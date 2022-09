Anselm Bilgri kommt nach Kempten – ein Interview

Von: Tizian Pöhlmann

Der Priester und Unternehmensberater Anselm Bilgri jongliert mit dem Irdischen und dem Geistlichen © privat

Kempten – Altkatholik und ehemaliger Benediktinermönch Anselm Bilgri hält am 24. September in Kempten

einen Vortrag und gibt dort benediktinische Impulse zu aktuellen Problemen. Wie viel hat uns der

heilige Benedikt noch zu sagen? Ein Interview.

Die Altkatholiken sind in Kempten 150 Jahre jung geworden. Anlässlich dieses Jubiläums hält der Ex-Benediktiner Mönch, nun Altkatholik und Unternehmensberater Anselm Bilgri einen Vortrag mit dem Titel: „Suche den Frieden und jage ihm nach!“. Im telefonischen Gespräch jagten wir gemeinsam dem Leben und der Lebensführung Anselm Bilgris nach.

Der Vortrag von Bilgri findet am Samstag, 24. September, um 18 Uhr, im Margaretha- und Josephinen-Stift Adenauerring 39 statt.

Herr Bilgri, Sie waren fast drei Jahrzehnte Benediktiner Mönch, 18 Jahre lang wirtschaftlicher Leiter der Abtei. Wegen zunehmender Entfremdung zum Gemeinschaftsleben Ihres Klosters traten Sie 2004 aus und sind nun vor allem als Unternehmensberater und Autor tätig. 2016 machten Sie Ihre Homosexualität öffentlich. Vor zwei Jahren traten Sie in die altkatholische Kirche ein. Ein Jahr später heirateten Sie Ihren langjährigen Freund. Lassen Sie uns bitte von vorne beginnen: Wie haben Sie zum Glauben gefunden?

Bilgri: Als Jugendlicher oder als Kind. Ich stamme zwar nicht aus einem religiösen Elternhaus. Meine Eltern waren Wirtsleute, aber natürlich katholisch. Ich bin Ministrant gewesen nach der ersten Kommunion. Aber eigentlich durch eine fromme Tante, die mich auf eine Wallfahrt mitgenommen hat, so im Alter von 14 bis 16 Jahren. Da habe ich mich für die Kirche und den Glauben interessiert.

Kam es nach dem anfänglichen Interesse zu einem Erweckungserlebnis?

Bilgri: Bei der Wallfahrt habe ich gedacht, das wäre etwas für mich. Es entspricht mir. Aber ein richtiges Erweckungserlebnis zum Glauben gab es nicht. Das gab es eher für meinen Klostereintritt.

Wie kam es zum Klostereintritt?

Bilgri: Ich habe ja 1973 nach dem Abitur angefangen, Theologie zu studieren. Aber in der Zeit haben meine Eltern schon eine Wohnung in der Pfarrei von St. Bonifaz, der Münchener Benediktinerabtei, gehabt. Da habe ich mich als Theologiestudent beim Pfarrer vorgestellt und dadurch das Kloster kennengelernt. Im Urlaub nach dem zweiten Semester mit einem Studienfreund war ich in Österreich in verschiedenen Benediktiner-Klöstern zu Besuch und eines Sonntags in St. Stefan in Wien bei einer Gebetszeit hatte ich plötzlich diese Sicherheit: Du musst in St. Bonifaz eintreten. Das habe ich damals für einen Fingerzeig Gottes empfunden. Ich bin dann in das Kloster eingetreten. St. Bonifaz in München ist die Abtei. Andechs ist das Wirtschaftsgut dazu.

Waren Sie sich in dieser Zeit ihrer sexuellen Orientierung bewusst?

Bilgri: Ja, ohne es wirklich vor mir selbst zugeben zu können. Dafür war ich einfach zu fromm. Damals wusste ich schon, dass ich eigentlich homosexuell bin.

Aber es gab keinen inneren Konflikt?

Bilgri: Damals nicht, weil ich dachte: Ich kriege es schon in den Griff.

Was heißt denn „in den Griff kriegen“?

