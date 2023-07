Abiturfeier Allgäu Gymnasium 2023

96 Absolventen und Absolventinnen feierten kürzlich ihr Abitur am Allgäu Gymnasium. © Sophia Stöffel

Kempten - 96 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen des Allgäu Gymnasiums feierten kürzlich ihre Abiturfeier.

Den Auftakt zu den Abiturfeierlichkeiten bildete der von den Abiturientinnen und Abiturienten selbstgestaltete Abschlussgottesdienst zum Thema „Sailing“, Sehnsucht und Freiheit. Musikalisch geleitet durch die eigens aufgestellte Band mit den Stimmen von Johanna Cleve (Q12), Tamira Ravet (Q12) und Marlene Sauer (8e).

Dieses Jahr fand die offizielle Entlassung zum ersten Mal seit den Coronabeschränkungen wieder im Stadttheater Kempten statt. Bereits beim Eintreten konnten die musikalischen Klänge der Bigband unter der Leitung von Herr Hanslmeier vernommen werden. Das Publikum wurde auf eine kurzweilige, humorvolle, aber auch scharfzüngige Art von Ferdinand Brausewetter und Kasimir Haver durch das Programm des Abends geleitet.

Abiturfeier Allgäu Gymnasium 2023 - Begrüßung und Reden

Die Begrüßung der Abiturientinnen und Abiturienten, der Festgemeinschaft und aller Ehrengäste übernahm Stefan Richter als Vertreter der Schulleitung. Mit Witz und Herz gratulierte er zur Beendigung ihrer Schulkariere. Er wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute als junge Generation in einer sich immer verändernden Welt, die er sich voller Toleranz und Offenheit vorstellt. Unter den Ehrengästen befand sich auf besondere Einladung, der bereits in Pension gegangene Hermann Camman, welcher das diesjährige Abi-Motto „Camman machen, muss man aber nicht.“ inspirierte.

Im Namen der Stadt richtete der Zweite Bürgermeister Klaus Knoll sein Wort an das Publikum. Er unterstrich die zahlreichen Möglichkeiten, die jedem einzelnen nach dem Abitur offenstehen. Er ermutigte die Abiturientinnen und Abiturienten sich nicht von Hindernissen und temporären Problemen aufhalten zu lassen, denn diese seien ein Teil des Lebens. Sie sollen sich nicht entmutigen lassen, neugierig bleiben und niemals den Glauben an sich selbst verlieren.

Stimme nutzen, um sich Gehör zu verschaffen

Mit Humor und Sympathie versuchten Marko König und Bettina Kolb vom Elternbeirat reimend die richtigen Worte für die Absolventinnen und Absolventen zu finden. Sie betrachteten die Veränderung, die der kommende neue Lebensabschnitt nach dem Abitur mit sich bringt, betonten aber, dass diese Veränderung gut ist. Außerdem sei das mit der Schule verbundene Lernen nie ganz vorbei, denn man lernt nie aus.

Anschließend sprachen Stefan Beck und Livia Kettenring vom RAVK in ihrer Rede von der Entwicklung einer jeden Schülerin eines jeden Schülers von der Grundschule bis hin zum Abitur, sowie über die Frage, was nach dem Abitur kommen soll und die damit verbundene Überforderung, was die Zukunft angeht. Sie ermutigten die Zuhörenden auch dazu neues, unbekanntes zu probieren, für seine Meinung einzustehen, stolz zu sein, seine Stimme zu nutzen und sich mit dieser Gehör zu verschaffen.

Die Stimme, welcher an diesem besonderen Abend am meisten Gehör verschafft wurde, war die von Johanna Cleve, die von Ferdinand Brausewetter auf dem Klavier begleitet das Lied „The Climb“ von Miley Cyrus zum Besten gab. Auf eine emotionale Weise wird in dem Lied von dem Weg gesprochen, seine Ziele zu erreichen und dass manchmal das wahre Ziel des Weges der Weg selbst ist.

Schüler blicken zurück

Daraufhin hielten Hannah Jocham und Elias Haibel ihre Rede im Namen des gesamten Jahrgangs. Sie drückten ihre aufgekommene Nostalgie zur nun bestandenen und abgeschlossenen Schulzeit am Allgäu Gymnasium aus. Auch wenn sich Schülerinnen und Schüler doch gerne über die Schule und das Schulsystem beschweren würden, sei es letztendlich doch eine sehr schöne Zeit voller Zusammenhalt, mit Freunden gemeinsam verbrachter Freistunden, Wandertagen am Bachtelweiher, Lachflashs im Unterricht und eine Zeit voller herzlichst geliebter Klassenfahrten gewesen. Lächelnd wurde sich an das Schullandheim in der sechsten Klasse zurückerinnert und an die Englandfahrt im darauffolgenden Jahr. Das Skilager 2019, das teilweise durch die schwankenden Wetterbedingungen beeinträchtig wurde, Schulfahrten in der Oberstufe wie das Tutorenseminar und die Fahrt nach Weimar am Anfang der elften Jahrgangsstufe, blieben eher weniger aufgrund der Sehenswürdigkeiten oder Umgebung in Erinnerung, viel mehr erinnerten sich die Abiturientinnen und Abiturienten an ein gemütliches Beisammensein voller Spaß und guter Unterhaltung.

