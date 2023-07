Ab sofort und gratis: Audiogeführter Stadtrundgang durch Kempten 

Die „Lauschtour“

Von Christine Tröger schließen

Kempten – Lauschtour ist ein etablierter Anbieter, der deutschlandweit audiogeführte Touren per App bereitstellt, beispielsweise durch Städte, Museen, Parks und über Themenwege. Neu dabei ist der Stadtrundgang Kempten.

Wer die Stadt Kempten und ihre Geschichte auf eigene Faust und im eigenen Tempo erkunden will, kann sich ab sofort mithilfe der App „Lauschtour“ durch die Stadt navigieren lassen und verschiedene Stationen erkunden. An den sogenannten Lauschpunkten wird jeweils in kurzen Audiosequenzen und mit Fotos bebildert Wissenswertes zu Gebäuden und Attraktionen vermittelt sowie die ein oder andere Anekdote preisgegeben.

Die Nutzung ist unkompliziert und es wird lediglich ein Smartphone benötigt, auf das die App „Lauschtour“ heruntergeladen wird. Anschließend kann der Stadtrundgang durch Kempten ausgewählt werden und die Inhalte werden beim Start offline gespeichert, sodass unterwegs kein Internet erforderlich ist.

Laufen und lauschen in Kempten

Bei aktiviertem GPS weist die App bequem den Weg zu den entsprechenden Lauschpunkten. Die Tour dauert ca. eine Stunde und führt ab dem Rathausbrunnen auf einer Strecke von gut zwei Kilometern durch Kempten. Die Tour kann jederzeit unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt werden und lässt sich somit individuell an die eigenen Bedürfnisse und weiteren Pläne des Aufenthalts anpassen.

„Die Lauschtour ergänzt perfekt unser vorhandenes Stadtführungs-Portfolio, das aus öffentlichen Führungsterminen, Gruppenführungen zum Wunschtermin und der digitalen Schnitzeljagd in der App ‚Actionbound‘ besteht. Im Gegensatz zu den geführten Touren mit unseren qualifizierten Gästeführern steht der Rundgang rund um die Uhr unabhängig von Terminen und Öffnungszeiten zur Verfügung.

Kommt Neues zum Lauschen?

Auf das Know-How muss dennoch nicht verzichtet werden, denn die Tour wurde von einer professionellen Redaktion mit Unterstützung eines Gästeführers und des Stadtarchivs erstellt“, so Stefanie Schmitt, Leitung Kempten Tourismus, über das neue Produkt. Sie hat das neue Angebot vergangene Woche in der Sitzung des Beirats für Tourismus und Stadtmarketing inklusive Hörproben vorgestellt. Dritte Bürgermeisterin Erna Kathrein Groll vermisste eine weibliche Stimme unter den Sprechern, die laut Schmitt aus klanglichen gründen ausgeschieden seien. Darüber hinaus wünschte sich Groll, dass auch Frauen in der Lauschtour berücksichtigt werden, „die ja eine bedeutende Rolle in der Geschichte Kemptens gespielt haben“.

Ein „super Tool“ und eine „Alternative zu klassischen Stadtführungen“ urteilte Gremiumsmitglied Johannes Bernhard, Regionalmanager Jufa-Familienhotels. Er konnte sich noch viele spezielle Themen für weitere Lauschtouren in Kempten vorstellen, angefangen bei den Römern bis eben Frauen. Mehr Infos: www.kempten-tourismus.de/lauschtour.