Festzelt an gewohnter Stelle - Kritik an Schützenumzug in Kempten

Von: Martina Ahr

Die Planungen zur Festwoche 2022 gehen weiter. © Archivbild: Lehmann

Kempten – Bei der letzten Sitzung vor drei Wochen brachte der Werkausschuss das neue Festwochenkonzept auf den Weg. Nun sind einige der Lücken aufgefüllt worden. Man befinde sich derzeit in einem „dynamischen Prozess“, erläutert OB Thomas Kiechle, der noch nicht abgeschlossen sei.

Für viele wohl die wichtigste Neuigkeit: Das Festzelt wird nun doch an der gewohnten Stelle stehen und von der Mörz Festzeltbetrieb GmbH betrieben. Die Stadt wünscht, dass auch in diesem Jahr Biere der Brauereien Zötler und Engelbräu ausgeschenkt werden. Mit den bisherigen Festwirten Schmied und Vogler sei „die vertragliche Situation in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst“.



Im Linggpark bietet das Allgäuer Brauhaus mit seinen Partnern gastronomische Angebote: Das Stiftszelt mit Terrasse wird von Jürgen Berkmiller betrieben, die Mohrenwirte Toni und Anton Rothärmel verkaufen Kässpatzen und es wird ein Foodtruck von Michael Rießland (Wirtshaus Korbinian) aufgestellt. Wie bereits berichtet wird im nördlichen Stadtpark ein Weinzelt, betrieben von Alfred Zendler und Hüseyin Öztürk (Nova), stehen und im Pavillon im Stadtpark ein Getränkeverkauf von Claudio Parrinello (La Strada). Weitere gastronomische Angebote, etwa Imbissstände, werde es in diesem Jahr nicht geben. Das wäre zu viel, so Michaela Waldmann vom Organisationsteam.



Festwoche 2022 mit Wirtschaftsmesse

Die Markthalle bespielt die Allgäu GmbH mit Partnern unter dem Schlagwort „Allgäuer Werte“. Da viele Partner nicht mehr die Zeit hätten, sich eine ganze Woche zu präsentieren, erläutert Christian Gabler von der Allgäu GmbH, werde es Wechselflächen geben, die unter verschiedenen Themen wie Allgäuer Städte, Familie, Allgäuer Top Hotel (mit Fokus auf Ausbildung in der Hotellerie), nachhaltiger Tourismus und Umweltbildung, Heimat stehen und teils interaktive Module bieten. Man wolle auf die Nachhaltigkeit der Aufbauten achten.



Nachhaltigkeit wird bei einer weiteren Neuerung in diesem Jahr nicht gelingen: So sollen diverse Merchandise-Produkte unter dem Slogan „Die Festwoche startet neu und ich war dabei“ in einer eigenen Hütte verkauft werden z.B. Pins, die durchnummeriert sind und als Los dienen.

Das bereits vorgestellte Kulturprogramm wird durch einen Schützenumzug am 21. August ergänzt. Ob dies aktuell angesichts der Kriegslage angemessen sei, fragte FDP-Stadtrat Ullrich Kremser. Auch Grünen-Stadträtin Erna-Kathrein Groll fühlt sich mit der Präsentation von Waffen derzeit unwohl.

Kiechle sieht dies anders: „Traditionsvereine sollen sich bei allem Verständnis präsentieren dürfen“, möglicherweise könne man aktuelle Entwicklungen dennoch in der Art der Präsentation berücksichtigen.

Programmpunkte der Festwoche 2022 (aktueller Stand) Thementage:

Dienstag, 16. August: Familientag

Mittwoch, 17. August: Fit und Aktiv

Donnerstag, 18. August: Umwelttag

Freitag, 19. August: Innovation und Gründung Patenweinausschank:

Samstag, 13. August Lichterfest:

Dienstag, 16. August und Sonntag, 21. August Schützenumzug:

Sonntag, 21. August