Aktionstag der Feuerwehr in Kempten

Die Feuwehr Kempten bei einer Übung am ehemals großen Loch. (Archivbild)

Vom Freudenberg bis zum Residenzplatz

Kempten – Wer Lust hat die Feuerwehr näher kennenzulernen, hat bald die Chance. Am Samstag, 20. Mai, ist es so weit, die Feuerwehr Kempten veranstaltet einen Aktionstag in der Fußgängerzone für Groß und Klein.

An insgesamt acht verschiedenen Stationen präsentiert die Feuerwehr Kempten ihre Tätigkeiten, Fahrzeuge und informiert alle Interessierten. Der Aktionstag findet von 10 bis 16 Uhr in der ganzen Fußgängerzone statt, angefangen vom Freudenberg bis hin zum Residenzplatz.