9. Allgäuer Gründerbühne in ausverkaufter Kultbox

Von: Jörg Spielberg

Die Gewinner auf der Bühne: (v.li.) das Team Packair 1. Platz; Michael Hetzer, GF Elobau; Martin Langenmaier GF Sozialbau; Kilian Wimmer vom Team Liinu 2. Platz und das Team Pappenstyle 3. Platz. © Jörg Spielberg

Kempten – Es gehörte eine Portion Mut dazu, sich dafür zu entscheiden, die 9. Allgäuer Gründerbühne nicht mehr im Digitalen Gründerzentrum sondern in der kultBOX stattfinden zu lassen, erklärte die Leiterin des Gründerzentrums Allgäu Digital Antonia Widmer in ihrer Anmoderation vergangene Woche.

Das Wagnis hat sich gelohnt, die kultBOX ist am Montag Abend mit rund 600 vornehmlich jungen Besuchern bis auf den letzten Platz gefüllt.



Und auch die Stimmung ist gut beim Publikum und bei den fünf StartUp-Finalisten Packair, FLECS Technologies GmbH, Pappenstyle GmbH, Liinu GmbH und clypp by Zevasi GmbH, die am Abend um ein Preisgeld von insgesamt 15.000 Euro um die beste und nachhaltigste Geschäftsidee pitchten.



Ausgelobt wurde die Summe von den Sponsoren der Veranstaltung, dem AÜW, der Sozialbau, Elobau GmbH & Co. KG, dem ZAK und der Brauerei Meckatzer. Deren Geschäftsführer übergaben am Ende des Abends auch die Preise an die durch Jury und Publikum vor Ort ermittelten Gewinner des Abends.



Nahezu gleichwertige Ideen



Für die Jury konnten die Veranstalter Allgäu Digital – Digitales Zentrum Schwaben und die Allgäu GmbH erfolgreiche Gründer und z.T. ehemalige Pitcher der Allgäuer Gründer-Challenge gewinnen. Amelie Sperber, Angelika Jürgens, Philipp Burckhardt und Neele Maarten de Vries entschieden ebenso wie das Publikum am Ende des Abends über die ersten drei Plätze.



Zuvor wurden alle fünf Start-Up Teams auf die Bühne gebeten, wo sie in fünf Minuten ihre Geschäftsidee vorstellten und im Anschluss Fragen der Jury und des Publikums beantworten mussten. Vorgestellt wurden am Ende, wie Jury und Sponsoren unisono betonten, fünf nahezu gleichwertige Ideen.



Die Ideen

Präsentiert wurde eine automatisierbare aufblasbare Mehrweg-Verpackungslösung (Packair), eine App, die aus jedem Industriecomputer ein vollständiges Automatisierungsystem macht (Flecs), nachhaltig schöne Taschen, Rucksäcke, Lunchbags aus Washable Paper (Pappenstyle); eine Audio-Box zum Spielen und Lernen für Kinder (Liinu) und eine cloud-basierte Software, mit der kinderleicht Video-Tutorials erstellt werden (clypp).



The winner is...

Nach zwei Stunden Präsentation, die von Antonia Widmer und Katja Sontheim moderiert wurde, kam es dann zur finalen Abstimmung über die Gewinner des Abends. Mit dem kostenlosen Abstimmungstool von abstimmen.online.de aus Haldenwang wählte das Publikum seine Favoriten. Die vierköpfige Jury begründete jeweils ihr Urteil.



Den 1. Platz belegte Packair aus Pfronten, den 2. Platz die Liinu GmbH aus Obergünzburg und den 3. Platz die Pappenstyle GmbH aus Rieden. Den Sonderpreis über 3.000 Euro für die nachhaltigste Gründeridee erhielt das Projekt Piepmatz der Gemeinwohl-Gesellschaft e.V. aus Kempten.

