands und ihr Programm vorgestellt, Hintergrundinfos gegeben und Videoclips gezeigt. Außerdem ist das umfangreiche Programmbuch zum Jazzfrühling erhältlich.

Alle Facetten

Und wie trifft Andreas Schütz als Booker seine Entscheidungen bei der Auswahl der Künstler*innen? Drei Kriterien fallen ihm auf Anhieb ein: als erstes selbstverständlich die Musik. Das Handwerkliche muss stimmen, aber darüber hinaus sollten die Klänge auch auf einer anderen Ebene berühren – das sei natürlich subjektives Empfinden, so Schütz. Dann Exklusivität: Findet etwas zum ersten Mal statt, wird ein neues Projekt vorgestellt oder steht thematisch etwas Besonderes an? Und als Veranstalter ist auch der Verkaufs-Aspekt ein wichtiges Kriterium: das Marketing in Bild und Ton sollte stimmen.

„Mit dem Festival möchten wir zeigen, was Jazz ist, was Jazz alles sein kann“, fasst Andreas Schütz zusammen und verspricht: „Jede*r wird für sich eine ansprechende Form von Musik finden.“

Das Programm des Jazzfrühling findet sich hier.