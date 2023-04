Anzeigen, Bußgeld und Vorfahren für Auto-Tuner in Sonthofen und Kempten

Sieben Tuner wurden bei einer Kontrollaktion der Polizei Kempten und Sonthofen erwischt. Ihnen drohen nun Strafen. © Symbolfoto: ruigsantos/Panthermedia

Sonthofen/Kempten - Am Donnerstagabend kontrollierten Beamte in Sonthofen und Kempten insgesamt 17 Fahrzeuge der Tunerszene. Bei sieben Fahrzeugen war aufgrund verschiedener technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen.

So stellten die Beamten bei zwei Fahrzeugen fehlende Abnahmen der Rad-Reifenkombinationen in Verbindung mit den verbauten Fahrwerken fest. Ein Fahrer eines Audi konnte seine Klappensteuerung der Abgasanlage mittels einer Fernbedienung manuell steuern. Bei einem Hyundai war ein scharfkantiger Abschlepphaken angebracht, so die Pressemitteilung der Polizei. Ebenso änderte der Fahrzeugführer das Geräuschverhalten des PKWs, indem er die Abdeckung des Luftfilterkastens entfernte.

Sämtliche Fahrzeugführer erwartet nun eine Bußgeldanzeige und sie müssen ihre Fahrzeuge einer Zulassungsstelle vorführen. Ein weiterer Autofahrer bekam eine Anzeige, da dieser für die verbaute Luftansaugung keinen Nachweis erbringen konnte.

Weiter wurde ein Seat kontrolliert, welcher vor circa zwei Jahren aufgrund einer geänderten Abgasanlage sichergestellt wurde. Am Tag der Kontrolle konnte zwar eine legale Abgasanlage festgestellt werden, jedoch war die Kombination der angebrachten Räder mit dem Fahrwerk nicht gültig. Des Weiteren waren beim Fahrzeug unzulässige Kotflügel angebracht.

Bei einem weiteren Audi schleiften die Räder am Radkasten und es war ein Ladeluftkühler verbaut, der keinerlei Nachweis hatte. Da eine Leistungssteigerung zu erwarten war und die Verkehrssicherheit des Audi wesentlich beeinträchtigt war, stellten die Beamten diesen zur Beweissicherung sicher. Eine Vorführung vor einem Gutachter folgt.