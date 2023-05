Aufsichtsrat und Verbandsversammlung des Zweckverbands für Abfallwirtschaft tagen

Von: Elisabeth Brock

Sitzung des Aufsichtsrates der ZAK Holding und Verbandsversammlung des Zweckverbands für Abfallwirtschaft Kempten. Hier ein Teil der großen Runde: v.li. Verbandsrat Peter Wagenbrenner, Indra Baier-Müller, Landrätin Oberallgäu, Elmar Stegmann, Landrat Lindau, Gebhard Kaiser, Altlandrat, ZAK-Aufsichtsrats- und Verbandsvorsitzender, ZAK-Mitarbeiterin Stefanie Beck, Christoph Lindermayr, Geschäftsführer ZAK Energie GmbH. © Elisabeth Brock

Kempten/Landkreis - Wenn sich Aufsichtsrat und Verbandsversammlung des ZAK treffen, wird es für die vielköpfige Runde am großen Tisch des Sitzungssaals fast ein wenig eng. Diesmal ging es um die Müllbilanz, Soziale Medien, Fernwärme und die Frage, wo am Ende der Inhalt des Gelben Sackes landet.

Geschäftsführer der ZAK Abfallwirtschaft, Andreas Breuer, der die Müllbilanz 2022 aus den drei Gebietskörperschaften Kempten, Oberallgäu und Lindau vorstellte, hat die Anteile sorgfältig und bis ins Detail aufgeschlüsselt. Die Grafiken konnten belegen, dass das Müllaufkommen einzelner Fraktionen gesunken ist, während andere Steigerungen aufweisen oder relativ konstant geblieben sind. So war beispielsweise beim Altpapier aus Haushaltungen, das überwiegend in der Blauen Tonne gesammelt wird, bei Altmetallen, E-Schrott und Altholz die Tendenz absteigend, während sie bei Gartenabfällen und Altglas angestiegen ist. Da die Menge der angelieferten Fette und Öle, die ja aufbereitet und wiederverwendet werden, schwankt, ist eine entsprechende Kampagne geplant. Insgesamt wurden 2022 aus Haushaltungen gewaltige Mengen erfasst, nämlich genau 162.765 Tonnen.

An neun Standorten wurden die Wertstoffhöfe bereits neu gestaltet, d.h. das Leitungssystem übersichtlicher, das Erscheinungsbild sauberer und der ReUse-Bereich neu organisiert. Für heuer sind sieben in Vorbereitung, die Neugestaltung der restlichen 20 Wertstoffhöfe ist für 2024 vorgesehen.

Aufsichtsrat und Verbandsversammlung ZAK: Präsenz auf Sozialen Netzwerken

Um mit bislang nicht erreichten Bevölkerungsgruppen zu kommunizieren, ist der ZAK inzwischen in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram präsent. Dort wurden bereits 90 Inhalte veröffentlicht, die Zahl der Zugriffe war bereits nach wenigen Monaten recht stattlich.

Geschäftsführer der ZAK Energie GmbH, Christoph Lindermayr, berichtete über die Fernwärmeerzeugung und den Fernwärmenetzausbau. Die Erschließung des Stadtteils Thingers ist größtenteils abgeschlossen. Allein durch den Anschluss der Wohnanlagen der Sozialbau werden etwa 1.164 Wohnungen mit CO2-neutraler Abwärme vom Müllheizkraftwerk (MHKW) mit Wärme versorgt. Da die Gewinnung regenerativer Wärme große Mengen Heizöl und Erdgas ersetzt, wird der CO2-Ausstoß der Stadt Kempten damit um ca. 11,7 Prozent reduziert – laut Lindermayr eine eindrucksvolle Zahl und ein erheblicher Beitrag zur Umweltentlastung in der Region.

Für 2023 ist u.a. der Anschluss der Firma Champignon in Lauben/Heising, des Milchwirtschaftlichen Vereins und der Nordschule geplant.

