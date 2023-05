Kemptener Altstadtfreunde werfen einen kritischen Blick auf ihr Viertel

Von: Christine Tröger

Teilen

Das Thema Burghalde steht bei den Altstadtfreunden schon lange im Fokus. © Archivfoto/Lüderitz

Kempten – Mit dem aktuellen Altstadtbrief Nr. 49 melden sich die Kemptener Altstadtfreunde zurück und verteilen Lob (für gut umgesetzte) und Tadel (für nicht oder schlecht umgesetzte) Projekte.

Neu ist die Rubrik „Gedanken aus dem Vorstand“: Im Beitrag „Trauerspiel Burghalde“ bemängelt Franz G. Schröck die seit Jahrzehnten mangelnde Zukunftsperspektive des Kleinods und dass Entscheidungen erneut auf die lange Bank geschoben wurden.

Statt „Burghalde beleben“ mit Blick in die Zukunft sollen, so Schröck, „ohne übergeordnetes Leitbild kurzfristig ein paar punktuelle Eingriffe das öffentliche Interesse beruhigen“. Zumindest sei es im Rahmen der letzten Jahreshauptversammlung kommuniziert worden. Dabei sei es „ein Leichtes“, ein langfristiges Gesamtkonzept für die Burghalde mit Umgriff „zu überschaubaren Kosten“ anzugehen.

Kemptener Altstadtfreunde: Burghalde seit 2010 intensiv im Fokus

Wie lange sich der 1980 gegründete Verein der Kemptener Altstadtfreunde schon darum bemüht, aus der Burghalde einen attraktiven Ort zu machen, beleuchtet Vereinsvorsitzender Dietmar Markmiller. Zur Erinnerung: Seit Amtsantritt im Jahr 2010 ist das Thema intensiv im Fokus, insgesamt reichen die Bestrebungen bis zur Gründungsvorsitzenden „Altstadt-Traudl“ Gertrud Schwarz zurück und auch an den streitbaren Einsatz von Markmillers Vorgänger Hansjürg Hensler können sich sicher viele Kemptener erinnern.

Kompakt und knackig treibt Vorstand Stephan A. Schmidt ein anderes Thema um: Bürgerbeteiligung. Er fragt sich, wie eine Stadt informiert, wie sie zumindest interessierte und partizipierende Bürger erreichen will und damit die Repräsentativität ihrer Umfragen möglichst sicher stellen. Durch Infostände „für die Empfindsamkeiten“ gerade mal zufällig vorbeilaufender Bürger? Oder durch Pressemitteilungen in der Tageszeitung, die „nicht mal mehr 30 Prozent“ der Haushalte abdecke? Er regt „eigene, kleine monatliche Publikationen“ an, „die jeden Briefkasten erreichen“, wie in anderen Städten bereits praktiziert.

Versenkbare Poller und Sperrzeiten sind in der Umsetzung

Makulatur sind die Beiträge zur Kronenstraße. Der Ruf nach versenkbaren Pollern und Sperrzeiten ist inzwischen in der Umsetzung – Jahre hat es gedauert, wie aus den Texten von Vorstandsmitglied Gerhard Juli sowie Baudirektor a.D. Dieter Schade hervorgeht.

Im Bericht des Vorsitzenden nimmt Markmiller die Bushaltestelle „Rathaus“ in der Kronenstraße – „Weder eine Visitenkarte für unsere Stadt, noch für das Bussystem“ – mit einem Auszug zur Analyse selbiger aufs Korn: „Diese besteht aus einer Beschilderung, Untergrund aus Kopfsteinpflaster, einem schwer lesbaren Fahrplan und einer nicht überdachten Sitzbank.“ Den Altstadtfreunden schwebt dagegen u.a. ein transparenter, verglaster Unterstand und ein barrierefreier Untergrund mit erhöhtem Einstiegsbereich vor.

Stadtbalkon am Theater aus Kostengründen verworfen

Der von den Altstadtfreunden im Zuge der Erneuerung des Illerstegs angemahnte „Stadtbalkon am Theater“ ist seitens der Stadt aus Kostengründen verworfen worden.

Zur „möglichen“ Verlegung der ZUM schlagen die Altstadtfreunde als Nachnutzung einen „zentralen Treffpunkt“ vor, den Vereine & Co. kostengünstig für Veranstaltungen aller Art anmieten können.

Weitere Themen im Altstadtbrief

Sozialbau-Chef Herbert Singer gibt Auskünfte zu Projekten des Unternehmens, darunter die bezogenen 23 Mietwohnungen im Atrium A2 sowie in der Madlener-Villa (beide Allgäu Straße), zum Stand in der Parkstadt Engelhalde sowie des Bebauungsplanverfahrens. Das Sanierungsgebiet erweiterte Doppelstadt betrachtet Victoria Grosse vom Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung; das Hühnerprojekt am Reglerhaus stellt Franz Schröck, Geschäftsführer Architekturforum Allgäu, vor und einen Blick auf sein Kunstprojekt auf dem St.-Mang-Platz bei der letzten Kunstnacht wirft Stephan Schmidt.

Der aktuelle Altstadtbrief (und ein umfangreiches AltstadtbriefArchiv) ist online verfügbar: www. altstadtfreunde-kempten.de.