Abschlussfeier der Berufsfachschulen für Kinder- bzw. Sozialpflege Kempten

Von links: Thomas Eigstler, weiterer Stellvertreter der Landrätin, Alessia Coppolino, Schülersprecherin, Favour Adujie, Frau Roth, stellvertretende Schulleiterin, Natascha Brack, Amelie Klein, Erna-Kathrein Groll, Dritte Bürgermeisterin der Stadt Kempten. © Dr. Michael Vögele

Kempten - Vom Arbeitsmarkt dringend erwartet feierten die Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschulen für Kinderpflege bzw. Sozialpflege kürzlich ihren erfolgreichen Abschluss.

In der Aula der Berufsschule III in Kempten wurden den Schülerinnen und Schülern in einem feierlichen Rahmen ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Beim anschließenden Sektempfang bot sich die Gelegenheit auf den Erfolg gemeinsam anzustoßen.

Die Schülersprecherin Alessia Coppolino führte durch das abwechslungsreiche Programm, das die Schülerinnen und Schüler beider Berufsfachschulen zusammengestellt hatten. In sehr unterschiedlichen musikalischen Beiträgen zeigten sie ihre Talente. Ein Sitztanz, den die Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule für Sozialpflege vorstellten, brachte zusätzlich viel Schwung in den Abend, da das Publikum aufgefordert wurde mitzutanzen.

Ehrungen für ausgezeichnete Leistungen

Insgesamt erhielten 47 Absolventinnen und Absolventen der beiden Berufsfachschulen ihr Abschlusszeugnis. 35 von ihnen erreichten zusätzlich den Mittleren Bildungsabschluss. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Leistungen wurden die Schülerinnen Favour Adujie und Alessia Coppolino aus der Sozialpflege und Natascha Brack sowie Amelie Klein aus der Kinderpflege mit einem Buchpreis geehrt.

Außerdem konnte zehn externen BewerberInnen das Abschlusszeugnis mit der Urkunde zur Staatlich geprüften Kinderpflegerin übergeben werden. Vier von ihnen erhielten zusätzlich ebenfalls den Mittleren Schulabschluss.

Notendurchschnitte:

Favour Adujie: 2,0

Alessia Coppolino: 2,0

Natascha Brack: 1,8

Amelie Klein: 2,27 kb

