Silvester 20222/2023: Hans Richter und die Smetana Philharmoniker Prag in Kempten

Von: Jürgen Kus

Teilen

Die Solisten des Abends (v.l.): Bassist Markus Hauser, Sopranistin Sona Godarská mit Dirigent und Moderator Hans Richter. © Kus

Hans Richter und die Smetana Philharmoniker Prag kamen an Silvester 20222/2023 endlich wieder nach Kempten.

Wir wünschen uns, dass Sie wiederkommen“. Derart begeistert aus den Publikumsreihen des vollbesetzten Stadttheaters begrüßt, bereits bevor der erste Ton der diesjährigen Silvestergala erklungen ist, steht man als Orchesterleiter vor einer „gemähten Wiese“ und kann den Abend ganz kurz verblüfft, im folgenden aber entspannt und routiniert abwickeln.

Für Hans Richtermit seinen Smetana Philharmonikernaus Prag war es dennoch nicht „The Same Procedure As Every Year“, weil es ja auch für sie eine zweijährige Corona-Zwangspause gegeben hatte, die aber – denken wir positiv – an diesem Abend das Stadttheater nur noch ausverkaufter als üblich machte und das Publikum noch fester entschlossen, nach schwierigen Jahren für zweieinhalb Stunden alle Probleme der Welt zu vergessen und sich in diesen schönen Traum aus Wiener Operettenseligkeit und Koleraturarienwahnsinn fallen zu lassen.

Silvester 20222/2023: Hans Richter und die Smetana Philharmoniker Prag in Kempten

Der Kongress tanzte also, aber kommen wir zurück zu Maestro Hans Richter. Der tat mit seinen zwei Seiten, zugewandt als Orchesterleiter seinem Orchester und mit einem Mikrofon bestückt dem Publikum, sein Bestes, diesen schönen Traum zu beflügeln. Unterstützt wurde er dabei neben seinem jungen und engagiert aufspielenden Orchester von Sona Godarská vom Nationaltheater Prag und Markus Hauser vom Staatstheater Augsburg.

Letzterer sang sich mit „schwarzem“ Bass mimisch sehr unterhaltsam durch diverse übliche Verdächtige der Operetten- und Opernliteratur von Otto Nicolai über Franz Lehar bis zu Charles Gounod. Seine Kollegin, für hohe und höchste Töne zuständig, ergänzte ihn besonders in den gemeinsamen Duetten wunderbar.

In ihrer Arie der Susana aus dem „Figaro“ „Giunse alfin il momento“ konnte sie ihren geschmeidigen und glasklaren Sopran sehr schön zur Geltung bringen. Die obligatorische „schöne, blaue Donau“ am Ende des Konzerts live gespielt zu hören war wie immer ein großer Genuss, auch wenn der Autor dieser Zeilen nach einem kürzlichen Anschauen von Stanley Kubricks „Odyssee 2001“ dabei eher einen Mondflug als die Habsburgerzeit vor Augen hatte. Mit dem Radetzkymarsch und einem Duett aus der „Entführung aus dem Serail“ als Zugabe endete ein umjubeltes letztes Konzert des Jahres im Stadttheater Kempten.