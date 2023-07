„Alte“ Festwoche, aber ohne Weinzelt

Von: Martina Ahr

Archivbild: Allgäuer Festwoche © Karl Jena

Die Vorbereitungen für die Allgäuer Festwoche 2023 vom 12. bis 20. August befinden sich im Endspurt.

Kempten - Ein Weinzelt wird es in diesem Jahr nicht geben. Trotz Bemühungen sei es dem Organisationsteam nicht gelungen, Betreiber für ein Weinzelt zu finden, bedauert Michaela Waldmann vom Kemptener Messe- und Veranstaltungsbetrieb.

Dafür aber gibt es jetzt passende Arbeitskleidung. Das Organisationsteam hat sich mit „Teamdirndl“ ausgestattet und Oberbürgermeister Thomas Kiechle ein Trachtenhemd mitgebracht, auf dem das traditionelle Festwochen-Tanzpaar zu sehen ist. Tradition wird in diesem Jahr wieder groß geschrieben. So kehrt die Festwoche nach den Corona-Ausnahmejahren wieder ins gewohnte Format zurück. Das bedeutet, dass die gewohnte Wirtschaftsausstellung stattfindet und dass wieder Eintritt fällig wird. Auf der Bühne wird ebenfalls wie gewohnt ein Programm stattfinden, in dem sich u.a. verschiedene Tanzgruppen und Bands präsentieren. Das Lichterfest wird in diesem Jahr unter dem Motto „Walt Disney“ stehen, da der Disneykonzern in diesem Jahr sein 100jähriges Jubiläum feiert.

Man habe auch ein Zeichen für Klimaschutz gesetzt, sagt Waldmann. Auf den diesjährigen Freikarten ist nämlich der Klimaplan 2035 der Stadt aufgedruckt. Außerdem seien die Gastronomen verpflichtet worden, auf Mehrwegsysteme zu setzen. Zur Klimafreundlichkeit der Festwoche soll auch ein verbessertes Konzept zur Wertstofftrennung beitragen.

Nachtbus statt Busbändchen

Viele Rückmeldungen zum Thema Nachtbus habe er bekommen, berichtet CSU-Stadtrat Helmut Berchtold. Denn in diesem Jahr wird es nicht mehr das bislang vertraute „Bändchensystem“ geben. Daran sei Kritik laut geworden.

Im Stadtgebiet fährt der Nachtbus ohnehin regulär, während der gesamten Festwoche sogar im ausgeweiteten Wochenendtakt. Für diese Fahrten ist keine gesonderte Fahrkarte erforderlich, es gelten die gängigen mona-Tarife sowie das Deutschlandticket. Zwei Linien steuern zudem Ziele im Oberallgäu an: Mit der Linie 100 wird Waltenhofen, mit der Linie 300 Lauben abgedeckt. Zudem werde es laut Stadtverwaltung täglich zu den Uhrzeiten 22.10 Uhr und 23.10 Uhr zusätzliche Stichfahrten von der ZUM zum Hauptbahnhof geben, die den Besuchern und Besucherinnen ermöglicht, via Zug die Heimreise anzutreten.