65. Jahrestag des Illerunglücks: Gedenkfeier mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr und Zeitzeugen

Von: Helmut Hitscherich

Kempten – Vor 65 Jahren verloren 15 junge Wehrpflichtige des Luftlande-Jägerbataillons 19 in der Iller ihr Leben. Zeitzeugen berichteten auf der Gedenkfeier von dem Unglück.

Wer erinnert sich nicht an das Illerunglück vom 3. Juni 1957? In der gerade begonnen Geschichte der Bundeswehr verloren 15 junge Wehrpflichtige des Luftlande-Jägerbataillons 19 ihr Leben. Sie gehörten damals zu den ersten Wehrpflichtigen. An der Gedenkfeier zum 65. Jahrestag am Ehrenmal in Hirschdorf nahmen ca. 80 Personen teil, darunter hochrangige Vertreter der Bundeswehr und auch drei Zeitzeugen.



General Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr, verlas vor Ort die Namen, der in der Iller auf tragische Weise ertrunken 15 Wehrpflichtigen. In sein Gedenken an diese jungen Männer schloss er auch alle „Kameradinnen und Kameraden“ ein, die in Einsätzen gefallen sind. „Auch nach 65 Jahren drängt sich die Frage auf: warum?“, so General Zorn.

Er hob die Menschlichkeit und Solidarität hervor, die es unmittelbar nach dem Unglück gegeben habe. Aus dem Unglück seien viele Lehren gezogen worden: „Trotz aller Bestimmungen können Unglücke dennoch nicht verhindert werden. Ein Unglück wie an der Iller hat es Gott sei Dank nicht mehr gegeben.“ So seien die Sicherheitsbestimmungen verschärft und Innere Führung als zentrales Element der Bundeswehr geschaffen worden. Tapferkeit, Mut, Opferbereitschaft werde auch im täglichen Dienst gefordert.



Was ist Innere Führung?

Die Innere Führung bilde die Wertegrundlage für verantwortliches Handeln in der Bundeswehr. Alle Angehörigen der Bundeswehr seien auch „Staatsbürger in Uniform“. Das bedeute, sie haben die gleichen Rechten und Pflichten wie jeder Staatsbürger. Jedoch seien sie den Werten und Normen des Grundgesetzes besonders verpflichtet. Die Innere Führung vermittele diese Werte: Dazu zählen Menschenwürde, Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und Demokratie. Sie seien stets fester Bestandsteil in der Aus- und Weiterbildung der Soldaten, setzen die Soldaten doch im äußersten Fall für diese Werte ihr Leben aufs Spiel.

Zorn dankte der Familie Frei, die das Grundstück für das Ehrenmal zur Verfügung gestellt hat und allen, die dafür sorgen, dass das Ehrenmal gepflegt und erhalten wird. Unmittelbar nach dem Unglück wurde das Soldatenhilfswerk gegründet.

Für Oberbürgermeister Thomas Kiechle kommt es darauf an, sich immer wieder bewusst zu machen, welch hohe Verantwortung Vorgesetzte tragen, „im militärischen Bereich und überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten. Dafür soll uns das Iller-Unglück stets eine Mahnung sein“. Er dankte allen Soldatinnen und Soldaten für den Schutz der Heimat und den Frieden in der Welt.

Zeitzeugen berichten

Kurt Rink aus Waldstetten aus Schwäbisch Gmünd, mit seiner Frau angereist, war damals als 17-Jähriger dabei, „Wir hatten eine Geländeübung und sollten uns zum Mittagessen zurückziehen. Laut unserem Zugführer war die Illerbrücke gesperrt und wir sollten durch die Iller gehen. Wir sind an einer flachen Stelle in die Iller, das Wasser war dort knietief. Es hatte acht Grad, aber eine starke Strömung. Wir kamen dann in Untiefen. An den Brückenpfeilern gab es starke Strudel. Ich war der vierte Mann von vorne und plötzlich war hinter mir keiner mehr zu sehen, alle waren unter Wasser. Ich habe es aus der Iller geschafft. Wir hatten alle die gesamte Ausrüstung, einschließlich Karabiner und den Stahlhelm ganz fest am Kinn verzurrt. Der Zugführer stand auf der Brücke und hat geschrien: ‚Alle raus!‘ Jeder hat um sein Leben gekämpft.“



Bernhard Blessing, in Pfaffenweiler bei Villingen/Schwenningen zu Hause, erzählte, dass es ihm gelungen sei, ins seichte Wasser zu kommen, wo ihn ein Kamerad aus der Iller herausgezogen habe.



Gedenkveranstaltung im Kemptener Rathaus

Bei der anschließenden Gedenkveranstaltung im Rathaus ging General Zorn auf das Thema Erinnerungskultur ein: „Das ist auch ein wichtiges Gut und dazu steht dieses Denkmal. Erinnerungskultur war immer ein Problem in der Bundeswehr.“ Er bedauerte, dass es Orte gibt, wo Ehrenmale nicht in einem solch guten Zustand seien wie das Illerdenkmal.



Zorn brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass die Bundeswehr jetzt wieder gestärkt wird und versicherte, dass alle jetzigen Standorte erhalten bleiben. Oberst a.D. Manfred Reinig, damals 22 Jahre alt und Stabsoberjäger sowie Zugführer in der 4. Kompanie des Bataillons ging in einer bewegenden Rede auf das Iller-Unglück ein.

Sieben Soldaten blieben verschollen

Er erinnerte sich noch sehr genau: „Wir waren in der Nähe, als das Unglück passierte. Als wir an die Iller kamen sahen wir langsam etwas angeschwommen kommen – ein Bündel – wir bargen einen Soldaten – Wiederbelebung war erfolglos.“ Die anderen 14 seien nach und nach gekommen, der letzte Tote erst nach drei Wochen. „Hierher zukommen, macht es mir nicht immer einfach“, gestand Reinig. Bei der Trauerfeier vier Tage später in der Prinz-Franz-Kaserne in Kempten seien ein Sarg und links und rechts sieben Kränze für die noch verschollenen Soldaten aufgebaut gewesen. „Ich war mit meinen Soldaten der 4. Kompanie täglich im Sucheinsatz, es war sehr belastend.“