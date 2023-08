73 Abschlussschüler haben nun Mittlere Reife

Die besten Absolventinnen und Absolventen des Schuljahres 2022/2023 der Städtischen Realschule Kempten. © Städtische Realschule Kempten

Kempten/Waltenhofen - Stolz blickt die Städtische Realschule Kempten auf ihren diesjährigen Abschlussjahrgang: 73 Schüler und Schülerinnen haben die Mittlere Reife in der Tasche, 17 davon mit einer Eins vor dem Komma.

Von Theatersketch und Klaviermusik untermalt wurden die Absolventen und Absolventinnen verabschiedet und mit Glückwünschen von Schülersprechern, Elternbeirat, Schul- und Klassenleitern ins Berufs- und FOS-Leben entlassen.

Barbara Haggenmüller (Beauftrage des Stadtrats für Schulen und Bildung) versicherte: „Die Stadt Kempten ist immer für euch da.“ Ebenso zollte der Schulleiter Stefan Thierer ihnen großen Respekt: „Ihr habt euch auch gegenseitig Windschatten gegeben und den Marathon der Schulzeit erfolgreich bestanden“, sagte er in seiner Rede im Waldhäusle bei Waltenhofen.

Beste Abschlussarbeiten ausgezeichnet

Dafür sprechen auch die Noten: 17 Prüflinge haben eine Eins vor dem Komma. Als Besonderheit wurden dieses Jahr die besten Abschlussarbeiten in jedem Fach gekürt. David Fink, mit einem Schnitt von 1,08, wurde als Schulbester mit einem besonderen Preis belohnt, Frau Ludwig (Gründerin der Stiftung Ludwig Schulstiftung) überreichte diesen höchstpersönlich.

Der Abend klang mit einem Ball aus, bei dem sich die Schüler und Schülerinnen zuerst am Buffet stärken konnten, um dann zu zeigen, was sie in den letzten Wochen im Tanzkurs des Tanzzentrums Allgäu alles gelernt hatten. kb

