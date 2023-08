Neun Absolventen von der Fachschule für Mechatroniktechnik verabschiedet

Teilen

Technikerschule Kempten (Fachschule für Mechatroniktechnik- FMT) verabschiedet seine Absolventen: v.l. Schulleiter Hanns Deniffel, Andreas Hagspiel, Stellvertretender Schulleiter Josef Schmid, Fabian Reimann und komm. Leiter der Fachschule Andreas Dilger. © Nico Moroff

Kempten - Zum Ende des Schuljahres verabschiedete auch die Technikerschule Kempten (Fachschule für Mechatroniktechnik- FMT) ihre Absolventen. Der Schulleiter der Fachschule, Hanns Deniffel, hieß die neun Absolventen der Teilzeitklasse, sowie alle Gäste, im Restaurant Fasshalle in Kempten mit einem Sektempfang willkommen.

Die angehenden Technikerinnen und Techniker der Teilzeitklasse hatten ihren Abschluss innerhalb von drei Jahren erworben. Dabei waren sie an zwei Tagen in der Schule, an drei Tage haben sie im Betrieb gearbeitet.

Deniffel beglückwünschte die Absolventen zu ihrem Abschluss. Mit Mut und Zuversicht sollen Sie nun auf den Weg machen die Zukunft zu gestalten, dabei jedoch nicht ihr Engagement im Ehrenamt und für eine friedvolle Demokratie vergessen.

Corona traf auch diese Absolventen

Reinhard Musch, Geschäftsführer bei der Firma Deckel Maho Pfronten GmbH, gratulierte den Technikern zu ihrem Abschluss und betonte wie wichtig die berufliche Weiterbildung ist. Das Lernen sei mit diesem Abschluss aber noch nicht zu Ende. Um eine Welt mit immer kürzer werdenden Innovationszyklen aktiv mitzugestalten, erfordere es eine ständige Weiterqualifizierung.

Andreas Dilger, komm. Leiter der Fachschule für Mechatroniktechnik, blickte in seiner Rede kurz auf die vergangenen Jahre zurück. Die Pandemie hatte den Schulalltag ordentlich durcheinandergebracht und Lockdown und Quarantänezeiten hätten es sowohl Schülern als auch den Lehrern nicht leicht gemacht, die schulischen Ziele zu erreichen. Umso stolzer können die Absolventen nun auf ihren Abschluss sein.

Andreas Hagspiel und Fabian Reimann ausgezeichnet

Stefan Weizenegger dankte in der Schülerrede den Lehrern und Freunden sowie Familien für die vergangenen Jahre. Nach einem gemeinsamen Abendessen erhielten die neun Absolventen von Deniffel und Dilger ihre Abschlusszeugnisse.

Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung der Besten mit dem Meisterpreis. Die besten 20 Prozent eines Jahrgangs werden vom Bayerischen Kultusministerium mit einer Urkunde geehrt. Den Preis entgegen nehmen durften Andreas Hagspiel (Durchschnitt 1,59) und Fabian Reimann (Durchschnitt 1,36)

Für die musikalische Untermalung eines gelungenen Abends sorgte das Saxophontrio der Musikschule Kempten. kb

Lesen Sie auch: Berufsabschlussfeier für Landwirtinnen und Landwirte