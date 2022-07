Autoverkehr in Kempten aus Sicht des Tourismus ungünstig

Von: Susanne Lüderitz

Ein alter Zankapfel: Gehören Autos in die Kronenstraße oder nicht? Aus touristischer Sicht sind Autos an dieser Stelle ungünstig. © Susanne Lüderitz

Kempten – Im Ausschuss für Tourismus und Stadtmarketing ging es um die Frage: Wie viel Autoverkehr ist richtig für die Stadt Kempten?

Kempten – „Als ich hierher kam, war ich manchmal überrascht, wo mir überall Autos entgegenkommen, oder wo in den Allgäuer Städten Autos fahren“, sagte Prof. Dr. Guido Sommer von der Fakultät Tourismus-Management an der Hochschule Kempten, der schon viel in Deutschland herumgekommen ist.

Er nannte u.a. das Zentrum von Füssen, durch das die Autoschlangen kriechen. „Das kannte ich aus anderen Orten nicht.“ Ein interessanter, einmütiger Austausch entspann sich am Dienstag vor einer Woche im städtischen Ausschuss für Tourismus und Stadtmarketing. Es ging um die Frage: Wie viel Autoverkehr ist richtig für die Stadt Kempten? Und wie hoch sollte der Anteil an Bus, Rad und Sharing-Verkehr liegen?

Verkehrsmanager Stefan Sommerfeld stellte die Frage an die Ausschussmitglieder, die ihre Statements abgaben. Stefanie Schmitt, Leiterin Kempten Tourismus, antwortete aus touristischer Perspektive: Sie habe den Eindruck, die Touristen seien völlig verschreckt, wenn sie die Freitreppe herunterkommen und ihnen auf einmal Autos entgegenkommen, „die durch die Kronenstraße brettern“. Für den Tourismus sei das nicht so angenehm.



„Touristen sehen hiesige Probleme anders als Einheimische“

Sie gab das Feedback der Urlauber zu den Kemptener Parkgebühren wieder: sehr günstig. Und: Touristen seien offen für den ÖPNV, wenn das Angebot stimmt. Denn sie hätten Zeit und seien experimentierfreudig. „Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit sollten über allem anderen stehen“, so die Meinung von Schmitt. Für sie stelle sich allerdings die Frage, wie man die Gäste aus dem „Center Parcs Park Allgäu“ in Leutkirch oder aus München nach Kempten bringen kann.

Der öffentliche Verkehr aus dem Umland sei wichtig, stimmte Sommerfeld zu, allerdings „ein zähes Ding“, da das Planungsumfeld ein größeres sei. „Selbst von Durach aus ist es schwierig, mit dem ÖPNV nach Kempten hinein- oder hinauszukommen“, berichtete Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City Managements. „Wir sind halt stark individualisiert“, das sei das vorherrschende Bild. Ringeisen hält es für wichtig, die Alternativen zum Auto attraktiver zu gestalten, allerdings „mit Augenmaß“. Alle sollten mitgenommen werden und für ein gutes Monitoring im Nachgang solle gesorgt werden.



Joachim Saukel: plädierte für „kleine Schritte“ hin zu mehr ÖPNV

Auch die Erfahrung von Joachim Saukel (FW/ÜP), Beauftragter des Stadtrats für Tourismus und Stadtmarketing, zeige, dass selbst seiner zugegeben sehr fitten Kundschaft in seinem Laufsportgeschäft ein Parkplatz in Ladennähe sehr wichtig sei. „Ich war immer der Meinung, der motorisierte Individualverkehr ist wichtig für unsere Stadt“, berichtete er. Heute denke er, „einem Autofahrer kann man einen Kilometer Umweg zumuten“. Er plädierte für „kleine Schritte“ hin zu mehr ÖPNV.

„Die Allgäuer sind halt so“, das Argument höre Verkehrsmanager Sommerfeld bei seiner Aufgabe, das Mobilitätskonzept 2030 umzusetzen und den Nutzungsanteil von Bus, Rad und ÖPNV zu erhöhen, immer wieder. Dann habe er auf der Seite der Allgäu GmbH die „Allgäuer Werte“ entdeckt: „ehrenwert“, „heilsam“, „friedlich“, „originell“. Und dann stieg Sommerfeld aufs Gas: Seiner Ansicht nach könne man einen fortschrittlichen Verkehr auch zu einer eigenen Marke ausbauen und damit sogar werben. „Kleine Schritte!“, kam es da wieder von Saukel.



Alles eine Platzfrage



Sommerfeld: Das Auto werde auch in Zukunft vorne mitfahren, doch gehe es darum, seine Auswirkungen weniger schädlich zu gestalten. Die anderen Verkehrsteilnehmer bräuchten mehr Platz und die Aufenthaltsqualität in der Stadt müsse gesteigert werden. „Das Argument, die Innenstadt muss für den Handel mit dem Auto erreichbar sein, verliert an Bedeutung.“ Denn der Handel nehme ab.

Seiner Meinung nach könnten Autos mit Tempo 30 rollen und auch das Parken im Parkhaus, statt vor der Ladentür hält er für zumutbar. Laut Hochschulprofessor Sommer leide der Einzelhandel an anderen Orten nicht unter weniger Autoverkehr. Die gewonnene Aufenthaltsqualität bringe sogar Käufer.

Vorbild Umweltspur

Auch die anderen Anwesenden fuhren beim allgemeinen Tenor mit: „Wir müssen mutig sein“, sagte Annette Hauser-Felberbaum (FW/ÜP), „wir sehen den Run aufs 9-Euro-Ticket“. „Nehmt diese Rolle an als Zentrum des Allgäus!“, forderte Kulturamtsleiter Martin Fink. Laut Saukel könne die Umweltspur Vorbild sein, bei der viele anfängliche Skeptiker sogar einen Meinungs-U-Turn gemacht hätten. Busunternehmer Tim Berchtold (JU) stellte in Aussicht, dass demnächst der KVB-Stiftung ein Konzept vorgestellt werde, wie die Busse zwischen Stadt und Land verkehren könnten.

Für den Impuls im Tourismusbeirat hatte Grünen-Stadtrat Thomas Hartmann gesorgt, der seit Jahren für einen autofreien Hildegardplatz an Markttagen kämpft. Seine Bitte: Das Protokoll der Sitzung dem Verkehrsausschuss zukommen zu lassen, wo die Entscheidungen getroffen werden.