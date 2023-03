Allgäuer Ärztinnen und Ärzte beteiligen sich an Warnstreik

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Vom Kemptener Bahnhof aus machten sich einige Ärzte und Ärztinnen vom Klinikverbund Allgäu auf zur zentralen Warnstreik-Aktion in München. © Wiethaler

Kempten/München – Auch am Kemptener Bahnhof fanden sich streikende Ärzte und Ärztinnen zusammen.

Aufgerufen, sich an der zentralen Warnstreik-Aktion auf dem Münchener Marienplatz zu beteiligen, hatte der Marburger Bund Bayern Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern und bei Helios Perlach sowie München-West. Von Kempten aus machten sich circa 50 Streikwillige, u.a. mit Trillerpfeifen, Bannern und Plakaten ausgestattet, auf den Weg. Ein Grund für den Warnstreik sei die Forderung nach einer Erhöhung des Entgelts, wie eine Sprecherin vor Ort mitteilte. Jedoch handele es sich dabei vor allem um einen Inflationsausgleich. In letzter Zeit müsse mehr Arbeit mit weniger Kollegen geleistet werden.

Dadurch würden sie in der gleichen Zeit deutlich mehr arbeiten. Außerdem sei es den Streikenden ein Anliegen zu zeigen, dass sie sich zwar gerne um ihre Patienten kümmern würden, „irgendwann ist die Schmerzgrenze aber auch erreicht“. Bei einigen Kollegen wurde diese Grenze bereits überschritten, weswegen immer mehr abwandern würden. Des Weiteren wird gefordert, dass die bereits im Tarifvertrag festgelegten Einigungen auch umgesetzt werden. Als Beispiele nannte die Sprecherin u.a. die Begrenzung der Bereitschaftsdienste. Auch bei der digitalen Arbeitszeiterfassung gebe es noch großen Verbesserungsbedarf.