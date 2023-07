Lieferengpass-Gesetz: Die Apotheken-Proteste zeigen erste Wirkung

Teilen

Lieferengpässe bei Medikamenten: Mehrere Maßnahmen sollen die Lage künftig entschärfen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Johnnyimagine

Kempten – Die Proteste der Apotheken Mitte Juni haben offenbar erste Wirkung gezeigt. Zur Frage, wie Lieferengpässen bei Medikamenten hierzulande gesetzlich beizukommen sei, gibt es Fortschritte, wie die Bahnhopf-Apotheke, die am Protest teilgenommen hatte, in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Mit dem sogenannten Arzneimittel-Lieferengpass-Bekämpfungs- und Versorgungs-Verbesserungsgesetz (ALBVVG), das am 23. Juni besiegelt wurde, sollen demnach mehrere Maßnahmen getroffen werden, um die Lage künftig zu entschärfen:

• Generische Kinderarzneimittel sind künftig von Rabattverträgen ausgeschlossen.



• Bei den Ausschreibungen der Rabattverträge müssen die Krankenkassen zudem stets auch einen Hersteller in der EU berücksichtigen.



• Darüber hinaus müssen Pharmahersteller und Großhandel sich bei versorgungskritischen Wirkstoffen in Zukunft ausreichend bevorraten und eine sechsmonatige Lieferfähigkeit garantieren.



• Die Austauschfreiheiten für die Apotheken werden verstetigt, d.h. dass Apotheken Rabattarzneimittel auch ohne Rücksprache mit dem Arzt gegen ein wirkstoffgleiches Präparat abgeben können, wenn das rabattierte Medikament nicht verfügbar ist.



• Zudem gibt es für Apotheken eine Engpass-Vergütung von 50 Cent pro Arzneimittelaustausch.



(Quelle, ABDA; Pharmazeutische-Zeitung, 23. Juni)

„Unser oberstes Ziel als Apotheke ist es, unsere Kundinnen und Kunden unbürokratisch und schnell mit Arzneimitteln zu versorgen, insbesondere bei schwerwiegenden Erkrankungen. Daher ist die neue Regelung ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, so Dietmar Wolz, Inhaber der Bahnhof-Apotheke in Kempten.

Auch Nullrexationen aufgrund von Formfehlern sollen demnächst Geschichte sein. Bei einer Retaxation verweigert die Krankenkasse die Erstattung eines bereits durch die Apotheke an den Patienten abgegebenen Arzneimittels. Bei einer Nullretaxation bezahlten die Krankenkassen überhaupt nichts. Die Apotheke versorgt die Patienten somit vollständig auf eigene Kosten. Das galt selbst dann, wenn die Apotheke den Schaden nicht selbst verursacht hatte. Diese ungerechtfertigten Nullretaxationen sollen demnächst verboten sein.



Anpassungen gibt es auch bei der sogenannten Präqualifizierung zur Abgabe von Hilfsmitteln. Hier müssen Apotheken ein sehr aufwendiges Bürokratieverfahren durchlaufen, um nachzuweisen, dass sie beispielsweise zur Abgabe von Inkontinenzhilfen und Co. befähigt sind. Das soll künftig bei der Abgabe von apothekenüblichen Hilfsmitteln nicht mehr nötig sein.



Das Gesetz wurde am 7. Juli im Parlament beschlossen. Einzelne Regelungen werden bereits im Juli in Kraft treten, andere Teile zu späteren Zeitpunkten.