Apotheken aus Kempten und dem Oberallgäu beim Protesttag dabei

Von: Christine Tröger

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahnhof-Apotheke standen am Apo­theken-Protesttag für Fragen und Informationen zur Verfügung, hier mit Juniorchef Apotheker Alexander Wolz. © Tröger

Kempten – „Wir wollen Verantwortung für die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung übernehmen. Wir wollen mit unserer pharmazeutischen Kompetenz arbeiten“, sagte Apotheker Dietmar Wolz, Inhaber der Bahnhof-Apotheke – eine der Apotheken, die sich am bundesweiten Apotheken-Protesttag für zukunftssichere Arzneimittelversorgung vergangenen Mittwoch beteiligte. „Es geht nicht um Honorarerhöhung, sondern um ein angemessenes Honorar“, vor allem aber darum, wieder Freude am Beruf aufzubauen.

Freude am Beruf heißt für Wolz und sein Team, statt Dokumentationen anzufertigen und Bürokratie bis zum Abwinken, pharmazeutisch arbeiten zu können, den Kundinnen und Kunden Therapiesicherheit zu gewähren, sich um sie zu kümmern und ausführlich zu beraten. Stattdessen würden ständig neue und zeitintensive Hürden geschaffen, die ein kostendeckendes Arbeiten zunehmend unmöglich machten. Auf der einen Seite stehe ein ständig wachsender Arbeitsaufwand, auf der anderen wurde das Apothekenhonorar laut Wolz „seit über 20 Jahren nicht erhöht“, vernachlässige man die geringen Zuschläge für z.B. Nachtdienste. Was also auf den ersten Blick nach einer satten Erhöhung aussieht, deckt offenbar kaum ab, was an Mehrleistungen erbracht werden muss. So fordert die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. (ABDA) die Erhöhung der fixen Beratungs-Pauschale von derzeit 8,35 Euro für jedes rezeptpflichtige Arzneimittel auf zwölf Euro.

Neben der Beratung, u.a. zu möglichen Wechselwirkungen mit bereits bestehenden Medikationen, steht die Apotheke z.B. auch für Arzneimittelsicherheit, muss aufgrund der Rabattverträge mit Krankenkassen das richtige Arzneimittel heraussuchen u.v.m. – alles Leistungen, die mit der Pauschale abgegolten sind. Zwar hat Wolz die Bahnhof-Apotheke frühzeitig breit aufgestellt, so dass sie nicht mit anderen Apotheken vergleichbar ist und auch vieles besser abfedern kann. Aber er weiß um den ungleich höheren Druck, dem kleinere und/oder schmaler aufgestellte Apotheken unterliegen.

Protesttag: Mehr „Beinfreiheit“ gefordert

Für starken Mehraufwand sorgen neben überbordender Bürokratie auch die Lieferengpässe bei Arzneimitteln. Wolz ist davon überzeugt, dass „Lieferengpässe nur durch Eigenherstellung überbrückt werden können“ – eine Leistung, die eine Internetapotheke nicht erbringen könne. Es mangle nicht an den nötigen Rohstoffen, sondern nur an Fertigarzneimitteln. „18.000 Apotheken haben die Kompetenz, z.B. Antibiotika-Hustensaft herzustellen, wenn ich so viele topgeschulte Betriebe habe, sollte ich alles tun, um sie zu erhalten.“

Landapotheken „kaum überlebensfähig“

Klar wird im Gespräch, dass die Zeiten, in denen sich Apotheker eine goldene Nase verdient hätten, schon lange vorbei sind. Während Apotheken früher vor allem an teuren Medikamenten verdienten, die prozentual abgerechnet wurden, sind es heute pauschal die 8,35 Euro. So sehen Apothekerin Eva Heigenmooser (Bahnhof-Apotheke) und Wolz auch die Angabe der apoBank mit einem Durchschnittseinkommen selbständiger Apotheker von 14.500 Euro brutto pro Monat kritisch. Allerdings, gibt Wolz zu bedenken, sei das eben ein Durchschnitt und circa 75 Prozent der Apotheken würden darunter verdienen. Deshalb treffe das vielleicht bei Apotheken in Städten zu, die ihren Umsatz zum guten Teil mit dem Verkauf von Kosmetikprodukten etc. aufbessern könnten. Bei Dorfapotheken falle das aber kaum ins Gewicht. Somit seien diese auch kaum überlebensfähig.

Nicht umsonst spricht das Deutsche Apotheken Portal (DAP) von einem „Rekordhoch“ beim Apothekensterben im Jahr 2022. Aktuell gibt es noch knapp über 18.000 in Deutschland. Der europäische Durchschnitt liegt laut Wolz bei 32 Apotheken pro 100.000 Einwohnern, in Deutschland bei gerade einmal 22. Schwierig gestalte sich zudem Nachfolger zu finden, da den meisten jungen Pharmazeuten das unternehmerische Risiko zu groß sei. Als selbständiger Apotheker stehe man nämlich komplett in der Haftung.

Ärgernis der Nullretaxation

Deutlich wird in dem Gespräch aber auch noch etwas anderes: Wie der Einzelhandel, haben auch Apotheken mit v.a. Billiganbietern im Internet zu kämpfen; und auch mit „Kunden“, die sich ausführlich beraten lassen, um dann online auf Schnäppchenjagd zu gehen. „Die Menschen müssen sich überlegen, ob sie noch eine Apotheke vor Ort haben wollen.“

Auch ein Thema: das Ärgernis der Nullretaxation, was bedeutet, dass die Apotheke für ein bereits abgegebenes Medikament etc. keinerlei Erstattung durch die Krankenkasse erhält – auch wenn der Kasse kein Schaden entstanden ist oder die Apotheke möglichen Schaden gar nicht verschuldet hat. Es reiche, so Heigenmooser und Wolz, wenn der Arzt vergessen hat auf dem Rezept eine Dosierung zu vermerken. Werde es bei der Abgabe übersehen, gebe es kein Geld. Werde es bemerkt, müsse der Arzt - mit Zeitaufwand für beide Seiten – kontaktiert werden. „Dabei wird ja mit jedem Patienten in der Beratung besprochen, ob die Einnahme klar ist.“ Vielen Kundinnen und Kunden scheint das Dilemma der Apotheken bewusst zu sein. Bereits die Tage vor dem Protesttag sei vor allem „positives Feedback“ zu hören gewesen, so Heigenmooser, aber gelegentlich schon auch „ihr habt doch genug Geld“.

Komplexe Gemengelage

„Die Probleme sind so komplex“, dass es schwierig sei, sie für Außenstehende verständlich zu machen. Die Bahnhof-Apotheke hat deshalb einen übersichtlichen Flyer kreiert, der am Protesttag vom Personal an Interessierte verteilt wurde. Statt Fragen zur Medikation zu beantworten, standen die Fachkräfte für Fragen und Informationen zur Protestaktion zur Verfügung.



Laut Apotheken-Obmann Dr. Martin Pfefferle, Martinus-Apotheke in Waltenhofen, haben sich in Kempten mit Altlandkreis „fast alle Apotheken“ am Protesttag beteiligt. Ein paar hätten aber das Notdienst-Fenster geöffnet gehabt. Bayernweit habe die Beteiligung bei rund 90 Prozent gelegen.