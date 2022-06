„Von der Müllhalde zur Goldgrube“

Rückschau in der Talk-Runde „Politik“, moderiert von Bernhard Link (v.li.), Alt-Oberbürgermeister Dr. Josef Höß, die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller, Alt-Landrat Gebhardt Kaiser, Bruno Steinmetz (ehemaliger Tiefbauamtsleiter), Elmar Stegmann (Landrat Landkreis Lindau) und Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle. © Brock

Kempten/Oberallgäu – Mögen andere ihr 50-jähriges Jubiläum in einem Prunkraum, Schlosshof oder Park feiern, der ZAK lud standesgemäß in einen Zweckbau auf dem Gelände des MHKW an der Dieselstraße ein.

Die Holzhackschnitzel, mit denen der Hallenboden ausgepolstert war, dufteten köstlich, die Tische für etwa 400 Gäste waren fein gedeckt, Lichteffekte und Tontechnik professionell eingerichtet – also ein durchaus passender Rahmen, um mit Festreden, Festessen und Festmusik auf eine wahrlich eindrucksvolle Erfolgsgeschichte zurückzublicken.



Geschäftsführer Karl-Heinz Lumer konnte zahlreiche „Geburtshelfer“ des Verbandes begrüßen, Persönlichkeiten aus Politik, Behörden und Partnerfirmen, denen er herzlich dankte und die er als ZAK-Familie bezeichnete: „Nicht nur Einzelne haben den Erfolg erreicht, vielmehr alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!“



Den ZAK-igen Auftakt bestritten die vier Mannen von „Mister Act“ mit ihren Musikinstrumenten und ihrem Texter und Conférencier Josef Bertl. Sie hatten extra für diesen Anlass ein Mini-Musical in drei Akten kreiert, um mit kecken, flott gereimten und perfekt vorgetragenen Texten und Liedern der Allgäuer Abfallsaga nachzugehen, der Geschichte des Abfalls von den Anfängen Cambodunums über‘s Mittelalter bis hin zur aktuellen „Kaiserzeit, in der der Lord of Recycling regiert und über Müll nicht abfällig geredet werden darf“.



Als Aufsichtsratsvorsitzender und Alt-Landrat Gebhard Kaiser in seiner Rede auf die Pionierarbeit der vergangenen 50 Jahre einging, wurde die tiefe Verbundenheit des ZAK mit der Region deutlich. Heute unvorstellbar, war in den 1960er- und 1970er Jahren jede Gemeinde selbst für die Abfallbeseitigung zuständig. Jede fand irgendeinen Tobel, der mit Müll verfüllt wurde. Die Deponien wurden regelmäßig angezündet.

Erst mit der Gründung des Zweckverbands und dem Bau der Müllverbrennungsanlage in Kempten konnte eine geordnete Abfallwirtschaft auf den Weg gebracht werden. Und der war oft hart und steinig. Ohne vorausschauende, zupackende Menschen aus der Kommunalpolitik, wie etwa dem damaligen Kemptener OB Dr. Josef Höß und Bruno Steinmetz aus der Verwaltung, wären die Dinge nicht so schnell vorangegangen.

Auf den Anstieg der Müllberge in den 1980er Jahren reagierte der ZAK mit dem Bau einer dritten Ofenlinie mit verbessertem technischem Standard. Als in der Hektik des Wahljahres 1990 die verbrauchten Öfen abgestellt wurden und der Ersatz noch nicht realisiert war, kam es zum Müllnotstand.

Der teure Export des Mülls nach Frankreich trieb den ZAK in ein erhebliches finanzielles Defizit. „So konnte es nicht weitergehen, unbequeme Entscheidungen mussten getroffen, die gesamte Abfallwirtschaft umgekrempelt und auf neue Füße gestellt werden“, erinnert sich Kaiser, der als junger neuer Verbandsvorsitzender 1990 den unbequemen Stuhl einnahm. Alle politischen Parteien sollten in der Verbandsversammlung vertreten sein, das war seine Bedingung, und so wurde in großem politischem Konsens der Müllentsorger zum modernen Abfalldienstleister umgestaltet.

