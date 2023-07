Digitalministerin Gerlach besucht Pionierprojekt für sparsameren Wasserverbrauch

Von: Sabine Stodal

Wasserwart Dieter Massopust (li.) und Erster Bürgermeister Mathias Pfuhl mit Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach beim Ortstermin im neuen Hochbehälter in Lauben. © Stodal

Lauben – Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach war am vergangenen Montag in Lauben zu Gast. Sie machte sich dort ein Bild von einem durch das Staatsministerium für Digitales geförderten Projekt, bei dem die Gemeinde durch den Einsatz modernster vernetzter Sensoren die Wasserversorgung sowie kritische Wasserstände im Gemeindebereich in Echtzeit beobachten und Leckagen frühzeitig erkennen kann. Laubens Erster Bürgermeister Mathias Pfuhl erklärte: „Angesichts zunehmender Wasserknappheit ist es unser Ziel, einen effizienten Umgang mit dieser wertvollen Ressource zu erreichen.“ Perspektivisch seien weitere nützliche Anwendungen denkbar.

Die 3.500-Seelengemeinde hatte sich mit ihrem Projekt bei dem Ideenwettbewerb „Kommunal? Digital!“ beworben und wurde aus 76 eingegangenen Bewerbungen als eine von zehn Preisträgerinnen ausgewählt. Sie erhält eine Förderung in Höhe von rund 350.000 Euro durch das Staatsministerium für Digitales. Rathauschef Mathias Pfuhl erläuterte gemeinsam mit dem Projektleiter, Gemeinderat Robin Mäusle, und Wasserwart Dieter Massopust, die Details. Die Gemeinde verfüge über ein rund 27 Kilometer langes Wasserleitungsnetz und verbrauche ca. 1,3 Millionen Kubikmeter (m3 ) Wasser pro Jahr, so Massopust.

85 Prozent davon gingen allein an die ortsansässige Käserei Champignon. Dort würden täglich 3.000 bis 4.000 m³ verbraucht. Im Rahmen des Projektes werde nun ein LoRaWAN-Netzwerk (Long Range Wide Area Network) installiert. Dazu würden zunächst rund 40 funkvernetzte Sensoren in die Hauptwasserleitungen der Trinkwasserleitungen im Gemeindegebiet eingebaut, sowie fünf weitere in der Käserei. Sie sollen künftig kontinuierlich den Wasserdurchfluss messen und die Daten über zwei eigens installierte Gateways an einen Server senden.

Wasser sparen durch neue Technologien

„Auf diese Weise können wir den Verbrauch und Schwankungen in Echtzeit messen und Wasserrohrbrüche oder Leckagen sehr schnell erkennen und sofort reagieren“, so Mathias Pfuhl. 23 solcher Wasserrohrbrüche habe es in den vergangenen fünf Jahren im Gemeindegebiet gegeben. Sie seien meist erst nach Stunden oder Tagen an einem Druckabfall oder Wasseraustritt an der Oberfläche bemerkt worden und hätten im Jahresdurchschnitt einen Wasserverlust im einstelligen Prozentbereich des Gesamtwasserbedarfs der Gemeinde verursacht. „Erst vor Kurzem gingen durch eine spät bemerkte Leckage rund 5.000 Kubikmeter Trinkwasser verloren“, bedauerte er.

„Durch LoRaWAN können wir so etwas künftig verhindern.“ Ein weiterer Vorteil: Das regelmäßig fällige, zeitraubende manuelle Ablesen der 46 teils schwer zugänglichen Wasserzähler entfällt. Mit derselben Technologie können und sollen nach und nach auch Hauswasserzähler digitalisiert werden, um den Vorgang des Zählerstandablesens zu automatisieren und effizienter zu gestalten, so Projektleiter Robin Mäusle. Zudem sollen an gemeindlichen Grünflächen Feuchtigkeitssensoren angebracht werden, um die Bewässerung bedarfsorientiert auszurichten und somit ebenfalls Wasser zu sparen.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Als weitere potenzielle Anwendungen nannte er die Anbringung von Sensoren zur Wasserstandsmessung an kritischen Standorten, die bei Starkregenereignissen überflutet werden. Über sie könne eine Warnmeldung generiert werden, sodass z.B. an betroffenen Straßenabschnitten entsprechende Hinweise oder weitere Maßnahmen getroffen werden können. Langfristig sei die Erweiterung auch auf andere Bereiche denkbar, etwa zur Überwachung der Schneelast auf öffentlichen Gebäuden und der CO2-Werte an der Schule oder auch zur Füllstandüberwachung öffentlicher Mülleimer, Wertstoffinseln oder auch Hundetoiletten mit dem Ziel der Optimierung der Arbeit der Bauhofmitarbeiter.

Die Sensorik sei einfach und schnell zu integrieren und wartungs- sowie strahlungsarm im Betrieb. Perspektivisch könne das LoRaWAN auch für private Anwendungen der Bürgerinnen und Bürger aus dem Bereich des Internet of Things geöffnet werden. Dr. Robert Couronné, der das Laubener Projekt als Vertreter von „Bayern innovativ“ wissenschaftlich begleitet und unterstützt hat, lobte am Rande des Ministerinnenbesuchs: „Hier in Lauben herrscht ein bemerkenswerter Pioniergeist. Für einen solch kleinen Ort ist dieses Projekt sehr ambitioniert.

Es kann ein schönes Referenzprojekt auch für andere Kommunen werden.“ Ein wissenschaftliches Forschungsprojekt anzuschließen, erachte er durchaus als sinnvoll. Ministerin Gerlach betonte, der Austausch und Wissenstransfer mit anderen Kommunen sei ausdrücklich gewünscht. „Nicht jeder muss das Rad neu erfinden.“ Die Erkenntnisse und Erfahrungen sollen allen bayerischen Gemeinden, Städten und Landkreisen als Best-Practice-Beispiel zur Verfügung gestellt werden.