Aktivisten der Letzten Generation demonstrieren in Kempten

Von: Tizian Pöhlmann

Aktivisten der Letzten Generation brachten ihren Protest „auf die Straße“ in Kempten. © Pöhlmann

Kempten – Am Mittwoch, 5. Juli, demonstrierten rund 20 Aktivisten der Letzten Generation auf dem Hildegardsplatz. Ziel des nicht angemeldeten Protestmarschs war das Forum Allgäu, doch schon nach wenigen Minuten war die Polizei zur Stelle.

Etwa kurz vor 18.30 Uhr setzten sich die Klimaaktivisten in Bewegung. Sie waren „friedlich, aber entschlossen“, wie es in ihrer Pressemitteilung heißt. Grund ihren Protest „auf die Straße zu bringen“ sei, dass die Regierung das Grundgesetz missachte und „unsere Lebensgrundlagen“ zerstöre. Zudem kriminalisiere die Regierung den friedlichen Protest, „um von ihrem Versagen abzulenken“.

Während die Ampel-Koalition nach Ansicht der Letzten Generation nicht gewillt sei, Klimaschutz zu machen, gab die Ampel hier in Kempten grünes Licht und die Aktivisten überquerten die Salzstraße noch im Einklang mit der Straßenverkehrsordnung. Schließlich nahmen sie eine Spur der Salzstraße ganz für sich ein. Autos bremsten, wichen aus, die Aktivisten gingen langsam, still hielten sie ihre Spruchbänder.

Zehn Polizisten standen 21 Klimaaktivisten gegenüber. © Pöhlmann

Dann kam die Polizei. Der Demonstrationszug hielt an. Nach ein paar Minuten waren es sechs Streifenwagen. Zehn Polizisten standen 21 Aktivisten gegenüber. Eine Bürgerin war beunruhigt. „Was ist denn hier los? Ich dachte, es ist etwas passiert.“ „Wegen sowas“, fragte sie und nickte in Richtung der Aktivisten, „kommen so viel Polizisten? “Nach Angaben der Polizei begleiteten Beamte die Versammlung bis zum Forum Allgäu. Weiter kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. Die Versammlung verlief sonst störungsfrei.