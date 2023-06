APC Sommer Festival 2023: Vorverkauf gestartet

Auch 2023 bringt das APC Sommer Festival wieder musikalische Genüsse in stimmungsvollem Ambiente. © Karl Jena

Kempten – Seit diesem Jahr sind die Konzertkarten für die Veranstaltungen beim APC Sommer Festival bequem online über den Klecks-Ticketshop erhältlich.

Das APC Sommer Festival nimmt sein Publikum auch diesen Sommer mit auf eine musikalische Weltreise. Über den Dächern Kemptens zieht die kultige Spielstätte inmitten römischer Nachbauten jährlich mehrere hundert Menschen auf das einstige Römerareal. Gemeinsam bringen der Kleinkunstverein Klecks und das Kemptener Kulturamt vom 22. bis 25. Juni musikalische Glanzpunkte aus aller Welt auf die Bühne. Ab sofort sind Tickets zu den Veranstaltungen im neuen Klecks-Ticketshop erhältlich.

Das Programm des APC Sommer Festivals 2023

• Donnerstag, 22. Juni, 20 Uhr: Unterbiberger Hofmusik Blasmusik, Folk International, Jazz – „Dahoam und Retour“ (VVK und AK 23 Euro) Schon das Eröffnungskonzert verkörpert wunderbar den Charakter des gesamten Festivals: Verortet in Bayern überschreitet die Familie Himpsl mit der Unterbiberger Hofmusik musikalische Grenzen und greift dabei Einflüsse aus aller Herren Länder auf.

• Freitag, 23. Juni, 20 Uhr: Nadine Pungs & Omid Bahadori, Musikalisch und poetisch unterwegs in Arabien und im Iran (VVK und AK 16 Euro) Am Freitag nehmen Nadine Pungs und Omid Bahadori ihr Publikum mit auf eine musikalische Lesereise: vom Iran über Saudi-Arabien, bis an die Grenzen des Jemen setzt sich ihre Ton- und Wortkunst über kulturelle Barrieren hinweg

• Samstag, 24. Juni, 20 Uhr: JISR // Brücke feat. R.A. Ramamani, Vom Ganges zur Isar (VVK und AK 23 Euro) Bei der Musik von JISR // Brücke feat. R.A. Ramamani am Samstagabend treffen arabische Klassik und afrikanische Grooves auf bayerische Landler.

• Sonntag, 25. Juni, 11 Uhr: De Nada, Mediterranean Gypsy Jazz – Frühschoppen, Eintritt frei! Den traditionellen Frühschoppen gestaltet das beliebte Trio De Nada mit temperamentvollem, mediterranem Gypsy-Jazz.

• Sonntag, 25. Juni, 20 Uhr: Doppelkonzert Svity Band & Aban Ensemble (VVK und AK 18 Euro), Am Sonntagabend feiert das Festival mit einem Doppelkonzert sein Finale: Das Ensemble Svity spielt Musik mit ukrainischer Identität zwischen Pop und Klassik. Der zweite Act des Abends, das Aban Ensemble, vereint drei iranische Künstlerinnen, die persische Musik in den Fokus rücken. • Samstag, 22. Juli, 20 Uhr: Orchesterverein Kempten, Musikalische Welten zwischen Paris und Wien (VVK und AK 22 Euro) Zum APC Sommer Festival gehört auch der traditionelle Auftritt des Kemptener Orchestervereins. Dieser findet auch heuer abseits des Festivalwochenendes im Juli statt. Karten gibt es online im Klecks Ticketshop: www.klecks.dein-ticket. shop.de

• Kemptener Kleinkunstverein Klecks e.V, Trettachweg 5;

• Kulturamt der Stadt Kempten, Memminger Straße 5, Tel. 0831/25257788 sowie Email: kul turamt@kempten.de.

Weitere Infos auf www.klecks.de oder www.apc-kempten.de.

Gewinnspiel

Es werden jeweils 2x2 Karten für die Konzerte am 22. Juni (Unterbiberger Hofmusik); 23. Juni (Omid Bahadori & Nadine Pungs); 24. Juni (JISR // Brücke feat. R.A. Ramamani) und 25. Juni (Ensemble Svity & Aban Ensemble) verlost. Teilnahme bis 18 Uhr am jeweiligen Veranstaltungstag möglich. Zur Teilnahme eine E-Mail mit Name, Vorname und dem Betreff Gewinnspiel + Name der Veranstaltung an info@klecks.de senden. Die Karten werden am Veranstaltungstag an der Abendkasse hinterlegt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.