Bilgri: Dass ich den Zölibat leben kann. Das geht allen so, dass man glaubt, man kann das schon durchhalten. Das sind aber wenige, die das können.

Was raten Sie homosexuellen Katholiken?

Bilgri: Also heute braucht, glaube ich, keiner mehr Angst zu haben. Vor allem sollte man keine Angst vor irgendeiner Jenseits-Konsequenz haben, dass man vor lauter Sündhaftigkeit nicht mehr das ewige Leben bekommt. Das ist vorbei. Zu sich stehen, wo es möglich ist. Ich kenne verschiedene Leute, die tun sich wahnsinnig schwer, sich zu outen. Weil sie Angst vor gesellschaftlichen Konsequenzen haben.

Diese Konsequenzen sehen Sie nicht?

Bilgri: Also ich persönlich nicht. Ich habe komischerweise kaum irgendwelche Anfeindungen. Ich kümmere mich nicht so sehr um das, was in Social Media steht. Aber auch dort: Soweit ich das höre von meinen Bekannten, die das benutzen, habe ich kaum irgendwelche Anfeindungen mitbekommen.

Werden Sie durch Fragen wie diese unfreiwillig in ein Rollenvorbild gedrängt?

Bilgri: Also ursprünglich wollte ich das nie, dass ich eine besondere Position habe. Aber inzwischen ist es so. Nachdem es bekannt geworden ist, dass ich geheiratet habe, haben sich viele, auch ganz Unbekannte, gemeldet: „Danke!“ Auch Mütter von schwulen Söhnen: „Danke, dass Sie das gemacht haben. Es hilft uns allen.“ Wenn das meine Rolle sein sollte, dann nehme ich das auch an.

Von 1986 bis 2005 waren Sie Cellerar, also wirtschaftlicher Leiter, der Benediktiner in Andechs und bauten ihren Klosterbetrieb zu einem modernen wirtschaftlichen Unternehmen auf.

Bilgri: Andechs habe ich zu einem modernen wirtschaftlichen Unternehmen aufgebaut. Was Sie da meinen, war eine Gastro AG. Wir hatten so eine Aktiengesellschaft zusammen mit einem Partner, wo wir zehn Gastronomiebetriebe in Deutschland hatten. Das ist dann aber mit meinem Weggang wieder aufgelöst worden.

Wie genau haben Sie es geschafft, den Unternehmensgeist in das Kloster zu bringen?

Bilgri: Erstens habe ich selbst gleich erkannt, was für eine Kraft diese Marke „Andechs“ hat und dass wir das selbst gestalten müssen. Es gab nämlich andere Leute, die sich das zu Nutze gemacht haben. Der Konvent von St. Bonifaz war immer sehr klein und die Mönchszahl war nicht sehr groß. Aber ich habe mir dann eine Truppe von Mitarbeitern, also Abteilungsleiter für die verschiedenen klösterlichen Betriebe herangezogen. Junge Leute, Betriebswirte, Brauer, Gastronomen, also keine Mönche mit denen ich das zusammen dann organisiert habe.

Wie unterscheidet sich die Unternehmensberatung von der wirtschaftlichen Führung eines Ordens?

Bilgri: Sie werden es nicht glauben, überhaupt nicht. Die Benediktiner-Klöster heißen deswegen so, weil sie nach der Regel des Heiligen Benedikts leben. Und diese Regel ist eigentlich ein hervorragendes Organisationshandbuch aus dem sechsten Jahrhundert. Die Grundzüge davon gelten auch heute noch: gut mit Menschen umzugehen, sie zu führen und sie zu leiten.

Ora et labora?

Bilgri: Ora et labora ist die Grundlage. Muße und Arbeit, Philosophie und Arbeit, Religion und Arbeit: Beides ist gleichwertig. Die Betonung liegt ja auf dem „et“. Beten UND Arbeiten.

Dann haben Sie in den Klosterbetrieb den wirtschaftlichen Gedanken und in die Unternehmenskultur den spirituellen Geist gebracht?

Bilgri: Das kann man so sagen. Das ist eine gute Entsprechung.

Gab es da keine Widerstände?

