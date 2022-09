Ansgar Schupp siegt beim Deutschen Jugendcup in Berchtesgaden

Gold geholt

Buchenberg/Berchtesgaden/Ruhpolding – Am ersten Septemberwochenende wurde in Berchtesgaden und Ruhpolding der erste Deutsche Jugendcup sowie der Deutschlandpokal Skisprung und Nordische Kombination ausgetragen.

Vom TSV Buchenberg am Start waren Tobias Wersig (Jahrgang 2008) und Nadine Färber (Jahrgang 2006) im Skisprung sowie Ansgar Schupp (Jahrgang 2007) in der Nordischen Kombination.



An beiden Wettkampftagen begannen die Schüler S15 von der K-90-Schanze am Kälberstein, gefolgt von den Damen und Herren der Nordischen Kombination. Während dann die Kombinierer nachmittags in Ruhpolding ihre Skirollerläufe absolvierten, fand der Spezialsprungwettkampf parallel dazu in Berchtesgaden statt.



Beim Spezialspringen schlug sich die Kaderathletin Nadine Färber in der Jugendklasse J17 (Jahrgang 2005/2006) sehr gut. An beiden Tagen belegte sie mit Sprüngen zwischen 75 und 77 Metern den Bronzerang. Tobias Wersig durfte mit der Schülerklasse S15 einmalig in der Saison Wettkampfluft bei den „Großen“ schnuppern. Regulär springt diese Schülerklasse in den Wettkämpfen die Schanzengrüße K60-80. Für Tobias war dies der erste Wettkampf auf einer Normalschanze, er belegt in beiden Wettbewerben den 20. Platz.

Ansgar Schupp zeigte sein Können

Ansgar Schupp, der aktuell in einer großartigen Sprungform ist, zeigte sein Können auf der K-90 Schanze. An beiden Tagen gewann er die Sprungwertung (mit 94 und 91,5 Metern) der Altersklasse J16 souverän und legte den Grundstein für seinen Erfolg. Am Samstag ging der Skirollerlauf auf der schweren Strecke der Chiemgau-Arena über 7,5 Kilometer – hier musste er sich noch Timo Tritscher vom SC Hinterzarten und Armin Peter (Tarbarzer SV) geschlagen geben. Schupp wurde hervorragender Dritter. Am zweiten Wettkampftag konnte er seinen deutlichen Vorsprung über 5 Kilometer verteidigen und gewann die Goldmedaille. Hierdurch qualifizierte er sich für die Teilnahme am OPA Alpencup in Oberstdorf.

Ergebnisse

3.9.2022



• Nadine Färber /J17/3. Platz Spezialsprung



• Tobias Wersig/S15/20. Platz Spezialsprung



• Ansgar Schupp/J16/ 3. Platz Nordische Kombination



4.9.2022



• Nadine Färber /J17/3. Platz Spezialsprung



• Tobias Wersig/S15/20. Platz Spezialsprung



• Ansgar Schupp/J16/ 1. Platz Nordische Kombination

kb