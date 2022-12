35 Menschen aus dem Allgäu unternahmen eine politische Bildungsreise

Von: Lutz Bäucker

Die Reichstagskuppel – fester Bestandteil jeder politischen Stadtrundfahrt durch Berlin. © Bäucker

Bei der Bürgerinformationsfahrt nach Berlin trafen 35 Allgäuer auf Bekanntes und Unerwartetes.

Die Stöckelschuhe hat sie immer dabei, die zieht sie an, wenn es ernst wird: „Ja“, lacht Mechthilde Wittmann, „wenn ich eine Rede halte im Bundestag, dann kommen die hier runter und die anderen drauf“, sagt sie und deutet auf ihre schwarzen Stiefel. Die CSU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis 256 Oberallgäu und Lindau steht in einem Besprechungszimmer im Reichstagsgebäude, sie hat Besuch. 35 Menschen aus dem Allgäu, darunter viele Ehrenamtliche vom technischen Hilfswerk (THW), ein paar vom bayerischen roten Kreuz (BRK), verdiente Parteimitglieder, ein Polizeibeamter. Von Alter und Beruf her total unterschiedlich, aus jedem Winkel des Wahlkreises. Wittmann hat sie eingeladen zu dieser politischen Tour in die Hauptstadt Deutschlands und plaudert mit ihnen. Genau eine Stunde Zeit ist für diesen Austausch zwischen Wählern und Gewählter eingeplant. Nicht viel für die vielen Fragen, die die Allgäuer haben. Wittmann ist locker, berichtet über den vollgepackten Terminkalender der Abgeordneten, bezieht Stellung zum geplanten Migrationsgesetz, hat ihre Kilometerleistung gezählt, die sie an einem ganz normalen Tag in Berlin absolviert: „Naja, so um die sechs bis sieben Kilometer sind es schon. Ein extra Fitnessprogramm brauch ich also nicht.“ Dauernd geht es zwischen Plenarsaal und Abgeordnetenhaus hin und her, hier ein Ausschuss, dort eine Fraktionssitzung: „Wir Abgeordneten sind immer unterwegs!“ Das bestätigt auch Stephan Thomae, der ebenfalls den Wahlkreis 256 in Berlin vertritt: „Weil fast alles parallel stattfindet, sitzen nicht immer alle Abgeordneten im Plenum“, erklärt der FDP-Mann die oft leeren Sitzreihen, „man kommt nur, wenn es ums eigene Thema geht und bei wichtigen Diskussionen und Abstimmungen. Anders ist unser Pensum nicht zu schaffen“. CSU-Frau Wittmann muss nach dem Plausch mit „ihren“ Allgäuern noch ins Plenum. Sie hat den Auftrag, für ihre Partei zur Neurdnung des Migrationsgesetzes zu sprechen.

Bürgerinformationsfahrt nach Berlin: „Hoher Preis für eine große Ehre“

Das „meet-and-greet“ mit Wittmann ist vielleicht der Höhepunkt dieser politischen Kurzreise nach Berlin, mit der das Bundespresseamt das Bewusstsein für unsere Demokratie und den politischen Apparat schärfen möchte, der über den Alltag der Deutschen entscheidet. „Ja, man dient dem Land“, betont Thomae, „das mag pathetisch klingen, aber genauso empfinde ich meine Tätigkeit“. Er saß bereits zwischen 2009 und 2013 im Bundestag, im vergangenen Herbst hat er sein „Comeback“ geschafft und beackert nun für die FDP vor allem die Themen „Innenpolitik und Recht“. „Als MdB stehe ich immer in der Öffentlichkeit, das ist ein hoher Preis, aber auch eine große Ehre und noch größere Verantwortung.“ Dass demnächst ein mit Wasserstoff angetriebener Zug ins Allgäu fährt, rechnet sich Thomae besonders an. Bundestags-Neuling Mechthilde Wittmann sitzt ebenfalls im Ausschuss für Inneres und Heimat, sie kümmert sich außerdem um das Thema Tourismus – naheliegend für eine Wahl-Allgäuerin. Und sie macht sich stark für die Belange ehrenamtlicher Helfer wie die von THW und BRK.

Wildpoldsried in Berlin

Nach dem Gruppenfoto in den Wandelgängen des Reichstages eilt die Abgeordnete zum nächsten Termin, die Reisegruppe aus dem Allgäu erklimmt die architektonisch faszinierende Glaskuppel über dem Plenarsaal. Der Novembernebel lässt keinen Weitblick über Berlin zu, aber das stört niemanden der Teilnehmer aus Lindau, Oberstaufen, Weiler oder Altusried. In den zwei Tagen ihres Bildungstrips haben sie auch so viele Eindrücke sammeln können. Das reicht vom Gespräch mit dem Öffentlichkeitsreferenten von Bundesverkehrsminister Volker Wissing („Wann kommt das 49-Euro-Ticket?“) über den Besuch im Museum der Alliierten und im „Futurium“, wo in der Nachbarschaft zu Kanzleramt und Bundesfamilienministerium unter anderem die Oberallgäuer Gemeinde Wildpoldsried als leuchtendes Beispiel für zukünftige und nachhaltige Energiegewinnung präsentiert wird – sehr zur Freude einer Mitreisenden aus Wildpoldsried.

Politisch-historische Stadtrundfahrt

Eine eher zähe Stunde „Abgeordnete fragen – die Bundesregierung antwortet“ live mit Forschungsministerin Bettina Stark – Watzinger gehört ebenso zum Programm wie der Abstecher ins Haus der EU gegenüber vom Hotel Adlon und die Stadtrundfahrt, auf der Stadtführerin Daniela zwischen Alexanderplatz und Dahlem politisch und historisch bedeutsame Punkte Berlins ansteuert. Dass Kennedys ikonisches „Ik bin ain Berlina!“ vom eher bescheidenen Balkon des Schöneberger Rathauses erklang, erstaunt die Allgäuer ebenso wie die Gegenwart eines russischen Mahnmals mitten in der Stadt oder die breiten Risse in den Betonquadern des Holocaust-Denkmals: „Ein Skandal“, findet Daniela und die Mitreisenden nicken nachdenklich.

Abgeordnete laden ein – das BPA zahlt

Wittmann und Thomae – beide können pro Jahr jeweils zu drei solcher Polittouren nach Berlin einladen, mit bis zu 50 Teilnehmern. Wen sie dazu einladen, entscheiden sie. Das Besuchsprogramm wird zusammen mit dem Bundespresseamt (BPA) erstellt. Heuer gab es knapp 2.100 derartiger Bürgerinformationsfahrten, für die dem BPA 32,4 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Bei Interesse an einer solchen politischen Reise nach Berlin können sich die Bürger direkt an die Büros ihrer Allgäuer Bundestagsabgeordneten wenden, so die Empfehlung des Bundespresseamt.