Faschingsgesellschaft Dietmannsried nimmt bei Narrensitzung kein Blatt vor den Mund

Von: Susanne Lüderitz

Mit Jogginghose und Sakko: Die Becherers erschienen nur am Oberkörper gestylt. © Lüderitz

Dietmannsried - 55 Jahre wird die „Faschingsgesellschaft Dietmannsried FGD“ heuer alt und hat für ihre Narrensitzungen wieder ein Feuerwerk an Tanz, Kabarett und Klamauk auf die Bühne gebracht. Die Reise im „Narrenschiff“ der FGD nimmt im Laufe des vierstündigen Abends gut an Fahrt auf. Dabei scheuen die Narren vor Gags unter der Gürtellinie nicht zurück.

Im vergangenen Jahr war die Sitzung per Stream in die Wohnzimmer der Zuschauerinnen und Zuschauer geflimmert. Heuer spürte man die Erleichterung der Jecken, endlich wieder live auf der Bühne agieren zu können. … Obwohl: Die Mitglieder des FGDChors haben sich auch dieses Jahr für eine Online-Narrensitzung vorbereitet und erscheinen erst ab dem Bauchnabel aufwärts vorzeigbar gestylt. In ihrer „improvisierten“ Nummer befinden Sabine Müller, Moni Becherer, Birgit Becherer und Thomas Becherer, dass vor allem die Nachbarorte ergiebiges Komik-Material geliefert hätten.

Ein gerne gewähltes Thema: Die Nachbarstadt Kempten mit seiner überregional bekannten Dauerbaustelle. Kaum ihren Augen hätten die Sänger getraut, als sie dort Arbeiter mit Schaufeln gesehen hatten. „Nach 14 Jahren, ist es wahr, im Loch wird wieder baut!“.

Tempo 30 in Altusried: Freud und Leid

Bluten muss auch Altusried. Dort habe man nun die Panzerknacker-Bande überführt, die entlang der Autobahn im letzten Jahr ihr Unwesen getrieben hat. Die Diebe sind auf ihrer Flucht vom 30er-Tempolimit, Baustellen und Kreisverkehren in Altusried ausgebremst worden. „Seit Jahren sind sie die ersten, die sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten haben.“ Auch die Landtagskandidatur von Altusrieds Bürgermeister Joachim Konrad bleibt nicht unkommentiert: „Jetzt Hörmann mir genau zu! Die CSU kennt sich mit der Aufstellung von Kandidaten aus!“, so der Bogen zum Scheitern des letzten Aspiranten Alfons Hörmann. Der Dietmannsrieder Bürgermeister Werner Endres schaue in die Röhre, weil er nicht für den Landtag vorgeschlagen worden sei. Er sei einfach in der falschen Partei, um in der Region nach vorne zu kommen: In der FPFW – der Falschen Partei die Freien Wähler. Dabei möge es Endres überhaupt nicht, „wenn er unbedeutend ist“. Auch beim Energiesparen zeigt er also Engagement. Mit Freddy Quinns Schlager „So schön war die Zeit“ betrauern die Becherers, dass man im neun bis zehn statt 19 Grad kalten Rathaus nun an der Tür festfriere und dort jetzt „Eisblumen blüühn“.

Narrensitzung in Dietmannsried: Im Rathaus ein Bild von Hubert Aiwanger – im Pfarrbüro von K.

Gott Bürgermeister Endres‘ vermeintliche Eitelkeit und Arbeitswut kommt auch beim Dietmannsrieder ganz eigenen „Don Camillo und Peppone“ zum Ausdruck. Auf geteilter Bühne zeigen Eric Schneider und Harry Werner, wie der Dorf-Chef „Bobone“ ein „Werner-von-Endres-Gymnasium“ plant sowie einen Brunnen mit einer Figur von ihm selbst als Wasserspeier. Pfarrer Dr. Martin Awa plant dagegen seinen Urlaub. Der Konflikt dreht sich um die geplante neue Ortsmitte mit Bürgerzentrum. Auch die neue E-Auto-Ladestation sorgt für Unmut beim Pfarrer mit ihrem „Suumen und Bruumen“. Das Publikum lacht Tränen bei der ersten Narrensitzung. Was wohl zum großen Teil an der Sprechweise des Pfarrers liegt.

Die Lacher auf seiner Seite hat bei der Premiere auch wieder Postbote Stefan Fackler, der peinliche Missgeschicke von Dorfbewohnern so schillernd ausbreitet, dass den Faschings-Gästen die Röte ins Gesicht steigt.

An Wortspielen mit den Namen afrikanischer Staaten à la Willy Astor versucht sich Prinz Matthias I. Im Gefolge hat er einen, wie es scheint, etwas zurückgebliebenen afrikanischen Ureinwohner (Steve Sörgel).

Für Auflockerung zwischen Kommentaren zu Überregionalem (Hofnarr Stefan Köppeler; Müllmann Torsten Georg) und Dorfklatsch etwa von „Der Alten Garde“ oder von „Prof. Dr. Schmid von der Uni Dietmannsried“ sorgen viele fliegende Beine und Hebefiguren in schwindelerregender Höhe.

Musikalisch greift das Dorfgeschehen Thomas Wohlfahrt als Udo Jürgens beim großen Finale auf. Die Sitzung mündet mit vielen „Raketen“, mit denen das Publikum seine Begeisterung zeigt, in die schunkelnde Geburtstagsfeier zum 55. Hier kommen auch die „Juniorchaoten“ als singende Bauhofmitarbeiter auf die Bühne, deren vermeintliche Untätigkeit bereits den ganzen Abend durchscheint.

Vier weitere Narrensitzungen der FGD

Vier Sitzungen finden zum Faschingsfinale noch statt: Von Freitag, 17. Februar, bis Montag, 20. Februar, jeweils um 19.30 Uhr, außer am Sonntag. Da steigt die Feier um 18 Uhr. Mehr Infos gibt’s im Internet, Tickets per Telefon unter 08374/8641 (wochentags von 17 bis 21 Uhr) oder per Mail an ticketverkauf@fgd-dietmannsried.de

Kommentar von Susanne Lüderitz

Es ist beeindruckend, mit welcher Professionalität das Programm bei der Narrensitzung der FGD Dietmannsried auf die Bühne gebracht wird. Da ergänzen sich Licht, Ton, Technik, Musik, Schauspiel, Tanz und Dramaturgie zu einer tollen Kreuzfahrt durch die hohe See des Karnevals. „Jetz grad mit Fleiß“, scheinen sich die Verantwortlichen der FGD Dietmannsried zu denken, wenn sie ausgerechnet heuer – in Zeiten von „Blackfacing“-Diskussionen und Debatten um Diskriminierung ein Theaterstück mit einem schwarz geschminkten Protagonisten Pfarrer Awa auf die Bühne bringen. Die Themenwahl ließe sich noch nachvollziehen, unter der Annahme, jeder im Dorf wird mit seinen schrägen Eigenheiten kabarettistisch durch den Kakao gezogen. Es wäre aber klüger gewesen, wie zu anderen Themen auch, die Geschichte als Lied oder Gedicht zu verpacken und den Witz nicht hauptsächlich auf die Sprechweise des Pfarrers zu legen. Und die Kombination mit der völlig sinnfreien Veräppelung eines afrikanischen Stammesmitglieds in einer der folgenden Nummern, das dem Faschingsprinzen anscheinend treu-doof hopsend überall hinfolgt, seltsame Laute vor sich hinbrabbelt und völlig schwer von Begriff ist, ist einfach geschmacklos. Das hätte sich die FDG sparen können.