Der ZAK will die Fernwärmeversorgung weiter ausbauen, Sonnen- und Windkraftanlagen schnell genehmigen und bauen. Kurz: Er ist bereit, die Energiewende mitzugestalten. In den 32 Jahren seines Engagements konnte Kaiser stets auf ein kompetentes und solidarisches Team zählen, dem er in von Herzen dankte. Seine Frau Brigitte hat die sehr schweren Jahre 1990 bis 1993 mit ihm durchgestanden, als oft die ganze Nacht Telefondrohungen daheim aufliefen und Sperrmüll im Garten abgekippt wurde. Die kaiserliche Dankesliste war eine lange. Ein besinnliches Ende fand seine Rede, indem er an den entsetzlichen Krieg in der Ukraine erinnerte. Der ZAK wird 10.000 Euro für humanitäre Hilfsprojekte zur Verfügung stellen. Die ganze Festgesellschaft erhob sich zum langen Applaus.

Lockere Talkrunden

Zu den Talkrunden „Politik“, „Geschäftsleitung“ und „Zukunft“ nahmen die Leute auf antiquierten Sofas und Sesseln aus einem der ZAK-Kaufhäuser Platz. Angenehm moderiert von Bernhard Link blickten OB Thomas Kiechle, Landrätin Indra Baier-Müller, Alt-Oberbürgermeister Dr. Josef Höß sowie der ehemalige Leiter des Tiefbauamts Bruno Steinmetz auf die letzten 50 Jahre des Zweckverbands zurück. Da Energie heute ein Mega-Thema ist, sei die Versorgung mit Fernwärme aus dem MHW ein Glücksfall – da waren sich alle einig. Aber auch an schmerzliche Punkte wurde gerührt, an Demos mit Fackeln und Särgen vor den Wahllokalen im Jahr 1990 und politische Gräben zwischen den Parteien. Dankbar und stolz blickt Höß heute auf das Schritt für Schritt Ereichte.



Die aktuelle Geschäftsleitung betonte, dass der ZAK laut einer repräsentativen Umfrage in der Öffentlichkeit sehr positiv wahrgenommen wird. Was nicht zuletzt den Kollegen und Kolleginnen vor Ort zu verdanken sei, die Probleme freundlich lösen, den bayernweit günstigsten Entsorgungspreisen, aber auch der unbürokratischen und kostenlosen Entsorgung des Sperrmülls nach der großen Flut im Jahr 1999 und dem Iller-Hochwasser 2002. Eine Aufgabe der Zukunft sei die Modernisierung der in die Jahre gekommenen Wertstoffhöfe. Eine Säule der Abfallwirtschaft, nämlich die Müllvermeidung, ist dem Einfluss des ZAK leider weitgehend entzogen. Großes Lob galt den ZAK-Kaufhäusern mit ihrem Gebrauchtwarenangebot als eine „barrierefreie“ Einkaufsmöglichkeit für alle sozialen Schichten.



AÜW-Geschäftsführer Michael Lucke bescheinigte dem Team „hohe Fachlichkeit und hohe Herzlichkeit“ und überreichte ihm eine Riesenglocke als Zeichen und Dank für die stets gute Zusammenarbeit.



ZAK-Zukunftsgesichter

Mit den Azubis kamen die Zukunftsgesichter des ZAK auf die Bühne. Ob als angehende Chemikantin, Kauffrau für Büromanagement oder Fachkraft für Abfall- und Kreislaufwirtschaft, ob sie durch Zufall oder gezielt beim ZAK ihre Ausbildung absolvieren, alle sagten, die Arbeit sei „voll cool und abwechslungsreich“, sie wollen ganz bewusst etwas für die Umwelt tun und in ihrem krisensicheren Job bleiben – was der Fan-Club der jungen Leute heftig beklatschte.



Beim Mini-Musical-Epilog besang „Mister Act“ noch einmal den „Zauber des ZAK“, und so konnte das Publikum nur staunen, was sich alles auf ZAK-Vokabeln wie „Kabelreste“, „Holzheizkraftwerk“, „Restmüll“ und „Vergärung“ reimt.



Dass sich auch in den nächsten Jahren gute aktive Kräfte in Sachen Umwelt, Energie und Abfallwirtschaft vereinigen, das wünschte sich Kaiser für den ZAK und alle Partner in unsere Allgäuer Heimat.