Mehr Fernwärme geplant

Ein weiterer Punkt war der weitere Ausbau des Fernwärmenetzes, um die Versorgungsleistung durch ein „Mittellastheizwerk“ um mindestens fünf Megawatt zu erhöhen. Mögliche Wärmequellen sind 1. ein Biomasseheizwerk mit dem Brennstoff Altholz, 2. die Abwärmenutzung aus dem Abdampf der Turbine. Dazu wurden eine Vorplanung sowie eine Machbarkeitsuntersuchung durchgeführt, die beide positiv ausgefallen sind. Laut einstimmigem Beschluss der Versammlung soll mit der Realisierung beider Projekte begonnen und die Investitionskosten von ca. zwölf Millionen Euro sowie rund vier Millionen Euro in den Wirtschaftsplan 2024/2025 eingestellt werden.

ZAK untersucht Speichermöglichkeit für Wärme

Es folgte der Bericht über die Untersuchung saisonaler Wärmespeicher. Derzeit können ca. 94 Prozent der Heizwärme den Kunden über die Abwärme des MHKW bereitgestellt werden. Während die im Winter manchmal zusätzlich benötigte Wärmemenge über erdgasoder heizölbefeuerte Kessel erzeugt wird, kann in der warmen Jahreszeit nicht die komplette zur Verfügung stehende Wärme genutzt werden. Nun wird untersucht, ob es technisch und ökonomisch möglich ist, die überschüssige Wärmeenergie in einem Langzeitspeicher (saisonaler Speicher) zu speichern und so Erdgas und Heizöl einzusparen. Dies könnte durch den Bau eines Erdsonden-Wärmespeichers durch die Firma Solites geschehen. Zunächst soll sie die geologische Beschaffenheit des Untergrundes feststellen. In der Dezembersitzung wird der Aufsichtsrat dann über die Ergebnisse informiert.

An der EU-weiten Ausschreibung zur Vergabe von Fernwärmebaumaßnahmen am Standort Kempten haben fünf Firmen teilgenommen, wovon drei geeignet waren. Die Angebotsprüfung ergab für die Bietergemeinschaft Gassner und Geiger Platz 1. An sie wurde der Auftrag in Höhe von rund 6,3 Millionen Euro vergeben, was verglichen mit den Vorjahrespreisen eine Steigerung von ca. sieben Prozent bedeutet.

So wirken sich die Preisbremsen aus

Die Auswirkungen der Strompreisbremse und Wärmepreisbremse hielten sich, wie Lindermayr berichtete, in Grenzen. Die gute Nachricht ist, dass bei der ZAK Energie GmbH die Preissteigerungen so moderat waren, dass nur sehr wenige Kunden in den Anwendungsbereich der Wärmepreisbremse gekommen sind.

Wo landet der Gelbe Sack?

Die Frage eines Mitglieds der Verbandsversammlung an den Vorsitzenden Gebhard Kaiser, „wo denn die Gelben Säcke landen“, konnte dieser nicht zufriedenstellend beantworten. Sie kommen zunächst in eine Sortieranlage bei München, doch wohin der Müll dann gelangt, „das wissen wir nicht“, bedauerte Kaiser. Zwar wird die Ausfuhr in außereuropäische Länder reduziert und die Offenlegung der Exporte immer wieder gefordert, aber aus Wettbewerbsgründen verweigert. Kaiser dazu: „Wir haben keinen Zugriff auf die Daten. Es sind Entscheidungen der Privatwirtschaft, und so wird es auch bleiben, weil hier viel Geld verdient wird.“ Und: „Wann schaffen wir es, die Wertstoffe wirklich wiederzuverwerten? Es ist ein Dilemma, dass die Restmüllmenge in 20 Jahren nicht gesunken ist. Und warum sind wir mit der Abfallvermeidung am Berg nicht weitergekommen?“ Verbandsrat Josef Mayr empfiehlt, die Sache nicht so schwarz zu sehen, denn immerhin habe der ZAK die Steigerungen des Müllaufkommens abgefangen: „Das Duale System ist nicht besonders toll, doch der ZAK macht alles, was er kann.“