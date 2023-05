Am Weltbienentag wird in Kempten getanzt

Teilen

Intensiv geprobt wurde die Choreographie „Solange die Bienen noch tanzen“. © privat

Kempten – Fünf Wochen lang haben sich 18 Frauen im Alter von 25 bis 65 Jahren unter der Leitung der ungarischen Tänzerin, Choreografin und Klimaaktivistin, Anna Katalin Nemeth, im KARI.TANZHAUS intensiv mit der Thematik „Der Mensch als Teil des Ökosystems“ auseinandergesetzt. An diesem Wochenende wird die Performance an verschiedenen Orten in Kempten aufgeführt.

Mit fachlichem Wissen wurden die vielen Workshopeinheiten durch Julia Wehnert (Bund Naturschutz), Gerti Epple (Imkerin, Kräuterfachfrau) und Thomas Weiß (Klimaschutzmanager Kempten) bereichert. Zur Musik von M. Ravel „Bolero“ entstand die Choreografie „Solange die Bienen noch tanzen“, welche final mehrfach auf Kemptener Plätzen präsentiert wird.

Fotografisch begleitet wurden das Projekt von der Kemptener Fotografin und Malerin, Lisa Marie Ghabbour Hanna. Diese fotografischen Resultate sind als Ausstellung und in zwei Projektvorstellungen zu sehen.

Die Tanzperformance 19. Mai // 19 Uhr // Hofgartenpark hinter der Residenz Kempten 20. Mai // 14 Uhr // Kempten St. Mang, Im Oberösch 1 (bei BSG Allgäu) - Weltbienentag 20. Mai // 16 Uhr // St. Mang Platz Kempten - Weltbienentag 21. Mai // 14 Uhr // Kempten Thingers, Schwabenweg 71 (beim Bürgertreff) 21. Mai // 16 Uhr // Kempten Ost, St. Ulrich Platz (vor St. Ulrich Kirche)

Fotoausstellung 21. Mai bis 31. Mai // Im Innenhof beim Arkaden Café u. Familienzentrum Ulrich Platz/Schumacherring 65, Kempten

Fotografische Projektvorstellung 19. Mai bis 31. Mai // BSG Allgäu, Im Oberösch 1, Kempten 19. Mai bis 31. Mai // Künstlerhaus Kempten, Beethovenstr. 2, Kempten