Andreas Mayr bezwingt US-Kriterium-Stars

Dank seiner Sprintstärke gewann Andreas Mayr vom RSC Auto Brosch Kempten das Rennen in Arlington/Waschington DC. © RSC Kempten

Kempten/Arlington - Nachdem sich die Elite-Amateure des RSC Auto Brosch Kempten beim ersten Rennen ihrer USA-Tournee, unterstützt von DCC/Alpecin, am vergangenen Sonntag noch mit dem ungewohnt körperbetonten Fahrstil der nordamerikanischen Kriteriumsspezialisten auf einem Hochgeschwindigkeitskurs zurechtfinden mussten und mit Dario Rapps über einen siebten Platz nicht hinauskamen, zeigten sie sich tags darauf beim zweiten Rennen der „Armed Forces Cycling Classics“ in Arlington/Washington DC, besser aufgestellt.

Auf dem technischen Kurs des längsten Kriteriums in den USA über 100 Kilometer mit 500 Kurven gelang Andreas Mayr und Manuel Porzner nach zwölf von 100 Runden der Sprung in die zunächst neunköpfige Ausreißergruppe des Tages, aus der am Ende noch sieben Fahrer übrigblieben, nachdem Porzner die US-Krit-Legende Justin Williams mit einem taktisch geschickten Manöver zurück ins Hauptfeld geschickt hatte.

Im Zielsprint konnte Mayr seine Sprintstärke ausspielen und gewann vor Danny Summerhill (American Cycling) und Alec Cowan (Legion of Los Angeles). Dario Rapps fuhr als Neunter noch auf Platz drei in der Gesamtwertung der Doppelveranstaltung. Mayr zeigte sich nicht nur mit seiner Leistung hochzufrieden, sondern war auch schwer beeindruckt von dem Riesen-Spektakel in der US-Kriteriumsszene: „Es war total verrückt. Nach dem Sieg bekam ich eine lebende Schlange umgehängt und der Veranstalter hat unser ganzes Team zu sich nach Hause eingeladen.“

Tantz gewinnt Tour de Allgäu Cup in der Mastersklasse

Bei der Doppelveranstaltung der letzten beiden Läufe des „Tour de Allgäu Cups“ in Pinswang und Günzach am vergangenen Wochenende sicherte sich Thomas Tantz vom RSC Auto Brosch Kempten mit einem Sieg und einem zweiten Platz die Gesamtwertung in der Masters 2/3 Klasse.

Am Samstag gewann er das 28. Pinswanger Radrennen vor Jens Puschmann (RC Herpersdorf) und Ricardo Mariense Wickert (Team Magnesium Pur), am Sonntag belegte er beim 25. Betten Lima Kriterium in Günzach hinter Achim Spechter (RSV 1895 Passau) und vor Robert Weiß (Cologne Masters Cycling) Platz 2.

Siege und Podiumsergebnisse gab es auch für Sabrina Zwick (2te Günzach), Emanuel Hartmann (1ter Günzach), Elias Hartmann (1ter Pinswang, 2ter Günzach), Magdalena Besler (1te Günzach) und Jaro Bräunig (3ter Pinswang). kb