Bilgri: Im Kloster gab es schon Widerstände. Es gibt immer wieder Mönche, die sagen, wir wollen unsere Ruhe haben; die auch nicht das Verständnis haben, dass man von etwas leben muss. Das Klosterleben ist manchmal sehr verführerisch. Man setzt sich nur hin und der Tisch ist gedeckt, man hat was zum Anziehen und ein Dach über dem Kopf. Aber, dass das alles was kostet und dass der Betrieb am Laufen gehalten werden muss, das ist den Mönchen oft nicht so bewusst. Da gibt es Widerstände: Das ist zu ökonomisch, das ist zu wirtschaftlich. Auf der anderen Seite heißt es bei Unternehmen: Ja, wir wollen aber nicht ein Kloster werden, weil da immer das Gefühl ist, dass die Mönche nicht wirtschaften. Aber Klöster hätten nicht zum Teil zwölfhundert Jahre ununterbrochen bestanden, wenn sie nicht gut gewirtschaftet hätten.

So wie ich das verstanden habe, wollen Sie in Ihrer Unternehmensberatung auch ein Wertesystem in die Firmen hineinbringen.

Bilgri: Ganz genau und Unternehmenskultur. Beratung für Unternehmenskultur.

Der Kapitalismus wird oft als amoralisch beschrieben.

Bilgri: Ja, das sollte er eigentlich nicht sein. Wenn Sie Adam Smith lesen, dann heißt es dort: Der Mensch handelt egoistisch, nicht amoralisch. Wenn alle Menschen egoistisch sind, dann gibt es einen gemeinsamen Fortschritt.

Anselm Bilgri. © privat

Haben Sie auch ein ideales Wirtschaftssystem vor Augen oder geht es um die Firmen im Kleinen?

Bilgri: Also ich glaube, dass die mittelständischen Familienunternehmen von Natur aus eine bessere Unternehmenskultur haben. Bei den großen DAX und Aktiengesellschaften muss man das erst immer wieder lernen, in Erinnerung rufen, künstlich implementieren.

Die künstliche Implementierung bieten Sie auch an? Oder wie genau beraten Sie dann zum Beispiel Firmen wie Siemens?

Bilgri: Ja, Siemens war am Anfang unser Kunde. Inzwischen haben Sie jemand anderes. Die großen Firmen, die brauchen ja alle paar Jahre neue Beratungsunternehmen, damit wieder eine neue Sau durchs Dorf gejagt werden kann. Jetzt gibt es Agilität, Resonanz und Resilienz und was weiß ich. Wir machen da nicht so mit bei dieser Mode.

Was ist die Akademie der Muße?

Bilgri: Ich habe eine kleine Firma, die heißt Akademie der Muße. Wir helfen dabei Menschen vor allem Managern, mit der Beschleunigung des modernen Lebens umzugehen. Das geht immer von Mittwochabend bis Sonntagmittag.

Ich stelle mir vor, da kommen kettenrauchende, sehr gestresste Manager an?

Bilgri: Leider nicht. Die würden es brauchen. Da kommen eigenartigerweise die, die sowieso dafür einen Sinn haben. Die haben schon ein Problembewusstsein. Die anderen würden es sogar vielleicht dringender brauchen. Aber es ist immer eine tolle Truppe, weil wir einfach ein offenes Ohr haben. Mein Kollege, der mitmacht, ist ein systemischer Coach, dann haben wir einen Südtiroler Fachmann für Waldbaden und Wandern. Ich mache dieses Mal Impulse: Geld, Wirtschaft, Geschichte und Religion. Überhaupt, was Geld bedeutet und wie man ethisch damit umgeht.

Was ist denn die Bedeutung von Geld?

Bilgri: In meinen Augen ist es ein Tauschmittel. Aber es hat eine Sogwirkung, mit diesem Haben-Wollen. Eigentlich müsste man es nur als Tauschmittel bezeichnen, aber es wird gehortet.

Die Quintessenz wäre, das Geld neutraler zu betrachten?

Bilgri: Ja. Wer ist der Herr? Ich oder das Geld? Stehe ich darüber oder lasse ich mich davon vereinnahmen?

