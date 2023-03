Planungen laufen: Allgäu und Umgebung erinnern an 500 Jahre Bauernkrieg

Von: Christine Tröger

Titelblatt der „12 Artikel“, ein vom Memminger Bürger Sebastian Lotzer verfasster Forderungskatalog oberschwäbischer Bauern, der eine immense Verbreitung erfuhr. © Quelle: Stadtarchiv Kempten

Kempten/Allgäu – 2025 jährt sich die gewaltsame Unterdrückung des Bauernaufstandes im Allgäu und den angrenzenden Gebieten zum 500sten Mal. Zum Jubiläum gibt es eine Vortragsreihe, Erinnerungsorte, Ausstellungen, einen Film sowie eine Publikation.

Die Volksbewegung des Bauernkriegs für mehr Rechte gilt heute als europaweit richtungsweisende Demokratisierungsbewegung für bürgerschaftliche Mitbestimmung und ist Symbol für Reformen, die von couragierten Bürgern ausgehen.

Während Memmingen als das Gebiet der Freiheitsrechte in die Geschichte eingegangen sei, „war in Kempten der Brennpunkt des Aufstandes“, vor allem in Leubas, führte Kulturamtsleiter Martin Fink die Mitglieder des Kulturausschusses in das Thema ein.



Der Bauernkrieg und seine Folgen in Kempten: Der Große Kauf

Bauernkrieg und Reformation bereiteten aber auch den Weg dafür, dass sich die Reichsstadt, die in dieser Zeit evangelisch wurde, endgültig vom Fürstabt emanzipieren und Freie Reichsstadt werden konnte: Die bis dahin unfreie Reichsstadt nutzte nämlich die im Bauernkrieg bedrängte Lage des in ihre Mauern geflüchteten Fürstabtes und löste im „Großen Kauf“ durch Bürgermeister Gordian Seuter 1525 die letzten fürstäbtlichen Rechte in der Bürgerstadt ab.

„Courage“ steht beim Bauernkrieg-Jubiläum im Zentrum

Unter dem Titel „Courage“ wurde bereits Mitte Januar ein von allen Partnern gemeinsamerProjektantragbei INTERREG eingereicht, der eine überregionale, gemeinsame Aufarbeitung der seinerzeitigen Ereignisse und deren Interpretation auf die heutigen Themen der Zivil-“Courage“ sowie die Beteiligung an politischen Prozessen anstoßen soll. Im Fokus sollen dabei sowohl Umwelt- und Klimaschutz als auch Leistbarkeit von Grundbedürfnissen wie Wohnen, Mobilität oder gute Nachbarschaft stehen.

Das sind die Projekte zum Jubiläum des Bauernaufstandes

Geplant sind über das ganze Jahr verteilt eine Vortragsreihe, Erinnerungsorte – „auch authentische Orte sollen bespielt werden, wie zum Beispiel Leubas“ –, Ausstellungen und Visualisierungen, ein Film sowie eine Publikation, als Wissenstransfer und identitätsstiftender Beitrag für den gemeinsamen Kulturraum Oberschwaben, Vorarlberg und Ostschweiz.

Statt einer Wanderausstellung lerne man „in jedem Ort eigene lokale Hintergründe kennen“, so Fink.



Andreas Kibler (FW) regte an, den „Fokus nicht nur auf den Bauernkrieg, sondern auch auf den Großen Kauf“ zu legen, der für die damals geteilte Stadt – eine deutschlandweite Besonderheit – von großer Bedeutung gewesen sei.



Einen wesentlichen Anstoß zu dem Projekt hat laut Fink der Heimatbund Allgäu gegeben, finalisiert habe ihn die Regionalentwicklung Vorarlberg. Die Gesamtkosten bezifferte Fink mit rund 180.000 Euro, abzüglich circa 108.000 Euro; verbleibender Eigenanteil: 72.000 Euro.



Projektpartner sind Regionalentwicklung Vorarlberg, Heimatbund Allgäu, die Städte Kempten und Memmingen, die Gemeinde Durach, das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren, die Altusrieder Freilichtbühne, der Landkreis Ravensburg, Stand Montafon, der Museumsverein Klostertal und das Frauenmuseum Hittisau.