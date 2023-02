Politischer Aschermittwoch der Grünen: Spitzenkandidatin Katharina Schulze eröffnet Wahlkampf

Von: Josef Gutsmiedl

Einzug mit dem Bayerischen Defiliermarsch: Thomas Gehring und Katharina Schulze eröffneten den Wahlkampf in Fischen. © Josef Gutsmiedl

Neuer Ort für eine gute Tradition: Erstmals hatten die Grünen-Kreisverbände Oberallgäu und Kempten zu ihrem gemeinsamen Politischen Aschermittwoch nach Fischen eingeladen und nicht mehr nach Niedersont- hofen.

Gut 300 Besucherinnen und Besucher des „Klassikers“ erlebten hier das Energiebündel Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Landtags-Grünen und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl. Thomas Gehring schickte der landespolitischen Abrechnung seiner Fraktionskollegin seine pfiffigen Betrachtungen zur Kommunalpolitik im Allgäu voraus. Offenbar hatten beide Aschermittwochsredner Stoff genug für einen zünftigen Wahlkampfauftakt.

Einzug mit Bayerischem Defiliermarsch

Eingezogen in den Saal im Kurhaus Fiskina waren Katharina Schulze und Thomas Gehring mit dem traditionell der CSU-Spitze zugeordneten Bayerischen Defiliermarsch. Der 1850 komponierte Marsch – mithin fast hundert Jahre vor der Gründung der CSU – sei „ebenso wenig eine CSU-Schöpfung wie Bayerns Berge, Seen und Bier“, stellte Gehring eingangs fest.



Lokalpolitischer Themen in Hülle und Fülle

An lokalpolitischen Themen mangelte es dem Grünen-Abgeordenten aus Gunzesried nicht: ein großer Kreisel in Blaichach, ein sündteurer Christbaum in Oberstdorf, das „Loch“ in Kempten, der geplante Ausbau der B 12, ein lahmender ÖPNV auf dem Land, das Aus für das umstrittene Entwicklungskonzept am Grünten. Nicht zuletzt die Vorgänge im Rappenalptal, wo noch viele Fragen offen seien und quasi Aussage gegen Aussage stehe. „Was da nicht gesagt wurde, wäre viel interessanter“, folgert der Allgäuer Landtagsabgeordnete.

Immerhin ein Lichtblick

Einen Lichtblick kann Gehring doch ausmachen: es gehe voran beim barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe Immenstadt und Sonthofen – wenn auch erst im Jahr 2026. Aber nur, weil eine Handvoll engagierter Menschen und der Sozialverband VdK mit Peter Götz aus Sonthofen an der Spitze „ateer“ (Allgäuerisch für lästig immer und immer wieder nachfassend) gewesen seien. „Das klingt besser als penetrant.“

Defizite und Kritikpunkte

Humorvoll und bissig gleichermaßen zeigte Gehring die – aus Grünen-Sicht – lokalen Defizite und Kritikpunkte auf. Gehring lieferte auch gleich die Steilvorlage für seine Fraktionsvorsitzende: Wie ein Auerhahn, der während der Balztänze so gut wie taub sei, mute die CSU an, die taub sei für alles, „was nicht so toll ist“ in Bayern. „Sie hören nicht mehr zu. Und das ist gefährlich.“



Katharina Schulze, die „Lichtgestalt der bayerischen Grünen“ – so der Grünen-Landtagskandidat und Bürgermeister von Heimenkirchen, Markus Reichart, nahm diese Vorlage schnell an. Bereits beim „großen Aschermittwoch“ der Grünen in Landshut am Vormittag hatte sie sich eingeschossen auf die Staatsregierung um CSU-Chef Markus Söder. Die CSU lebe längst von der Substanz und könne nicht einmal die Probleme lösen, die sie selbst geschaffen habe, so die Fraktionsvorsitzende.



Stopp dem Flächenverbrauch

Die Grünen stünden auch für ein allgemeines Wahlrecht ab 16, wie es in einigen Bundesländern schon Praxis sei. Überfällig sei zudem ein Stopp des Flächenverbrauchs. „Hier ist Bayern Spitzenreiter in Deutschland!“ so Schulze. Elf Hektar Bayern verschwänden Tag für Tag unter Beton und Asphalt. „Was man liebt, das betoniert man nicht!“

Dringend geboten sei angesichts eines erstarkenden Populismus jetzt ein Schulterschluss aller Demokraten. Die AfD sei keine Alternative, sondern eine Gefahr für Deutschland, warnte die Grünen-Politikerin.



„Bessere Regierung verdient“

Ihr Fazit mit Blick auf die Landtagswahl im Oktober: „Die Menschen in Bayern haben eine bessere Regierung verdient!“ Katharina Schulze: „Das Land braucht eine Regierung, die Ideen davon hat, wie Bayern in zehn und 15 Jahren aussehen soll. Wir Grüne haben diese Ideen!“ Sie freue sich auf acht „heiße, intensive und spannende“ Monate. Das Wahlziel laute: „Keine Regierung ohne uns Grüne!“