Punktgewinn trotz Niederlage für Allgäu Rugby

Tobias Oldorff von Allgäu Rugby beim Spiel in Landsberg am Ball. © Sven Borzug

Kempten/Landsberg - Am Samstag, 13. Mai, trat Allgäu Rugby, Abteilung des TV Kempten e.V., in Landsberg gegen die Spielgemeinschaft Augsburg/Landsberg an. 40 Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel bei kühlen Temperaturen. Allgäu Rugby trat aufgrund von Spielerausfällen in Unterzahl beim letztjährigen Absteiger aus der 2. Bundesliga an.

Trainer Pascal Schwarze musste erneut auf einigen Positionen umstellen und konnte nur 13 Spieler und eine Spielerin aufbieten. Die in Überzahl spielenden Gastgeber zeigten zu Beginn der Partie ein schnelles Laufspiel und nutzen geschickt die Überzahl. Nach 22 Minuten führten die Hausherren durch vier Versuche und zwei Erhöhungskicks bereits mit 24:0.

Tobias Oldorff macht die ersten Punkte für Allgäu Rugby

Trotz der Unterzahl ließen die Allgäuer aber die Köpfe nicht hängen und kamen besser ins Spiel. In der 32. Minute konnten sie dann ihre ersten Punkte erzielen. Tobias Oldorff durchbrach die gegnerische Verteidigungsreihe und legte den Ball zum 5:24 im Malfeld ab. Markus Kreuzer verwandelte den Erhöhungskick zum 7:24.

Drei Minuten später war wieder die Spielgemeinschaft erfolgreich. Durch einen Versuch erhöhten sie auf 29:7. In der letzten Aktion der ersten Halbzeit konnten dann wieder die Allgäuer Punkten. Timi Garthen war von den gegnerischen Verteidigern nicht zu stoppen und legte den Ball wenige Zentimeter tief im Malfeld der Gastgeber ab. Markus Kreuzer kickte erneut erfolgreich zum 29:14 Halbzeitstand.

Gastgeber dominieren zu Beginn der zweiten Spielhälfte

Den Beginn der 2. Spielhälfte dominierten wieder die Gastgeber. Bis zur 52. Minute zogen die Augsburger und Landsberger durch zwei weitere Versuche auf 39:14 davon. In der 61. Minute war es dann erneut der stark spielende Timi Garthen, der für die Allgäuer die nächsten Punkte erzielte. Garthen blockte einen Befreiungskick der Gastgeber, nahm den Ball auf und war nicht mehr aufzuhalten. Durch seinen Versuch verkürzte Allgäu Rugby auf 19:39.

Nur fünf Minuten später gelangen den Gastgebern die nächsten Punkte. Durch einen Versuch und Erhöhungskick stand es nun 46:19. Die Augsburger und Landsberger wechselten im folgenden mehrere frische Spieler ein, allerdings waren es die Kemptener, die die nächsten Punkte erzielen konnten. Julian Beck nutze eine Lücke in der gegnerischen Verteidigungsreihe und lief unbedrängt ins Malfeld, wo er den Ball zu 24:46 ablegte.

Bonuspunkt für Allgäu Rugby

Den Schlusspunkt setzte dann wieder die Heimmannschaft. Kurz vor Schluss der Partie gelang der nächste Versuch der Gastgeber. Durch den erfolgreichen Erhöhungskick hieß es am Ende 53:24 für die Spielgemeinschaft Augsburg/Landsberg. Trotz der Niederlage konnte Allgäu Rugby einen Bonuspunkt aus Landsberg für vier gelegte Versuche mitnehmen.

Trainer Pascal Schwarze war trotz der Niederlage sehr zufrieden mit seiner Mannschaft, hatte sie doch trotz der Unterzahl Moral bewiesen und im Spiel nie aufgesteckt. Durch den gewonnenen Punkt liegt Allgäu Rugby nun auf dem fünften Tabellenplatz mit 25 Punkten.

Heimspiel am Samstag

Bereits am kommenden Samstag, 20. Mai, geht es für die Kemptener weiter. Dann empfängt Allgäu Rugby die Mannschaft vom Rugbyclub Innsbruck, aktueller Tabellenzweiter mit 43 Punkten, im TVK Sportpark im Aybühlweg in Kempten. Ankick ist um 14:30 Uhr. kb