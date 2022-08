Allgäu-Tag auf der Allgäuer Festwoche: Damit die Region als Lebensraum und Urlaubsziel attraktiv bleibt, braucht es Steuerung

Von: Susanne Lüderitz

Beim Allgäu-Tag auf dem Podium: Den Rahmen bildeten rechts und links die Geschäftsführer der Allgäu GmbH Klaus Fischer (links) und Bernhard Joachim (rechts). Gesprächspartner waren Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Manfred Hegedüs (2.v.l.), Scheideggs Bürgermeister Ulrich Pfanner (3.v.l.), Karina Fischer, Kreisbäuerin des Bauernverbands Ostallgäu und Bürgermeisterin von Eggenthal (4.v.l.) und Marc Deisenhofer, Geschäftsführer von Präg. © Lüderitz

Kempten – Einen Blick ins Jahr 2040 warf die Allgäu GmbH am Allgäu-Tag auf der Allgäuer Festwoche. Für den Bereich Tourismus unternahm die Reise in die Zukunft Dr. Alfred Bauer von der Fakultät für Tourismus-Management der Hochschule Kempten.

Bauer stellte sieben mögliche Szenarien vor, wo sich der Tourismus im Allgäu bis 2040 hinbewegen könnte (siehe Kasten). Diese „möglichen Zukünfte“ vor Augen, könnten die Verantwortlichen jetzt Entscheidungen treffen, um ungesteuerte Entwicklungen zu verhindern bzw. gezielt das Gewünschte herbeizuführen.

„Heute ist der richtige Zeitpunkt, um Zielsetzungen für die Zukunft zu setzen“, appellierte Prof. Bauer mit Blick auf den Pandemie-Einschnitt. Bereits heute seien Tendenzen aus verschiedenen der sieben Szenarien zu spüren, etwa der Druck durch Influencer auf die Region, austauschbarer Event-Tourismus, aber auch die Digitalisierung, oder eine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und eine Ausdifferenzierung der Angebote. Auch etwa das Wirtshaussterben ist bereits spürbar.

Mögliche Zukunftsszenarien des Tourismus Szenario 1 – Schleichender Kontrollverlust: Der Tourismus floriert, aber durch eine „Basst-scho“-Mentalität verselbständigt er sich. Die großen Reiseveranstalter, RBNB und vor allem die Influencer dringen in immer stärkerem Maße ein und üben Druck auf die Branche und die Einheimischen aus. Nachhaltigkeit ist als Thema präsent, führt aber nicht zu einer Verhaltensänderung bei Kunden und Anbietern. Das Angebot ist kaum ausdifferenziert. Szenario 2 – Alles im Flow: Während ausländische Touristen an berühmte Hotspots geleitet werden, erfreuen sich insbesondere inländische Touristen an den naturnahen Urlaubsdestinationen. Die Angebote haben das gewisse Extra. Szenario 3 – Digital Dirndl: Die souveränen Kunden stellen hohe Erwartungen an die digitalen Informationen. Sie legen immer mehr Wert auf Komfort und persönliche Annehmlichkeiten. Ein Mix aus kleinen inhabergeführten und großen Branchenakteuren liefert ein spezialisiertes Angebot. Besucherströme werden digital gelenkt. Szenario 4 – Neue Verträglichkeit: Die Menschen sind postmateriell eingestellt und gestalten ihren Urlaub auch so. Nachhaltigkeit auf sozialer und ökologischer Ebene ist der Erfolgsfaktor, verlangt den Akteuren aber einiges ab. Um die Mobilität entsprechend zu gestalten, ist erst ein hohes Invest in die Infrastruktur notwendig. Szenario 5 – Macht der Algorithmen: Der digitale Coach übernimmt etwa Buchung, Navigation, Rezeption, Übersetzung und Führung. Der Staat zieht sich aus der Tourismusförderung zurück. Künstliche Intelligenz liefert maßgeschneiderte Angebote. Authentizität und Identität spielen eine untergeordnete Rolle. Die Orte werden austauschbar. Die Beherbergungsbetriebe müssen ihren Gast schon im Vorfeld kennen und sich auf seine Bedürfnisse einstellen; das hängt kleinere ab. Szenario 6 – Ausverkauf der Heimat: Bayerische Lebensart und Kultur verkommen vollends zum Klischee. Ihren Urlaub wollen die Touristen in vollen Zügen genießen, ohne an Nachhaltigkeit zu denken. Globale Konzerne dominieren den Markt. Auch die Tradition spielt eine untergeordnete Rolle. Der Staat zieht sich aus der Tourismusförderung zurück, weshalb lokale Akteure an Einfluss verlieren. Die Alpen als Themenpark. Investoren übernehmen das Ruder. Sichtbar wird die Entwicklung am Wirtshaussterben. Szenario 7 – Ende des Tourismus: Es wird am und im Urlaub gespart. Kasse statt Klasse. Bayern verliert an Attraktivität. Die Anbieter stellen sich zu wenig auf veränderte Bedingungen ein. Auch der Staat investiert hier kein Geld, ob anderer Problemfelder.

