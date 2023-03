Autorin Franka Frei spricht bei Bewegtem Donnerstag im Kempten-Museum

Teilen

Live aus Nicaragua zugeschaltet: die Autorin und Forscherin Franka Frei. © Screenshot: Groll

Kempten – Was soll denn politisch sein an der Menstruation? Auf diese Frage gab die Autorin und Forscherin mit dem sprechenden Namen Franka Frei beim letzten Bewegten Donnerstag im Kempten Museum dem zahlreichen Publikum überzeugende Antworten.

Sie war live aus Nicaragua zugeschaltet und argumentierte lebhaft, pointiert und fundiert gegen das Menstruationstabu an. Politisch ist das Thema, weil sich dessen Beschweigen deutlich negativ auf die soziale und finanzielle Gleichstellung der Geschlechter, auf die Wirtschaft und Umwelt auswirkt.

Frei hat weltweit recherchiert und festgestellt, dass zum Beispiel in Indien 20 Prozent der Mädchen vom ersten Tag ihrer Menstruation an die Schule abbrechen. Aber auch in unseren „aufgeklärten“ Breiten wabern Mythen und Fehlinformationen durch die Köpfe, die der Gesundheit und dem psychischen Wohlbefinden von Mädchen und Frauen schaden. Es ist an uns, den unseligen Kreislauf aus Tabu – Unwissen – Mythen und Stigma endlich zu durchbrechen.

Bewegter Donnerstag im Kempten Museum: Autorin Franka Frei nahm teil

Für viele neu war wohl die Information, dass es hierzulande keine spezifische Deklarationspflicht über die Inhalte der Menstruationsprodukte gibt und neu, dass die Menstruationstasse bereits 1939 von einer Frau erfunden wurde.

Stadtverwaltung Kempten bietet Periodenprodukte kostenfrei an

Starken Applaus für die Stadtverwaltung gab es, als die dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll berichtete, dass seit einigen Monaten an elf städtischen Stellen Periodenprodukte kostenfrei angeboten werden. „Es funktioniert“, bestätigte sie und kündigte an, dass nach erfolgter Evaluation des Projekts eine Ausweitung geplant ist. Für Sabrina Brauer von pro familia gehört das Thema Menstruation zur sexuellen Bildung. Es ist Teil der Aufklärungsarbeit, zumal in den Medien auch Falschinformationen kursieren.

Vielleicht ja ein erhellender Abend, geeignet, das Selbstbewusstsein von Frauen zu stärken und zu erkennen: Unsere Bedürfnisse sind wichtig!