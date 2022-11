Allgäuhalle Kempten: Die ersten Weichen sind gestellt

Von: Christine Tröger

Die Allgäuhalle in einer alten Aufnahme von innen. © Repro: Tröger/Quelle Stadtarchiv

Kempten – Die ersten Schritte für die Zwischennutzung der Allgäuhalle sind gemacht.

Zahlreiche Gespräche zum Thema Nachnutzung Allgäuhalle haben nun einen ersten Erfolg gebracht. Wenigstens das Bespielen der Gaststätte konnte sich die Initiative Kulturquartier Allgäu e.v. (KQA) jetzt laut einstimmigem Beschluss des Werkausschusses sichern. In einer gemeinsamen Stellungnahme von Planungsteam und KQA-Vorstand wird zwar Freude über damit „erste Weiche zur Zwischennutzung der Allgäuhallen-Gaststätte durch das KQA und die freie Kulturszene“ bekundet. Aber, wie es weiter heißt, es werde auch „um die Klärung etlicher Aspekte gehen“, sei es Veranstaltungs- und Gaststättenrecht, die Tragbarkeit von Kosten für die Pacht oder das Zumieten z.B. zusätzlicher Lagerflächen, Investitionen seitens KQA oder auch bau- bzw. veranstaltungstechnische Themen.

Konkret wird das Fehlen einer barrierefreien Toilette angemerkt und auch die aus heutiger Sicht Verantwortbarkeit der vorhandenen Kühlanlagen aus energetischer wie ökonomischer Sicht wird bezweifelt. Dennoch sei man angesichts der erfolgten Weichenstellung „guten Mutes: Der Wille ist da. Auf allen Seiten“.

Allgäuhalle Kempten: Eine erste Einigung

Nur wenige Tage vor der Oktobersitzung des Gremiums hatte sich der KQA e.V., wie berichtet, in einem offenen Brief mit einem Vorschlag zur kulturellen Zwischennutzung des gastronomischen Teils an OB Thomas Kiechle gewandt. Inzwischen konnten sich beiden Bewerbern für eine Nachnutzung - KQA sowie BigBox Allgäu/FH Promotions GmbH & Co. KG, Pächterin der Gaststätte -, auf eine kurzfristige Zwischennutzung einigen, wie Michaela Waldmann, Geschäftsführerin Kempten Messe und Veranstaltungsbetrieb, verkünden konnte. Kiechle wirkte erleichtert über die „richtige Lösung“ und dass jetzt eine neue, kulturelle Nutzung möglich sei, ohne als Stadt „in eine monetäre Verantwortung“ zu kommen, zollte er zudem allem „was da ehrenamtlich geschaffen wurde“ Respekt. Er sehe „viel Chance drin“, die auch bei der Bevölkerung gut ankomme.

Die Aufgabenstellung zur Nachnutzung des Areals betrachtet die Stadt in drei zeitliche Abschnitte unterteilt:

Die kurzfristige realisierbare, temporäre Nachnutzung der vorhandenen Gaststätte mit Nebenräumen und Lagerflächen

Die konzeptionelle Entwicklung der vorhandenen denkmalgeschützten und mit historischem Erbe versehenen weiteren Gebäude und Freiflächen im Umgriff

Die grundsätzlichen Überlegungen zur städtebaulichen Entwicklung des Gesamtareals (rund 23.000 Quadratmeter Fläche).

Für den nun beschlossenen „ausschließlich Schritt 1“ soll laut Waldmann ein Pachtvertrag zur Nutzung der Gaststätte, dem Nebenraum, der Küche, den Sanitärflächen sowie Büro- und Lagerräumen für drei Kalenderjahre, beginnend mit 1. Januar 2023 vereinbart werden. Der Pachtvertrag mit FH Promotions soll zum Jahresende 2022 „einvernehmlich beendet“ werden. Bespielt werden sollen die Räumlichkeiten dann seitens des Vereins bzw. einer gGmbH mit kulturellen Veranstaltungen“ auch in Zusammenarbeit mit entsprechenden Vereinsmitgliedern, Akteuren und Organisationen, unter Berücksichtigung inklusiver, integrativer, sozialer und nachhaltiger Aspekte“.

Wie entwickelt sich die Allgäuhalle?

Vor allem aus „Rücksicht auf die Historie“ sollen die Räume nicht an politische Parteien und Gruppierungen untervermietet werden können. Als „wichtiger Bestandteil“ sollen die „etablierten Flohmärkte“ weiterhin stattfinden. Die Frage von Peter Wagenbrenner (CSU) nach der angedachten Pachthöhe verwies OB Kiechle in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung.

„Betroffen und traurig“ darüber, zuletzt nicht in die Gespräche eingebunden worden zu sein, äußerte sich Eberhard Fetzer aus Immenstadt als Veranstalter von Messen, Konzerten und Märkten, darunter die Flohmärkte in der Allgäuhalle. Zumal man bis dahin „zahlreiche Termine“ mit eloprop consulting sowie der Stadtverwaltung stattgefunden hätten, bei denen man immer kommuniziert habe, „dass wir das gesamte Gelände gemeinsam weiterentwickeln und auch baulich verändern können, wenn gewünscht“. Auch was „Organisation aller kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, inklusive der Vermarktung, Werbung und Gastronomie“ habe man alle Möglichkeiten. So habe man konkrete Ideen mit temporären Bauten vorgeschlagen, sie aber auch bereit, falls die Stadt „gleich eine höhere Summe in die Immobilien investieren will“.

Wie Marion Krüger, stellvertretende Leiterin KMV, auf Nachfrage betonte, handele es sich bei der Entwicklung und der Entscheidung über die Zukunft der Allgäuhalle um einen langen Prozess, der bereits seit Mitte 2020 laufe. Von Beginn an sei dieser „mit allen Beteiligten offen geführt und immer wieder öffentlich thematisiert“ worden. Schlussendlich hätten sich bekanntlich vier Szenarien herauskristallisiert: KQA, Big Box Plus, MMarkt- und Slowfood-Halle, Freiraum Allgäuhalle.

In dieser nun ersten Phase gehe es „ausschließlich um die kurzfristig realisierbare, temporäre Nachnutzung der Gaststätte“. Erst in der zweiten Phase werde, wie im Ausschuss erklärt, eine Arbeitsgruppe, die aus Fachämtern der Stadt Kempten und Ausschussmitgliedern der zuständigen politischen Gremien zusammengesetzt werde, „konzeptionell gearbeitet“. Dann würden „Vertragspartner und weitere Ideengeber ebenfalls mit einbezogen“, so Krüger.