Besuch aus Sachsen

AfD-Landtagskandidaten stellen sich vor mit Einweihung des Wahlkreisbüros

Von: Jörg Spielberg

Der 1. Stellvertretende Landesvorsitzende der AfD-Bayern Dr. Rainer Rothfuß (l.) moderierte den Abend. Eingeladen war auch der Bundestagsabgeordnete Dr. Christian Blex (r.), der in seinem Vortrag eine komplett andere Umweltpolitik als die der Ampel-Regierung anmahnte. © Spielberg

Kempten/Allgäu – Die Alternative für Deutschland befindet sich laut Umfragen derzeit in einem Allzeithoch. Traditionell stark ist die AfD in den östlichen Bundesländern, wo sie unlängst auf kommunaler Ebene zum ersten Mal den Posten eines Landrats gewinnen konnte. Durch die spürbare Unzufriedenheit vieler Menschen mit der Ampel-Regierung in Berlin scheint die AfD auch anderswo derzeit Zuspruch zu erfahren, wenn man den Ausführungen von AfD-Mitgliedern zuhört. Allgäuer AfDler trafen sich Ende der vergangenen Woche in Sankt Mang, um ein weiteres Wahlkreisbüro zu eröffnen.

Dieses verfügt über einen Arbeitsraum, eine Küche und einen Veranstaltungsraum. Eingerichtet wurde dieses Büro durch den AfD-Bundestagsabgeordneten Dr. Rainer Rothfuß, der bedingt durch den Tod der Bundestagsabgeordneten Corinna Miazga im März dieses Jahres in den Bundestag einzog. Seither vertritt Rothfuß für die AfD den Wahlkreis 256 Oberallgäu im Deutschen Bundestag. Rothfuß war bis 2017 Mitglied der CSU, bevor er 2018 zur AfD wechselte.

Rothfuß ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist 1. stellv. Landesvorsitzender der AfD. Auf seine Einladung sprach am Ende des Abends sein Fraktionskollege Dr. rer. nat. Christian Blex zum Thema „Vernünftige Umweltpolitik statt Grüner „Heizungshammer“. Blex war 2010 aus der CDU ausgetreten, als Kanzlerin Merkel nach Fukushima eine Energiewende vollzog.

AfD-Landtagskandidaten stellen sich vor

Der Versammlungssaal war mit geschätzten 60 Besuchern bis auf den letzten Platz gefüllt und während der ganzen Veranstaltung war das Getöse der Gegendemonstranten auf der Ludwigstraße zu hören, die ihrem Unmut über die Versammlung u.a. mit lauter Punkmusik zum Ausdruck brachten. „Die Lautstärke der Gegendemonstration ist durch das Versammlungsrecht gedeckt. Ansonsten gab es außer gegenseitigen Provokationen keine erwähnenswerten Vorkommnisse“, so der Versammlungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Sven-Oliver Klinke.



Innen begrüßte der Kreisvorsitzende Roland Aicher (56) die Anwesenden, die aus dem gesamten Allgäu und Bodenseeraum gekommen waren, darunter auch den Bezirksvorsitzenden der AfD-Schwaben Christoph Maier (27). Maier: „Schwaben hat drei Landtagsabgeordnete und nun sieben Wahlkreisbüros. Uns kann man nicht mehr wegdiskutieren.“ Moderiert wurde die Kandidatenvorstellung durch Rothfuß.

Für den Stimmkreis 709 geht als Landtagskandidat für die AfD Andreas Mayer (27) und als Bezirkstagskandidat Walter Freudling (65) an den Start. Mayer ist Ingenieur für Luft- und Raumfahrtechnik, verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Themen sind Wahrung der individuellen Freiheit, Recht und Tradition. Mayer kritisiert weiterhin die Corona-Politik der anderen Parteien und resümiert: „Die Bürger wurden eingesperrt.“

Walter Freudling ist Kemptener Stadtrat, von Beruf Versicherungsmakler und war lange Zeit Mitglied der CSU. Freudling meint: „Das Allgäu ist ein gutes Terrain für die AfD.“ Er bittet die Anwesenden, sich im anstehenden Wahlkampf zu engagieren und fordert: „Wir brauchen etwas Umsetzbares.“ Auch für Freudling ist die individuelle Freiheit das entscheidende Thema, sein Slogan für die Wahl: „Für ein Leben in Frieden und Freiheit.“ Für die Wahl am 8. Oktober bittet er seine Parteifreunde sich auch als Wahlbeobachter zur Verfügung zu stellen.

Für den Stimmkreis 710 Lindau-Sonthofen bewirbt sich Uwe Schweizer (66) als Landtagskandidat. Schweizer ist von Beruf Immobilienmakler, lebt in Rettenberg und ist Vater von vier Kindern. Seine Themen sind bezahlbares Wohnen, Asylpolitik und Landwirtschaft. Ein besonderes Anliegen ist für Schweizer die Absenkung der Grunderwerbssteuer. Als Bezirkstagskandidatin für den Stimmkreis tritt die 2022 ins Amt der Ortsvorsitzenden der AfD Lindau-Westallgäu gewählte Michaela Klopp an.

Besuch aus Sachsen

Nach der Vorstellung der Kandidaten sprach auf Einladung von Dr. Rainer Rothfuß der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Polizeibeamte Steffen Janich (52) zu den Anwesenden. Sein Bundestagsmandat holte Janich mit einem Direktmandat im Wahlkreis 158 Sächsische Schweiz. Janich wurde 2020 vom Polizeidienst suspendiert, weil er u.a. eine behördlich verbotene Demonstration gegen die Corona-Politik bewarb. Janich ist auch an diesem Abend für den Bereich „Attacke“ zuständig.

Er schwört „die Sache blau zu machen“ und kritisiert scharf die Landwirtschaftspolitik der Ampel-Regierung, respektive der Grünen, die dazu führe, dass Fleisch zukünftig aufgrund des Handelsabkommen Mercosur auf gerodeten Urwaldflächen in Südamerika produziert wird, statt auf heimatlichem Boden.

Ferner wünscht sich Janich keine Verschärfung des Waffenrechts und hält den Zuzug ausländischer Fachkräfte für überflüssig: „Wir müssen unsere eigenen Kinder wieder zu Ingenieuren ausbilden.“ Deutschland leide ohnehin an einer zu hohen Bevölkerungsdichte. Das wichtigste Ziel aber sei es einen Ökosozialismus zu verhindern. „Wir ehemaligen Bürger der DDR wissen, was es bedeutet, im Sozialismus zu leben.“