Als dann Schulleiterin Claudia Scharnetzky das Wort an den Abiturjahrgang richtete, zitierte sie zu Anfang Schillers Räuber mit „Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem nach Freiheit.“ Den Absolventinnen und Absolventen dürste es nach Freiheit. Acht Jahre lang hätten sie meist fünf Tage die Woche am Allgäu Gymnasium verbracht. Nun werde es Zeit aus dem „Bildungskäfig“ auszubrechen und in die neu gewonnene Freiheit zu fliegen. Wie diese Freiheit für jeden Einzelnen aussieht, kann nur jeder für sich entscheiden und entdecken. Eines sei jedoch klar: Die Welt stehe den Abiturientinnen und Abiturienten offen und sei voller bunter Möglichkeiten und grenzenloser Freiheit. Sie appellierte daran, nicht wie Karl Moor in „Die Räuber“ unreflektiert zu handeln, sondern überlegt und durchdacht mit der gegebenen Freiheit umzugehen. Besonders im heutigen digitalen Zeitalter müsse man diesbezüglich sorgsam sein. Weiterbildung wie Studium oder Ausbildung gebe der Freiheit die Grenzen, die sie laut Schiller braucht. Somit solle jeder im Leben weiterlernen, um die Freiheit auf die richtige Weise voll ausschöpfen zu können.

Übergabe der Zeugnisse

Die feierliche Übergabe der Zeugnisse erfolgte genauso wie die Würdigung verdienter Abiturientinnen und Abiturienten durch Schulleiterin Claudia Scharnetzky und den Oberstufenkoordinatoren Steffen Lorenz und Manfred Peteranderl. Dabei wurden die Preise für die 18 Absolventinnen und Absolventen mit einem Notendurchschnitt zwischen 1,0 (Jahrgangsbester: Ferdinand Brausewetter; Jahrgangsbeste: Maja Wenisch) und 1,5 vergeben. Außerdem gab es Preise für herausragende Leistungen in der Abiturprüfung in Deutsch, Französisch, Latein, Mathematik, Physik, Biologie sowie Wirtschaft und Recht. Die Vertreter des RAVK Stefan Beck und Livia Kettenring ehrten Ferdinand Brausewetter, Chiara Hailer und Maya Wenisch für ihr großes soziales Engagement.

Der restliche Abend wurde mithilfe von Tanzaufführungen der Abiturientinnen und anderer Schülerinnen, der Präsentation der Bewegungskünste und einem von den Absolventinnen und Absolventen selbst organisierten Flashmob abgerundet.

Die Band „Stolen Fingers“ mit der Stimme von Johanna Cleve (Q12), Tom Weinreich (Q12) am Schlagzeug, Ferdinand Brausewetter (Q12) am Keyboard, Malte Steinmetz an der Gitarre und Roman Jakob am E-Bass bereicherte den Abend mit allseits bekannten Hits wie „Summer of 69“ und „Sweet Home Alabama“.

Beendet wurden die Festivitäten durch Florian Fadle (Q11), der im oberen Saal als DJ auflegte und mit seiner Musik die Eltern, Lehrkräfte, Abiturientinnen und Abiturienten und andere Gäste gemeinsam zum Tanzen motivierte.

Von Alina Beutmüller

Würdigung verdienter Abiturientinnen und Abiturienten 2023 (Preisträger)

Für ein sehr gutes (Notendurchschnitt 1,0 bis 1,5) Gesamtergebnis wurden 18 Absolventinnen und Absolventen vom Freundeskreis ausgezeichnet: Ferdinand Brausewetter (mit 1,0 Jahrgangsbester); Tim Bitterolf (1,0); Maja Wenisch (mit 1,0 Jahrgangsbeste); Leonie Mayr (1,1); Jonas Knott (1,1); Ewelyn Haas (1,1); Sophie Folz (1,1); Irina Dumitrescu (1,1); Tamira Ravet (1,3); Elena Freudling (1,3); Juenna Fiola (1,3); Vera Blank (1,4); Laura Karg (1,4); Claudius Göser (1,4); Emma Strunk (1,4); Anna Velroyen (1,5); Amelie Herz (1,5); Hannah Jocham (1,5)

18 Absolventinnen und Absolventen erreichten einen Notendurchschnitt zwischen 1,0 und und 1,5. © Sophia Stöffel

Für besondere Leistungen in einzelnen Fächern:

· Ferdinand Brausewetter, Myrna Bindewald, Sophie Folz, Ewelyn Haas, Laura Karg und Leonie Mayr für hervorragende Abiturleistungen im Fach Deutsch (Zuwendung der Stipendienstiftung Kempten)

· Isaak Sagna in Französisch (Urkunde der Staatskanzelei des Saarlandes von der Ministerpräsidentin Anke Rehlinger)

· Ferdinand Brausewetter für herausragende Abiturleistungen im Fach Latein (Preis des deutschen Althilogenverbands)

· Tim Bitterolf für herausragende Abiturleistungen im Fach Mathematik (Abiturpreis 2023 der Deutschen Mathematiker-Vereinigung; Mitgliedschaft in der DMV)

· Tim Bitterolf und Jonas Knott in Physik (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft; Mitgliedschaft in der DPG)

· Annika Jocham für herausragende Abiturleistungen im Fach Biologie (Biozukunftspreis)

· Claudius Göser für herausragende Abiturleistungen im Fach Wirtschaft / Recht (Verein für Sozialwirtschaft und der Fachschaft Wirtschaft)

Für aktives Mitwirken am Schulleben:

· Ferdinand Brausewetter, Chiara Hailer und Maya Wenisch für (Preis des RAVK für vielfältiges soziales Engagement)