„Ein zurück zum Stand vor der Pandemie gibt es nicht“

Dabei sei die Erwartung, dass nach der Pandemie alles „auf die Ausgangslage“ zurückspringe, ein Irrglaube. „Beschäftigen Sie sich mit den Szenarien!“, forderte Bauer. Es gehe darum, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.



Als wichtig erachtete er dabei, die Einheimischen nicht aus dem Blick zu verlieren. Die sähen durchaus die Vorteile, den ihnen der Tourismus in der Region bringt, wie etwa die Arbeitsplätze. Allerdings nicht nur, eine Belastung sind die Immobilien- und Wohnungspreise in touristischen Regionen, oder unter anderem das Gefühl, dass die Heimat immer mehr zur Kulisse wird.



Als Vision nannte Bauer „Szenario 4 – Die neue Verträglichkeit“. Es gehe darum, eine Nachhaltigkeit in sozialer, ökonomischer und ökologischer Balance herzustellen. Hier operierte er mit dem Begriff „Gemeinwohlökonomie“, wie sie in der Bayerischen Verfassung stehe. Eine Aufgabe werde auch sein, den Fachkräftemangel in der Branche in den Griff zu bekommen.



Die Herausforderungen, die die Zukunft mit sich bringt, waren auch Thema bei der Podiumsdiskussion. Als wichtigen Faktor, um die Region mit ihren Traditionen wie etwa Trachtenverein oder Blasmusik lebendig zu halten, sah Ulrich Pfanner, der Bürgermeister des Marktes Scheidegg, die Wohnraumfrage.



„Und wir sollen den jungen Leuten Wohnraum schaffen“



Es gehe darum, die jungen Leute hier zu halten. Deshalb habe man in Scheidegg eine eigene Wohnbaugesellschaft gegründet – nicht üblich in einem Ort mit weniger als 5.000 Einwohnern. „Wir bauen eine Seniorenwohnanlage mit Wohnrechten auf Lebenszeit“, erklärte Pfanner. Der freiwerdende Wohnraum solle dann jungen Leuten zur Verfügung stehen. „Das findet großen Anklang“, so Pfanner. Auch wenn größere Tourismusprojekte geplant sind, müsse man an den nötigen Wohnraum denken, wenn das Personal von außerhalb komme.



Dass eine Kommune Maßnahmen treffen muss, sah auch der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Allgäu, Manfred Hegedüs, so. „Ich bin kein Gegner des freien Marktes“, sagte er, aber wenn man die Nachfrage sich selbst überlasse, könnte es so kommen wie etwa auf Sylt, mit seinen enorm hohen Immobilienpreisen. Darüber hinaus zeigte sich der Sparkassen-Chef froh, dass „wir die Zeiten der Negativzinsen hinter uns haben“. Auch für die Kreditnehmer sei es besser, wenn das Zinsniveau wieder normal sei. Sie müssten dann bessere Vorsorge treffen.



„Wer nicht gestaltet, der wird gestaltet“, so sah es auch Karina Fischer, Kreisbäuerin des Bauernverbands Ostallgäu und Bürgermeisterin von Eggenthal. Für ein gelingendes Zusammenleben müsse man auch die Konflikte zwischen Einheimischen und Urlaubern berücksichtigen, etwa zwischen der Vielzahl an Wanderern und Mountainbikern auf den land- und forstwirtschaftlichen Wegen oder die Probleme, die durch den vielen Müll entstehen. Auf die Landwirtschaft sah Fischer große Herausforderungen zukommen. „Wir werden die ersten sein, die den Klimawandel spüren.“ Aber auch die voranschreitende Mechanisierung und Digitalisierung seien Aufgaben für die Landwirtschaft.



Für die Zukunft wünschte sie sich weniger Abhängigkeit vom Ausland, und damit verbunden mehr Wertschätzung und Wertschöpfung.



Landwirte als Partner für Energiewirtschaft

Ulrich Pfanner sah es für notwendig an, die Bauernverband-Kreisobmänner für ein Gespräch an einen Tisch zu holen, um Angelegenheiten der Energiewirtschaft zu klären. Es gehe etwa um die Frage, auf welchen Flächen die Solaranlagen künftig stehen sollen.



Zum Thema Energiesicherheit äußerte sich auch Marc Deisenhofer von der Energie-Dienstleisterfirma Präg. Zu diesem Thema folgt in einer der nächsten Ausgaben ein eigener Artikel.



Alle fühlten sich zu Nachhaltigkeit und Qualität verpflichtet, fasste Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle in seinem Schlusswort zusammen. Dafür sei ein Austausch nötig, wie ihn die Plattform der Allgäu GmbH ermögliche. Noch mehr Austausch sei aber mit der Bevölkerung nötig. Dann könne man alle Herausforderungen meistern.