Gab es Manager, die Sie begleitet haben, die eine geistliche Richtung eingeschlagen haben?

Bilgri: Also einmal. Das war vor der Akademie der Muße. Das weiß ich noch sehr gut. Der Geschäftsführer einer sehr großen Bäckereizulieferfirma. Er hat nach einem Kurs bei uns gekündigt und sich in Portugal eine Finca gekauft. Seither betreut er dort ausgediente, alte Esel. Ich habe ihn auch mal dort besucht.

Sie wurden als ein „Manager im Mönchsgewand“ beschrieben.

Bilgri: Ja, das war der öffentliche Eindruck.

Wie stehen Sie dazu?

Bilgri: Ich finde das positiv. Das ist nichts Böses.

Ich nehme Sie als einen Grenzgänger war

Bilgri: Das ist sicher klar. Das bin ich sicher. Nach wie vor. Zwischen zwei Welten, zwischen der religiösen Welt und der Wirtschaftswelt.

Gibt es eine Welt, in der Sie sich lieber aufhalten oder ist der Wechsel das Gute?

Bilgri: Nicht der Wechsel, sondern das Sowohl-Als-Auch. Das Zusammenbringen, das ist es eigentlich.

Das Versuchen, viele Menschen, das Spirituelle und das Materielle zusammenzubringen. Wie macht man das am besten?

Bilgri: Einfach machen (lacht). Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.

Sie sind zum Altkatholizismus übergetreten. Sind Sie dort auch ein Grenzgänger?

Bilgri: Da fühle ich mich sehr wohl. Da kann ich mein Priestertum für unsere Gemeinde hier nebenbei ausüben. Das wollte ich auch bei der Großkirche machen. Aber da ging es nicht. Kardinal Wetter hat damals gesagt: Wenn wir Ihnen das Erlauben, dann wollen es alle. Ich habe mich mit der altkatholischen Kirche auch identifiziert, weil sie die synodale Struktur hat, kein Zölibat, Frauen als Priesterinnen. Die Altkatholiken lehnen das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes ab.

Worin hat sich der aktuelle Papst zuletzt geirrt?

Bilgri: Er wirkt eher fehlbar, da er immer spontane Äußerungen macht und dann von seiner Kurie wieder zurückgeholt werden muss.

Ist Ihnen das sympathisch?

Bilgri: Auf der einen Seite ja, weil es natürlich etwas Menschliches hat. Auf der anderen Seite werden durch die spontanen Äußerungen immer Hoffnungen geweckt, die nicht erfüllt werden.

Was können die Besucher Ihres Vortrags in Kempten erwarten?

Bilgri: Erstmal geht es darum, dass ich aus meiner benediktinischen Vergangenheit ein paar Grundsätze für gutes Managen mitgebe. Damit meine ich nicht nur Unternehmen, sondern Organisationen wie Familien. Und dann geht es darum, wie geht man mit den aktuellen krisenhaften Situationen in der Welt um. Wir erleben vier Krisen: die Klimakrise, die uns schon lange begleitet, die Migrationsproblematik, die Pandemie der letzten zwei Jahre und seit einem halben Jahr der Aggressionskrieg Russlands gegenüber der Ukraine. Das geht auf die Nieren des Einzelnen.

Geht es dann darum, wie man sein Seelenleben oder wie man die Situation verbessert?

Bilgri: Beides. Was kann ich als Einzelner dafür tun und zweitens, wie kann ich mit den Ängsten, die damit entstehen, auch umgehen. Religion hat eine wichtige Funktion. Sie stärkt die Resilienz, die psychische Widerstandskraft und bringt langfristig auch mehr Gelassenheit.

Glauben Sie an Zufälle?

Bilgri: Ja, freilich. Aber Zufall heißt, dass etwas passiert, das ich nicht geplant habe.

Ist das dann von Gott geplant?

Bilgri: Ich glaube kaum, dass der liebe Gott … (lacht). Ich denke, er hat einmal die ganze Welt in die Freiheit entlassen.

Herr Bilgri, wir bedanken uns für das Interview.